هشتمین همایش بینالمللی تیآرتی ورلد (TRT World Forum)که به عنوان یک بستر مناسب برای گفتوگو و تصمیمسازی در مسائل جهانی محسوب میشود، در تاریخهای ۲۹ و ۳۰ نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد. این رویداد با حضور ۱۵۰ سخنران از ۳۰ کشور، به بررسی بحرانها و روندهای جهانی میپردازد و موضوعاتی چون خاورمیانه، جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات اقلیمی و امنیت را مورد بحث قرار میدهد.
این نشست که تحت نظارت سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تیآرتی (TRT) برگزار میشود، بهعنوان یکی از مهمترین مجامع رسانهای شناخته شده و در دورههای قبلی خود میزبان هزاران شرکتکننده و ۷۶۷ سخنران بوده است. در این دوره، موضوعات کلیدی شامل خاورمیانه و غزه، ترکیه، آفریقا، جنگ روسیه و اوکراین، ژئوپلیتیک، امنیت، تغییرات اقلیمی و انرژی، فناوری، رسانه، حقوق بینالملل و اقتصاد خواهد بود.
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، که از سال ۲۰۱۷ در این نشستها حضور داشته در این رویداد نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و به بررسی تحولات جهانی خواهد پرداخت . همایش بینالمللی تیآرتی ورلد به عنوان یک پلتفرم بینالمللی معتبر، هر ساله رهبران جهانی، سیاستگذاران، دانشگاهیان، روزنامهنگاران و اعضای جامعه مدنی را گرد هم میآورد و فرصتی را برای تبادل نظر درباره چالشهای مهم جهانی فراهم میکند.
هدف این رویداد تشویق به اقدام جمعی در بررسی عمیق مسائلی است که بیپاسخ مانده یا نادیده گرفته شدهاند. همچنین، همایش بینالمللی تیآرتی ورل میکوشد صدای اقشار مظلوم و محروم را در سطح بینالمللی به گوش تصمیمگیران برساند. این مجمع معتقد است که مشکلات جهانی تنها با همکاری و تعامل بینالمللی قابل حل هستند و به ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل ایدهها پرداخته و نقشی اساسی در تعیین اولویتها و تأثیرگذاری بر دستورکارهای منطقهای و جهانی ایفا میکند.