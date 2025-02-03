سیاست
2 دقیقه خواندن
باشگاه نروژی بوده/گلیمت درآمد بلیت‌های بازی با مکابی تل‌آویو را به مردم غزه اختصاص داد
باشگاه بوده/گلیمت نروژ اعلام کرد که تمامی درآمد حاصل از فروش بلیت‌های دیدار برابر مکابی تل‌آویو در لیگ اروپا را به حمایت از مردم غزه اختصاص داده است. این باشگاه با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و انسانی خود، مبلغ ۷۳۵ هزار کرون نروژ را برای کمک‌های بشردوستانه به صلیب سرخ اهدا کرد.
باشگاه نروژی بوده/گلیمت درآمد بلیت‌های بازی با مکابی تل‌آویو را به مردم غزه اختصاص داد
باشگاه بوده/گلیمت نروژ / عکس: AP
3 فوریه 2025

باشگاه بوده/گلیمت نروژ با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد که تمامی درآمد حاصل از فروش بلیت‌های دیدار برابر تیم اسرائیلی مکابی تل‌آویو در مسابقات لیگ اروپا را به حمایت از مردم غزه اختصاص می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: نمی‌توانیم در برابر رنج و نقض مداوم قوانین بین‌المللی در نقاط مختلف جهان بی‌تفاوت باشیم.

همچنین، این باشگاه تاکید کرد که اگرچه یک نهاد ورزشی است و نه یک نهاد سیاسی، اما در روزهای منتهی به این مسابقه، جدا کردن ورزش از سیاست تقریبا غیرممکن بوده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما به ارزش‌های درونی خود که نشان‌دهنده افتخار ما در داخل و خارج از زمین فوتبال است، پایبند می‌مانیم.

باشگاه بوده گلیمت اعلام کرد که مبلغ ۷۳۵ هزار کرون نروژ (حدود ۶۵ هزار دلار آمریکا) از محل فروش بلیت‌های این مسابقه به صلیب سرخ اهدا خواهد شد تا صرف کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شود.

مطالب پیشنهادی

این باشگاه با تاکید بر تبدیل تعهدات خود به اقدامات ملموس، اعلام کرد که این تصمیم در راستای مسئولیت اجتماعی و انسانی آن اتخاذ شده است.

در پایان، این باشگاه از هواداران خود به دلیل حفظ انضباط و آرامش در طول مسابقه علی‌رغم تلاش‌های تحریک‌آمیز هواداران تیم حریف، قدردانی کرد.

دیدار بوده/گلیمت و مکابی تل‌آویو در لیگ اروپا با نتیجه ۳-۱ به سود تیم نروژی به‌پایان رسید، تا بوده/گلیمت در مرحله پلی‌اف به راه خود ادامه دهد و تیم اسرائیلی با قرار گرفتن در رده ٢٩‌ام از مسابقات لیگ اروپا حذف شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us