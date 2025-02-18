روز دوشنبه، ١٧ فوریه شماری از فعالان حامی فلسطین در اعتراض به جانبداری این رسانه از اسرائیل در پوشش اخبار مربوط به حملات به غزه، نمای ساختمان را با رنگ قرمز پوشاندند و برخی از پنجره‌های آن را شکستند. به گفته شرکت‌کنندگان، این اقدام نمادی از خون قربانیان فلسطینی بود.

گروه فلسطین اکشن در بیانیه‌ای اعلام کرد که بی‌بی‌سی با ارائه گزارش‌های نادرست و تحریف‌شده از رویدادهای غزه، واقعیت را به شکل دیگری بازتاب می‌دهد و تلاش می‌کند شدت جنایات حملات اسرائیل علیه فلسطینیان را کم‌رنگ جلوه دهد.

در این بیانیه آمده است: بی‌بی‌سی به دلیل تبرئه اسرائیل از جنایاتش، در نسل‌کشی که در غزه رخ می‌دهد، شریک است.