هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و جیحون بایرام‌اف، همتای آذربایجانی او، در نشست خبری مشترکشان که در باکو، پایتخت آذربایجان، برگزار شد، بر روابط نزدیک و استراتژیک دو کشور تأکید کردند. هر دو طرف بر اهمیت استمرار همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، تجارت و امنیت تأکید کرده و به همبستگی تاریخی و فرهنگی دو کشور اشاره کردند. در این نشست، آخرین تحولات اوضاع فلسطین و سوریه بررسی شد. در این نشست، هر دو طرف بر لزوم پایدار بودن آتش‌بس در غزه و بازگشت تمامی فلسطینی‌ها به سرزمین‌های خود تأکید کردند.

فیدان ضمن اشاره به روابط نزدیک و استوار دو کشور گفت: ترکیه قوی، آذربایجان قوی است و آذربایجان قوی، ترکیه قوی است. وی افزود که ترکیه و آذربایجان در سخت‌ترین شرایط نیز همیشه کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که در جریان این دیدار ۱۵ توافقنامه در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی به امضا رسیده است و افزود که ترکیه و آذربایجان نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی در اروپا ایفا می‌کنند.

در خصوص تحولات فلسطین، فیدان گفت که با همتای آذربایجانی خود در مورد آخرین وضعیت غزه گفت‌وگو کرده و از توافق آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسانی ابراز خرسندی کرد.