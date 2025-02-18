سیاست
اعتراض به روایت جانبدارانه؛ تجمع مقابل ساختمان بی‌بی‌سی در اعتراض به پوشش خبری غزه
فعالان حامی فلسطین در اعتراض به جانبداری شبکه بی‌بی‌سی از اسرائیل در پوشش اخبار مربوط به حملات اسرائیل به غزه، در مقابل مقر اصلی این رسانه در لندن تجمع کردند.
معترضان دیوارهای مقر اصلی بی‌بی‌سی در لندن را به رنگ قرمز درآوردند / عکس: AP
18 فوریه 2025

روز دوشنبه، ١٧ فوریه شماری از فعالان حامی فلسطین در اعتراض به جانبداری این رسانه از اسرائیل در پوشش اخبار مربوط به حملات به غزه، نمای ساختمان را با رنگ قرمز پوشاندند و برخی از پنجره‌های آن را شکستند. به گفته شرکت‌کنندگان، این اقدام نمادی از خون قربانیان فلسطینی بود.

گروه فلسطین اکشن در بیانیه‌ای اعلام کرد که بی‌بی‌سی با ارائه گزارش‌های نادرست و تحریف‌شده از رویدادهای غزه، واقعیت را به شکل دیگری بازتاب می‌دهد و تلاش می‌کند شدت جنایات حملات اسرائیل علیه فلسطینیان را کم‌رنگ جلوه دهد.

در این بیانیه آمده است: بی‌بی‌سی به دلیل تبرئه اسرائیل از جنایاتش، در نسل‌کشی که در غزه رخ می‌دهد، شریک است.

این دومین بار است که فعالان فلسطین اکشن اقدام به اعتراض مقابل مقر بی‌بی‌سی می‌کنند. پیش‌تر، در اکتبر ۲۰۲۳ و تنها چند روز پس از آغاز حملات اسرائیل علیه غزه، معترضان اقدام مشابهی انجام داده بودند.

پلیس لندن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارشی درباره تخریب اموال عمومی در ساختمان بی‌بی‌سی دریافت کرده است.

در این بیانیه تاکید شده که نمای ساختمان با رنگ قرمز اسپری شده و برخی از پنجره‌ها نیز شکسته شده است. پلیس همچنین اعلام کرد که تحقیقات در مورد این حادثه همچنان ادامه دارد.

