فرید المزحان که با نام مستعار «سزار» شناخته می‌شود و با افشای اسناد محرمانه از زندان‌های رژیم اسد، جنایات و شکنجه‌های این حکومت را به جهانیان نشان داد، برای اولین‌بار با هویت واقعی خود در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد.

وی که در پلیس نظامی دمشق مسئول ثبت شواهد جنایی بود، در برنامه «باقی‌مانده داستان» از شبکه الجزیره حضور یافت و جزئیات شکنجه‌ها و جنایات رخ‌داده در زندان‌های رژیم اسد را تشریح کرد.

المزحان در این مصاحبه همچنین روند انتقال اسناد محرمانه به خارج از سوریه را توضیح داد.

المزحان که در دوران رژیم اسد در پلیس نظامی فعالیت داشت، در این مصاحبه گفت: روزانه از ۱۰ تا ۱۵ نفر که در زندان‌ها کشته می‌شدند، عکس می‌گرفتم، اما به‌مرور این تعداد افزایش یافت و از ۵۰ نفر هم فراتر رفت.