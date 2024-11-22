بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، این پاندمی خاموش به‌سرعت و بی‌توجه به مرزها در حال پیشروی است و اکنون تنهایی و انزوای اجتماعی، عامل مرگ‌ومیر بسیاری از افراد در سراسر جهان شده‌اند.

آلانا آفیسر، رئیس واحد تغییرات جمعیتی و سالمندی سازمان جهانی بهداشت، به تی‌آرتی وورلد می‌گوید: تنهایی به‌شدت بر سلامت و رفاه تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه می‌کند: شواهد نشان می‌دهد که فقدان ارتباط اجتماعی، خطر مرگ زودرس را به‌اندازه یا حتی بیشتر از سایر عوامل خطر شناخته شده چون سیگارکشیدن، مصرف زیاد الکل، بی‌تحرکی، چاقی و آلودگی هوا افزایش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که تنهایی، چه واقعی و چه درک شده، خطر ابتلا به مشکلات جدی مانند خودکشی، سکته، اضطراب، افسردگی و زوال عقل را افزایش می‌دهد. همچنین، سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که این مسئله خطر بیماری‌های قلبی را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

عوامل متعدد



سازمان جهانی بهداشت (WHO) انزوای اجتماعی را به معنای نداشتن ارتباطات اجتماعی کافی و تنهایی را به‌عنوان درد اجتماعی فاقد احساس ارتباط تعریف می‌کند. تصور کنید که در میان جمعیت احساس تنهایی کنید؛ بسیاری از ما ممکن است در مقاطعی از زندگی این احساس را تجربه کرده باشیم. برخلاف تصوری که در جوامع غربی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد مسن بیشتر از دیگران دچار انزوای اجتماعی و تنهایی می‌شوند، این مشکل در سراسر دنیا و در تمامی گروه‌های سنی مشاهده می‌شود.

آلانا آفیسر، می‌گوید: بسیاری از ما فکر می‌کنیم که مشکل تنهایی فقط مختص سالمندان است، اما حقیقت این است که این معضل می‌تواند هر کسی را در هر سنی تحت‌تأثیر قرار دهد. یک‌چهارم سالمندان، یعنی حدود ۲۵ درصد، احساس انزوا و جدایی اجتماعی را تجربه می‌کنند. اما داستان اینجا متوقف نمی‌شود! در سطح جهانی، بین ۵ تا ۱۵ درصد از جوانان نیز خود را در شرایطی از جدایی و انزوای اجتماعی حس می‌کنند.

این آمار ممکن است برای برخی شگفت‌انگیز باشد، اما طبق گفته‌های سازمان ملل، این ارقام احتمالاً کمتر از واقعیت‌اند. بااین‌حال، این آمار نگران‌کننده هستند و نشان‌دهنده یک بحران بهداشت عمومی هستند که نیاز به توجه فوری دارد.

آفیسر هشدار می‌دهد: بسیاری از افراد با احساس تنهایی روبه‌رو هستند که می‌تواند اثرات بسیار منفی بر سلامت روانی و جسمی آنها بگذارد.

کمیسیون ارتباط اجتماعی



سازمان بهداشت جهانی به‌منظور مقابله با این چالش جدی، یک کمیسیون جدید در زمینه ارتباطات اجتماعی تأسیس کرد تا مشکل تنهایی و ارتباط اجتماعی را به عنوان اولویتی مهم معرفی کند و راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن را شناسایی نماید.

این کمیسیون قرار بود در طی سه سال به دنبال یافتن مؤثرترین روش‌ها برای مقابله با تنهایی باشد.

آلانا آفیسر می‌گوید: امیدوارم از طریق اقدامات کمیسیون، مردم بهتر بتوانند زمانی که دچار احساس تنهایی و انزوای اجتماعی می‌شوند، آن را شناسایی کرده و متوجه شوند که ما می‌توانیم برای حل این مشکل اقدامی انجام دهیم.

علائم انزوا



متخصصان بر این نکته تأکید دارند که ممکن است فردی از نظر اجتماعی فعال باشد، ازدواج کرده باشد یا در خانواده‌ای بزرگ‌تر شامل چند نسل زندگی کند، اما هنوز احساس تنهایی کند.

آلانا آفیسر می‌گوید: ارتباطات اجتماعی واقعاً به نزدیکی و ارتباط شما به دیگران در محل کار، محله و جامعه بستگی دارد.

وقتی افراد در مواقع بحرانی به حمایت نیاز دارند و این حمایت را دریافت نمی‌کنند، احتمالاً دچار انزوای اجتماعی می‌شوند. آفیسر توضیح می‌دهد که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حمایت‌های احساسی یا فیزیکی، یا حتی روابط فردی که در دسترس است، تحت‌فشار یا درگیر تعارض باشند.