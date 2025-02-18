بحران آب در غزه به مرحلهای خطرناک رسیده است. آکسفام (Oxfam)، یکی از بزرگترین سازمانهای بینالمللی امدادرسانی برای ریشهکن کردن فقر، گرسنگی و بیعدالتی اعلام کرده که تخریب گسترده شبکههای آبرسانی، میلیونها فلسطینی را در معرض گرسنگی و بیماری قرار داده است.
با گذشت ۱۵ ماه از حملات بیوقفه اسرائیل، بیش از ۱,۶۷۵ کیلومتر از شبکههای آب و فاضلاب غزه به طور کامل تخریب شده است.
آکسفام در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که تنها ۷ درصد از منابع آبی پیش از حملات اسرائیل در مناطق تحت محاصره در دسترس است. این بحران، خطر شیوع بیماریهای واگیر و مرگبار را به شدت افزایش داده است.
در گزارش آکسفام آمده است که وضعیت در شمال غزه و رفح بحرانیتر از همیشه است. والدین از مصرف آب خودداری میکنند تا آن را برای فرزندانشان ذخیره کنند و کودکان مجبور هستند کیلومترها راه بروند تا یک گالن آب تهیه کنند.
در شمال غزه، تقریباً تمامی چاههای آب از بین رفتهاند و ۷۰۰ هزار ساکن بازگشته به این منطقه هیچ دسترسی به آب ندارند. در رفح، بیش از ۹۰ درصد چاهها و مخازن تخریب شده و تولید آب به ۵ درصد ظرفیت پیش از حملات اسرائیل کاهش یافته است.
با وجود ارسال محدود سوخت برای تأسیسات آب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم در بسیاری از مناطق همچنان تقریباً ناممکن است.
کارشناسان هشدار دادهاند که اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، غزه با یک بحران انسانی جبرانناپذیر مواجه خواهد شد.