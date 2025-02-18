سیاست
2 دقیقه خواندن
بحران آب در غزه؛ آکسفام نسبت به فاجعه انسانی و شیوع بیماری‌ها هشدار داد
بیش از ۱,۶۷۵ کیلومتر از شبکه‌های آب و فاضلاب غزه به طور کامل تخریب شده و تنها ۷ درصد از منابع آبی پیش از حملات اسرائیل در این مناطق در دسترس است.
بحران آب در غزه؛ آکسفام نسبت به فاجعه انسانی و شیوع بیماری‌ها هشدار داد
آبرسانی با تانکر پس از تخریب زیرساخت‌های آب‌رسانی بر اثر حملات اسرائیل / عکس: AA
18 فوریه 2025

بحران آب در غزه به مرحله‌ای خطرناک رسیده است. آکسفام (Oxfam)، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی اعلام کرده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی، میلیون‌ها فلسطینی را در معرض گرسنگی و بیماری قرار داده است.

با گذشت ۱۵ ماه از حملات بی‌وقفه اسرائیل، بیش از ۱,۶۷۵ کیلومتر از شبکه‌های آب و فاضلاب غزه به طور کامل تخریب شده است.

آکسفام در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که تنها ۷ درصد از منابع آبی پیش از حملات اسرائیل در مناطق تحت محاصره در دسترس است. این بحران، خطر شیوع بیماری‌های واگیر و مرگبار را به شدت افزایش داده است.

در گزارش آکسفام آمده است که وضعیت در شمال غزه و رفح بحرانی‌تر از همیشه است. والدین از مصرف آب خودداری می‌کنند تا آن را برای فرزندانشان ذخیره کنند و کودکان مجبور هستند کیلومترها راه بروند تا یک گالن آب تهیه کنند.

مطالب پیشنهادی

در شمال غزه، تقریباً تمامی چاه‌های آب از بین رفته‌اند و ۷۰۰ هزار ساکن بازگشته به این منطقه هیچ دسترسی به آب ندارند. در رفح، بیش از ۹۰ درصد چاه‌ها و مخازن تخریب شده و تولید آب به ۵ درصد ظرفیت پیش از حملات اسرائیل کاهش یافته است.

با وجود ارسال محدود سوخت برای تأسیسات آب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم در بسیاری از مناطق همچنان تقریباً ناممکن است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، غزه با یک بحران انسانی جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us