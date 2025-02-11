سیاست
یورش پلیس اسرائیل به کتابفروشی‌های قدس شرقی؛ بازداشت دو کتابفروش فلسطینی
پلیس اسرائیل با یورش به دو کتابفروشی در قدس شرقی اشغالی، دو کتابفروش فلسطینی را بازداشت و کتاب‌های آن‌ها را ضبط کرد. پلیس اسرائیل این کتاب‌ها را «تحریک‌آمیز» توصیف کرده است.
حضور احمد مونا و محمود مونا در دادگاه اسرائیلی در قدس شرقی / عکس: AA
11 فوریه 2025

عصر روز دوشنبه، دهم فوریه، پلیس اسرائیل با یورش به دو کتابفروشی معروف در قدس شرقی اشغالی، صاحبان آن، احمد مونا و محمود مونا، را بازداشت و کتاب‌هایشان را ضبط کرده است.

در بیانیه پلیس اسرائیل، کتاب‌های موجود در این فروشگاه‌ها که درباره تاریخ فلسطین و قدس بودند، «تحریک‌آمیز» توصیف شده است. پلیس حتی کتاب‌های رنگ‌آمیزی کودکان را نیز ضبط کرده است.

پلیس، این دو کتابفروش را با اتهام اختلال در نظم عمومی بازداشت کرده است. احمد و محمود مونا امروز در دادگاه اسرائیلی در قدس شرقی حاضر شدند و در‌نهایت مدت بازداشت آن‌ها یک روز دیگر تمدید شد. انتظار می‌رود که این دو فرد فردا دوباره به دادگاه احضار شوند.

از سوی دیگر، گروهی از فعالان در نزدیکی دادگاه به بازداشت این دو کتابفروش فلسطینی اعتراض کردند.

ناصر عوده، وکیل احمد و محمود مونا، پس از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که پلیس اسرائیل خواستار تمدید بازداشت موکلانش به مدت هشت روز دیگر بوده که این درخواست آن‌ها را شگفت‌زده کرده است.

وی با اشاره به تمدید یک‌روزه بازداشت گفت: پلیس اسرائیل در قدس اشغالی، با نقض قوانین، جنگی را علیه آزادی بیان و هر آنچه به فلسطین مرتبط است به راه انداخته است.

او افزود: پیش‌تر نیز گروه‌های مختلف با سوزاندن و ضبط کتاب‌ها تلاش کرده‌اند تا افکار ساکنان اصلی این سرزمین را تحت کنترل درآورند.

