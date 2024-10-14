در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان به بلگراد، همسر ایشان، امینه اردوغان نیز وی را همراهی می‌کرد. در این سفر خانم اردوغان به همراه همتای صربستانی خود، تمارا ووچیچ، از مهدکودک قصر معارف کودکان (Maarif Baby Palace) بازدید کردند. در این مهدکودک ۲۲۰ کودک ۲ تا ۷ ساله تحصیل می‌کنند.

امینه اردوغان در شبکه اجتماعی ایسک درباره این بازدید گفت: می‌خواهم از همه کسانی‌که باور دارند نور وجودی کودکان ارزشمندترین پیوندی است که دوستی و روابط میان کشورها را را تقویت خواهد کرد، تشکر کنم.

بنیاد معارف ترکیه (Türkiye Maarif Vakfı) به منظور ارتقاء و گسترش آموزش در خارج از کشور توسط دولت ترکیه تأسیس شده است. این بنیاد در سال ۲۰۱۶ شروع به فعالیت کرده و هدف آن ایجاد و مدیریت مؤسسات آموزشی در کشورهای مختلف به منظور ترویج فرهنگ و زبان ترکی و ارتقاء کیفیت آموزشی است. این بنیاد به برقراری همکاری‌های آموزشی بین ترکیه و دیگر کشورها می‌پردازد و به دنبال گسترش روابط بین‌المللی از طریق آموزش است.