وزارت امور خارجه سوریه امروز شنبه، ۱۸ ژانویه، از طریق پلتفرم ایکس اعلام کرد که احمد الشرع به همراه وزیر امور خارجه، اسعد الشیبانی، با هیئتی از اتحادیه عرب به ریاست حسام زکی، معاون دبیرکل و نماینده شخصی دبیرکل اتحادیه عرب، در دمشق دیدار کردند.
این وزارتخانه به جزئیات این دیدار اشارهای نکرد، اما گمان میرود این نشست بخشی از سلسله بازدیدهای هیئتهای عربی، منطقهای و بینالمللی بوده است که بهمنظور آگاهی از دیدگاه اداره جدید سوریه در مورد مرحله جدید کشور برگزار شده است.
پس از این نشست، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسام زکی گفت: ما در حال کار بر روی برگزاری یک کنفرانس ملی هستیم که تمامی اقشار ملت سوریه را در بر خواهد گرفت.
وی افزود:ما آرزو داریم که سوریه به کرسی خود در اتحادیه عرب بازگردد و امیدواریم این مهم به زودی محقق شود.
الشیبانی همچنین از کشورهای عربی خواست تا هرچه سریعتر تعاملات خود با سوریه را از سر بگیرند تا این کشور بتواند نقش مورد انتظار خود را در میان کشورهای منطقه ایفا کند. وی از این کشورها خواست تا در بازسازی سوریه، به ویژه در زمینههای انرژی و زیرساختها، مشارکت کنند.
حمایتها از جانب اروپا
از سوی دیگر، حاجه لحبیب، کمیسر عالی برابری، آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا، در یک پیام ویدئویی که از طریق پلتفرم ایکس و در پایان سفر خود به دمشق منتشر کرد، گفت: در خیابانهای دمشق قدم میزنم تا به میدان معروف امویها برسم؛ مکانی تاریخساز که همچنان در حال ساخت تاریخ است. این مکان شاهد خشونتهای غیرقابل توصیفی بوده است، اما اکنون به نمادی از امید برای آیندهای روشنتر برای تمام سوریهایها تبدیل شده است.
وی افزود: اکنون ما در مسیری گام برمیداریم که به کاهش رنجهای سوریهایها کمک میکند. نیازهای انسانی بسیار زیاد است، اما با همکاری یکدیگر میتوانیم بنیانی جدید برای صلح و التیام زخمهای گذشته بنا کنیم.
لحبیب روز جمعه، در جریان سفر خود به دمشق، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: یک دیدار صریح و جامع با رهبر سوریه، احمد الشرع، درباره وضعیت ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه و در مقیاس وسیعتر داشتیم.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا یک بسته کمکهای انسانی به ارزش ۲۳۵ میلیون یورو برای سوریه و کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ اختصاص خواهد داد، افزود: گزارشی درباره پیامهای اطمینانبخشی که از مقامات سوریه شنیدم، به وزرای اتحادیه اروپا ارائه خواهم داد.