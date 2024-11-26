هشتمین همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد (TRT World Forum)که به عنوان یک بستر مناسب برای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی در مسائل جهانی محسوب می‌شود، در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد. این رویداد با حضور ۱۵۰ سخنران از ۳۰ کشور، به بررسی بحران‌ها و روندهای جهانی می‌پردازد و موضوعاتی چون خاورمیانه، جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات اقلیمی و امنیت را مورد بحث قرار می‌دهد.

این نشست که تحت نظارت سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی‌آرتی (TRT) برگزار می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجامع رسانه‌ای شناخته شده و در دوره‌های قبلی خود میزبان هزاران شرکت‌کننده و ۷۶۷ سخنران بوده است. در این دوره، موضوعات کلیدی شامل خاورمیانه و غزه، ترکیه، آفریقا، جنگ روسیه و اوکراین، ژئوپلیتیک، امنیت، تغییرات اقلیمی و انرژی، فناوری، رسانه، حقوق بین‌الملل و اقتصاد خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، که از سال ۲۰۱۷ در این نشست‌ها حضور داشته در این رویداد نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و به بررسی تحولات جهانی خواهد پرداخت . همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد به عنوان یک پلتفرم بین‌المللی معتبر، هر ساله رهبران جهانی، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه مدنی را گرد هم می‌آورد و فرصتی را برای تبادل نظر درباره چالش‌های مهم جهانی فراهم می‌کند.