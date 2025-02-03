باشگاه بوده/گلیمت نروژ با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد که تمامی درآمد حاصل از فروش بلیت‌های دیدار برابر تیم اسرائیلی مکابی تل‌آویو در مسابقات لیگ اروپا را به حمایت از مردم غزه اختصاص می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: نمی‌توانیم در برابر رنج و نقض مداوم قوانین بین‌المللی در نقاط مختلف جهان بی‌تفاوت باشیم.

همچنین، این باشگاه تاکید کرد که اگرچه یک نهاد ورزشی است و نه یک نهاد سیاسی، اما در روزهای منتهی به این مسابقه، جدا کردن ورزش از سیاست تقریبا غیرممکن بوده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما به ارزش‌های درونی خود که نشان‌دهنده افتخار ما در داخل و خارج از زمین فوتبال است، پایبند می‌مانیم.

باشگاه بوده گلیمت اعلام کرد که مبلغ ۷۳۵ هزار کرون نروژ (حدود ۶۵ هزار دلار آمریکا) از محل فروش بلیت‌های این مسابقه به صلیب سرخ اهدا خواهد شد تا صرف کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شود.