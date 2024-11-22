تنهایی، پاندمی خاموش که شادی و زندگی را می‌گیرد
تنهایی، پاندمی خاموش که شادی و زندگی را می‌گیردسازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار می‌دهد که تنهایی و انزوای اجتماعی خطر مرگ زودرس بیشتری نسبت به مصرف سیگار، الکل و چاقی دارند.
22 نوامبر 2024

بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، این پاندمی خاموش به‌سرعت و بی‌توجه به مرزها در حال پیشروی است و اکنون تنهایی و انزوای اجتماعی، عامل مرگ‌ومیر بسیاری از افراد در سراسر جهان شده‌اند.

 آلانا آفیسر، رئیس واحد تغییرات جمعیتی و سالمندی سازمان جهانی بهداشت، به تی‌آرتی وورلد می‌گوید: تنهایی به‌شدت بر سلامت و رفاه تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه می‌کند: شواهد نشان می‌دهد که فقدان ارتباط اجتماعی، خطر مرگ زودرس را به‌اندازه یا حتی بیشتر از سایر عوامل خطر شناخته شده چون سیگارکشیدن، مصرف زیاد الکل، بی‌تحرکی، چاقی و آلودگی هوا افزایش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که تنهایی، چه واقعی و چه درک شده، خطر ابتلا به مشکلات جدی مانند خودکشی، سکته، اضطراب، افسردگی و زوال عقل را افزایش می‌دهد. همچنین، سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که این مسئله خطر بیماری‌های قلبی را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

عوامل متعدد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) انزوای اجتماعی را به معنای نداشتن ارتباطات اجتماعی کافی و تنهایی را به‌عنوان درد اجتماعی فاقد احساس ارتباط تعریف می‌کند. تصور کنید که در میان جمعیت احساس تنهایی کنید؛ بسیاری از ما ممکن است در مقاطعی از زندگی این احساس را تجربه کرده باشیم. برخلاف تصوری که در جوامع غربی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد مسن بیشتر از دیگران دچار انزوای اجتماعی و تنهایی می‌شوند، این مشکل در سراسر دنیا و در تمامی گروه‌های سنی مشاهده می‌شود.

آلانا آفیسر، می‌گوید: بسیاری از ما فکر می‌کنیم که مشکل تنهایی فقط مختص سالمندان است، اما حقیقت این است که این معضل می‌تواند هر کسی را در هر سنی تحت‌تأثیر قرار دهد. یک‌چهارم سالمندان، یعنی حدود ۲۵ درصد، احساس انزوا و جدایی اجتماعی را تجربه می‌کنند. اما داستان اینجا متوقف نمی‌شود! در سطح جهانی، بین ۵ تا ۱۵ درصد از جوانان نیز خود را در شرایطی از جدایی و انزوای اجتماعی حس می‌کنند.

این آمار ممکن است برای برخی شگفت‌انگیز باشد، اما طبق گفته‌های سازمان ملل، این ارقام احتمالاً کمتر از واقعیت‌اند. بااین‌حال، این آمار نگران‌کننده هستند و نشان‌دهنده یک بحران بهداشت عمومی هستند که نیاز به توجه فوری دارد.

آفیسر هشدار می‌دهد: بسیاری از افراد با احساس تنهایی روبه‌رو هستند که می‌تواند اثرات بسیار منفی بر سلامت روانی و جسمی آنها بگذارد.

کمیسیون ارتباط اجتماعی

سازمان بهداشت جهانی به‌منظور مقابله با این چالش جدی، یک کمیسیون جدید در زمینه ارتباطات اجتماعی تأسیس کرد تا مشکل تنهایی و ارتباط اجتماعی را به عنوان اولویتی مهم معرفی کند و راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن را شناسایی نماید.

این کمیسیون قرار بود در طی سه سال به دنبال یافتن مؤثرترین روش‌ها برای مقابله با تنهایی باشد.

آلانا آفیسر می‌گوید: امیدوارم از طریق اقدامات کمیسیون، مردم بهتر بتوانند زمانی که دچار احساس تنهایی و انزوای اجتماعی می‌شوند، آن را شناسایی کرده و متوجه شوند که ما می‌توانیم برای حل این مشکل اقدامی انجام دهیم.

علائم انزوا

متخصصان بر این نکته تأکید دارند که ممکن است فردی از نظر اجتماعی فعال باشد، ازدواج کرده باشد یا در خانواده‌ای بزرگ‌تر شامل چند نسل زندگی کند، اما هنوز احساس تنهایی کند.

آلانا آفیسر می‌گوید: ارتباطات اجتماعی واقعاً به نزدیکی و ارتباط شما به دیگران در محل کار، محله و جامعه بستگی دارد.

وقتی افراد در مواقع بحرانی به حمایت نیاز دارند و این حمایت را دریافت نمی‌کنند، احتمالاً دچار انزوای اجتماعی می‌شوند. آفیسر توضیح می‌دهد که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حمایت‌های احساسی یا فیزیکی، یا حتی روابط فردی که در دسترس است، تحت‌فشار یا درگیر تعارض باشند.

او می‌افزاید: این روابط ممکن است آن‌قدر نزدیک یا رضایت‌بخش نباشند که فرد احساس ارتباط واقعی با محیط کار، محله یا جامعه‌اش داشته باشد.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی

در سطحی گسترده‌تر، هر شرایطی که شادی مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد، می‌تواند به نتایج اقتصادی منفی نیز منجر شود. احساس عدم ارتباط و حمایت در محل کار می‌تواند باعث کاهش رضایت شغلی و عملکرد ضعیف شود. در شرایطی شدیدتر، ممکن است فرد از کار خود استعفا دهد یا اخراج شود.

آلانا آفیسر توصیه می‌کند: وقتی متوجه می‌شوید که خوشحال نیستید و از روابط خود راضی نیستید، ضروری است که اقدامی انجام دهید. او اذعان می‌کند که این کار گاهی از آنچه به نظر می‌رسد، دشوارتر است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به جدیت و ابعاد وسیع مشکل تنهایی اشاره کرده و می‌نویسد: ما باید بیشتر در مورد آن صحبت کنیم. درخواست کمک هیچ مشکلی ندارد.

در میان جوانان، قطع ارتباط اجتماعی می‌تواند منجر به نتایج ضعیف‌تر آموزشی شود. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، شواهد نشان می‌دهند که جوانانی که در دوران دبیرستان با احساس تنهایی مواجه‌اند، بیشتر احتمال دارد که از ادامه تحصیل در دانشگاه انصراف دهند.

چیدو امپمبا، نماینده جوانان اتحادیه آفریقا و رئیس مشترک کمیسیون، می‌گوید: در سراسر آفریقا و دیگر نقاط جهان، باید روایت تنهایی را بازتعریف کنیم. سرمایه‌گذاری در ارتباطات اجتماعی برای ایجاد اقتصادهایی مولد، مقاوم و پایدار که رفاه نسل‌های کنونی و آینده را تأمین کند، حیاتی است.

قدرت ارتباط


آلانا آفیسر می‌گوید که از نظر شخصی، ممکن است مفید باشد که از دیگران کمک بگیرید یا اقداماتی کوچک مانند جایگزینی زمان استفاده از گوشی با برقراری تماس تلفنی انجام دهید. او توصیه می‌کند: به‌جای ارسال پیام، از تماس تلفنی استفاده کنید.

راه‌حل‌های عملی دیگر شامل صرف زمان باکیفیت بیشتر با خانواده و دوستان است. آفیسر همچنین به افراد پیشنهاد می‌کند در فعالیت‌هایی شرکت کنند که امکان ارتباطات اجتماعی بهتر و بیشتر را فراهم می‌آورد.

او می‌گوید: می‌توانید به گروه‌ها یا باشگاه‌های موردعلاقه‌تان بپیوندید، یا یک سرگرمی جدید شروع کنید. او همچنین اضافه می‌کند که «سلام‌کردن و احوالپرسی با همسایگان یا تعامل با فروشنده محل» از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مفید باشند.

کمک‌ها و همکاری‌های داوطلبانه نیز به کاهش انزوای اجتماعی کمک می‌کند. آفیسر می‌گوید: حمایت از همسایه یا دیگران معمولاً احساس ارتباط بیشتری به شما می‌دهد.

درحالی‌که جهان منتظر توصیه‌های کمیسیون تنهایی است، راهکارهای مؤثری وجود دارد که می‌توانند به ما کمک کنند. باید تدابیری که قبلاً ثابت شده‌اند و اثربخش هستند، در نظر گرفته شوند. مداخلات روان‌شناختی مانند مشاوره و درمان مؤثر بوده و افراد نباید از درخواست چنین کمکی خودداری کنند.

دنیایی کمتر تنها

برای افرادی که با تنهایی و انزوای اجتماعی روبه‌رو هستند، باید حمایت‌های بیشتری فراهم شود.

ویویک مورتی، سیاستمدار و جراح عمومی ایالات متحده آمریکا و رئیس مشترک کمیسیون، می‌گوید: باتوجه‌به پیامدهای جدی بهداشتی و اجتماعی تنهایی و انزوا، ما باید همان‌طور که برای مقابله با مشکلات بهداشتی جهانی مانند مصرف دخانیات، چاقی و اعتیاد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، برای بازسازی ساختار اجتماعی جامعه نیز سرمایه‌گذاری کنیم.

او در پایان می‌گوید: با هم می‌توانیم دنیایی با تنهایی کمتر، سالم‌تر و مقاوم‌تری بسازیم.

