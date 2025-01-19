وزارت امور خارجه سوریه امروز شنبه، ۱۸ ژانویه، از طریق پلتفرم ایکس اعلام کرد که احمد الشرع به همراه وزیر امور خارجه، اسعد الشیبانی، با هیئتی از اتحادیه عرب به ریاست حسام زکی، معاون دبیرکل و نماینده شخصی دبیرکل اتحادیه عرب، در دمشق دیدار کردند.

این وزارتخانه به جزئیات این دیدار اشاره‌ای نکرد، اما گمان می‌رود این نشست بخشی از سلسله بازدیدهای هیئت‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است که به‌منظور آگاهی از دیدگاه اداره جدید سوریه در مورد مرحله جدید کشور برگزار شده است.

پس از این نشست، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسام زکی گفت: ما در حال کار بر روی برگزاری یک کنفرانس ملی هستیم که تمامی اقشار ملت سوریه را در بر خواهد گرفت.

وی افزود:ما آرزو داریم که سوریه به کرسی خود در اتحادیه عرب بازگردد و امیدواریم این مهم به زودی محقق شود.

الشیبانی همچنین از کشورهای عربی خواست تا هرچه سریع‌تر تعاملات خود با سوریه را از سر بگیرند تا این کشور بتواند نقش مورد انتظار خود را در میان کشورهای منطقه ایفا کند. وی از این کشورها خواست تا در بازسازی سوریه، به ویژه در زمینه‌های انرژی و زیرساخت‌ها، مشارکت کنند.