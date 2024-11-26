ترکیه
2 min read
هشتمین همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد با حضور بیش از ۱۵۰ سخنران از ۳۰ کشور برگزار می‌شود
هشتمین همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد با حضور ۱۵۰ سخنران از ۳۰ کشور، ۲۹ و ۳۰ نوامبر در استانبول برگزار می‌شود و به بررسی بحران‌ها و تحولات جهانی می‌پردازد.
هشتمین همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد با حضور بیش از ۱۵۰ سخنران از ۳۰ کشور برگزار می‌شود
26 نوامبر 2024

هشتمین همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد  (TRT World Forum)که به عنوان یک بستر مناسب برای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی در مسائل جهانی محسوب می‌شود، در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد. این رویداد با حضور ۱۵۰ سخنران از ۳۰ کشور، به بررسی بحران‌ها و روندهای جهانی می‌پردازد و موضوعاتی چون خاورمیانه، جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات اقلیمی و امنیت را مورد بحث قرار می‌دهد.

این نشست که تحت نظارت سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی‌آرتی  (TRT) برگزار می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجامع رسانه‌ای شناخته شده و در دوره‌های قبلی خود میزبان هزاران شرکت‌کننده و ۷۶۷ سخنران بوده است. در این دوره، موضوعات کلیدی شامل خاورمیانه و غزه، ترکیه، آفریقا، جنگ روسیه و اوکراین، ژئوپلیتیک، امنیت، تغییرات اقلیمی و انرژی، فناوری، رسانه، حقوق بین‌الملل و اقتصاد خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، که از سال ۲۰۱۷ در این نشست‌ها حضور داشته در این رویداد نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و به بررسی تحولات جهانی خواهد پرداخت . همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورلد به عنوان یک پلتفرم بین‌المللی معتبر، هر ساله رهبران جهانی، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه مدنی را گرد هم می‌آورد و فرصتی را برای تبادل نظر درباره چالش‌های مهم جهانی فراهم می‌کند.

مطالب پیشنهادی

هدف این رویداد تشویق به اقدام جمعی در بررسی عمیق مسائلی است که بی‌پاسخ مانده یا نادیده گرفته شده‌اند. همچنین، همایش بین‌المللی تی‌آرتی ورل  می‌کوشد صدای اقشار مظلوم و محروم را در سطح بین‌المللی به گوش تصمیم‌گیران برساند. این مجمع معتقد است که مشکلات جهانی تنها با همکاری و تعامل بین‌المللی قابل حل هستند و به ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل ایده‌ها پرداخته و نقشی اساسی در تعیین اولویت‌ها و تأثیرگذاری بر دستورکارهای منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us