برپایی نمایشگاه «میراث فراتر از زمان: جاده ابریشم» در باکو، آذربایجان و راهاندازی وبسایت گردشگری جاده ابریشم توسط سازمان کشورهای ترک، آغازگر تلاشهای جدیدی برای تقویت پیوندهای فرهنگی و معرفی غنای تاریخی کشورهای ترک به جهانیان است.این رویداد به نمایش آثار هنری ۴۱ هنرمند از مسیر جاده ابریشم پرداخته و به ترویج فرهنگ و تاریخ این منطقه کمک میکند. آثار ارائه شده شامل تکنیکهای متنوعی مانند تذهیب، مینیاتور، کتیبه، مرمری، کارهای چوبی، خراطی، مرواریدبافی، کاشی و جواهرات است و عطر خاص «جاده ابریشم» را به علاقهمندان هنر منتقل میکند.مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور «جاهد باغچی» سفیر ترکیه در باکو و رئیس هیئتامنای دانشگاه خزر باکو، نمایندگان دیپلماتیک از چند کشور، دانشگاهیان و هنرمندان برگزار شد. در سخنرانی افتتاحیه، جاهد باغچی تأکید کرد که جهان ترک تنها مسئله یک ائتنیک مشترک نیست، بلکه مجموعهای از تمدنهاست و مردم ترک که در جغرافیای مختلف زندگی میکنند، در طول تاریخ با یکدیگر تعامل داشته و میراثفرهنگی مشترکیایجاد کردهاند.هدف این نمایشگاه، کمک به توسعه روابط با جهان ترک مطابق با چشمانداز قرن ترکیه از طریق نمایش غنای فرهنگی جغرافیای ترکستان و پیوندهای میان تمدنها و میراث مشترک است. این نمایشگاه تا ۲۶ اکتبر برای بازدیدکنندگان دایر خواهد بود.ایجاد وبسایت گردشگری جاده ابریشم ترک توسط سازمان کشورهای ترکسازمان کشورهای ترک (TDT) با همکاری کشورهای عضو، وبسایت جدیدی تحت عنوان «جاده ابریشم ترک» راهاندازی کرده است که هدف آن به نمایش گذاشتن میراث گردشگری، تاریخی و فرهنگی منطقه و جذب گردشگران بیشتر به مقاصددنیای ترک است.این پلتفرم بهعنوان یک منبع جامع، عکسها، ویدئوها و مقالههایی درباره مقاصد گردشگری کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک ارائه میدهد و به معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری این کشورها میپردازد.وبسایت مذکور با هدف نمایانسازی نسخهای مدرن از جاده ابریشم تاریخی ایجاد شده و اطلاعات متنوعی را درباره مکانهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی کشورهای ترک ارائه میدهد. این پلتفرم در ترویج مقاصد گردشگری و افزایش همکاری میان اعضای سازمان کشورهای ترک نقش بسزایی دارد و بهعنوان یک فضای مشترک برای کشورهای عضو طراحی شده است تا به جذب بیشتر گردشگران و ترویج میراث فرهنگی، تاریخی و گردشگری این کشورها کمک کند.از دیگر اهداف این پروژه میتوان به افزایش آگاهی درباره میراث مشترک جاده ابریشم، تقویت روابط فرهنگی و گردشگری در منطقه و ایجاد تعامل بیشتر میان کشورهای ترک اشاره کرد. به گفته مسئولان سازمان کشورهای ترک، این وبسایت با ایجاد فرصتی برای تعامل و آشنایی بیشتر کاربران با تاریخ و فرهنگ دنیای ترک، همبستگی بیشتری را در میان کشورهای عضو به ارمغان میآورد.سازمان کشورهای ترک که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شده، در ۱۵ سال فعالیت خود با تمرکز بر همکاری در حوزههای مختلف از سیاست و اقتصاد تا گردشگری و ورزش، به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی دنیای ترک کمک کرده است.