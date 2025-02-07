فرید المزحان که با نام مستعار «سزار» شناخته میشود و با افشای اسناد محرمانه از زندانهای رژیم اسد، جنایات و شکنجههای این حکومت را به جهانیان نشان داد، برای اولینبار با هویت واقعی خود در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد.
وی که در پلیس نظامی دمشق مسئول ثبت شواهد جنایی بود، در برنامه «باقیمانده داستان» از شبکه الجزیره حضور یافت و جزئیات شکنجهها و جنایات رخداده در زندانهای رژیم اسد را تشریح کرد.
المزحان در این مصاحبه همچنین روند انتقال اسناد محرمانه به خارج از سوریه را توضیح داد.
المزحان که در دوران رژیم اسد در پلیس نظامی فعالیت داشت، در این مصاحبه گفت: روزانه از ۱۰ تا ۱۵ نفر که در زندانها کشته میشدند، عکس میگرفتم، اما بهمرور این تعداد افزایش یافت و از ۵۰ نفر هم فراتر رفت.
وی در ادامه روند جمعآوری و انتقال این مدارک به خارج از سوریه را توضیح داد و یادآور شد که پیش از آغاز انقلاب سوریه، وظیفهاش عکاسی از صحنههای تصادفهای مرگبار نظامیان بوده است.
افشاگریهای المزحان درباره شکنجههای سیستماتیک و اعدامهای گسترده در زندانهای رژیم اسد، موجب انتشار هزاران تصویر و مدرک در سطح بینالمللی شد.
این اسناد نقش مهمی در افشای جنایات جنگی رژیم سوریه داشت و محکومیت گستردهای علیه رژیم اسد به دنبال آورد.
حضور او برای اولینبار با هویت واقعی در رسانهها، نقطه عطفی در افشای جنایات رژیم سوریه محسوب میشود.