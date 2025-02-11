عصر روز دوشنبه، دهم فوریه، پلیس اسرائیل با یورش به دو کتابفروشی معروف در قدس شرقی اشغالی، صاحبان آن، احمد مونا و محمود مونا، را بازداشت و کتاب‌هایشان را ضبط کرده است.

در بیانیه پلیس اسرائیل، کتاب‌های موجود در این فروشگاه‌ها که درباره تاریخ فلسطین و قدس بودند، «تحریک‌آمیز» توصیف شده است. پلیس حتی کتاب‌های رنگ‌آمیزی کودکان را نیز ضبط کرده است.

پلیس، این دو کتابفروش را با اتهام اختلال در نظم عمومی بازداشت کرده است. احمد و محمود مونا امروز در دادگاه اسرائیلی در قدس شرقی حاضر شدند و در‌نهایت مدت بازداشت آن‌ها یک روز دیگر تمدید شد. انتظار می‌رود که این دو فرد فردا دوباره به دادگاه احضار شوند.

از سوی دیگر، گروهی از فعالان در نزدیکی دادگاه به بازداشت این دو کتابفروش فلسطینی اعتراض کردند.