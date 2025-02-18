بحران آب در غزه به مرحله‌ای خطرناک رسیده است. آکسفام (Oxfam)، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی اعلام کرده که تخریب گسترده شبکه‌های آبرسانی، میلیون‌ها فلسطینی را در معرض گرسنگی و بیماری قرار داده است.

با گذشت ۱۵ ماه از حملات بی‌وقفه اسرائیل، بیش از ۱,۶۷۵ کیلومتر از شبکه‌های آب و فاضلاب غزه به طور کامل تخریب شده است.

آکسفام در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که تنها ۷ درصد از منابع آبی پیش از حملات اسرائیل در مناطق تحت محاصره در دسترس است. این بحران، خطر شیوع بیماری‌های واگیر و مرگبار را به شدت افزایش داده است.

در گزارش آکسفام آمده است که وضعیت در شمال غزه و رفح بحرانی‌تر از همیشه است. والدین از مصرف آب خودداری می‌کنند تا آن را برای فرزندانشان ذخیره کنند و کودکان مجبور هستند کیلومترها راه بروند تا یک گالن آب تهیه کنند.