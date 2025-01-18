ترکیه
هاکان فیدان: ترکیه قوی، آذربایجان قوی و آذربایجان قوی، ترکیه قوی است
وزرای امور خارجه ترکیه و آذربایجان در نشست خبری مشترک خود در باکو، آخرین تحولات فلسطین و سوریه را بررسی کردند. هاکان فیدان در این نشست با اشاره به روابط استراتژیک دو کشور گفت: ترکیه قوی، آذربایجان قوی است و آذربایجان قوی، ترکیه قوی است و بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.
وزیران امور‌خارجه ترکیه و آذربایجان درحال سخنرانی در نشست خبری مشترک در باکو / عکس : AA
18 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و جیحون بایرام‌اف، همتای آذربایجانی او، در نشست خبری مشترکشان که در باکو، پایتخت آذربایجان، برگزار شد، بر روابط نزدیک و استراتژیک دو کشور تأکید کردند. هر دو طرف بر اهمیت استمرار همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، تجارت و امنیت تأکید کرده و به همبستگی تاریخی و فرهنگی دو کشور اشاره کردند. در این نشست، آخرین تحولات اوضاع فلسطین و سوریه بررسی شد. در این نشست، هر دو طرف بر لزوم پایدار بودن آتش‌بس در غزه و بازگشت تمامی فلسطینی‌ها به سرزمین‌های خود تأکید کردند.

 فیدان ضمن اشاره به روابط نزدیک و استوار دو کشور گفت: ترکیه قوی، آذربایجان قوی است و آذربایجان قوی، ترکیه قوی است. وی افزود که ترکیه و آذربایجان در سخت‌ترین شرایط نیز همیشه کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که در جریان این دیدار ۱۵ توافقنامه در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی به امضا رسیده است و افزود که ترکیه و آذربایجان نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی در اروپا ایفا می‌کنند.

در خصوص تحولات فلسطین، فیدان گفت که با همتای آذربایجانی خود در مورد آخرین وضعیت غزه گفت‌وگو کرده و از توافق آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسانی ابراز خرسندی کرد.

وی افزود: بدون راه‌حل‌های اساسی مبتنی بر راه‌حل دو دولتی، در منطقه هیچ صلح و ثباتی برقرار نخواهد شد.

 جیحون بایرام‌اف نیز در این نشست ضمن تبادل نظر با فیدان درباره مسائل دوجانبه و تحولات جهانی، بر اهمیت توسعه روابط میان دو کشور تأکید کرد. وی همچنین اشاره کرد که نزدیک به ۴ هزار شرکت ترکیه‌ای در شهرهای مختلف آذربایجان مشغول به کار هستند.

در خصوص موضوع سوریه، بایرام‌اف اعلام کرد که ترکیه و آذربایجان آمادگی کامل دارند تا حمایت دیپلماتیک از اداره جدید دمشق را ارائه دهند و بدین ترتیب سوریه را به یک بازیگر فعال در نظام بین‌المللی تبدیل کنند. وی همچنین از تشکیل هیئتی وزارتی برای بررسی ازسرگیری روابط با سوریه خبر داد.

