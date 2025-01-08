سیاست
رقابت شدید چین و آمریکا بر سر چت‌بات‌های هوش مصنوعی
چین با توسعه چت‌بات‌های بومی و کاهش هزینه مدل‌های زبانی بزرگ، ضمن تقویت حضور خود در بازار هوش مصنوعی، با شرکت‌های آمریکایی رقابت می‌کند.
8 ژانویه 2025

چین با توسعه چت‌بات‌های بومی و کاهش هزینه‌های مدل‌های زبانی بزرگ، می‌تواند بازار صنعت هوش مصنوعی را دستخوش تغییرات جدی کند. درحالی‌که غول‌های فناوری آمریکایی مانند اوپن‌ای‌آی (OpenAI)، گوگل و متا همچنان بازار جهانی را در اختیار دارند، شرکت‌های چینی نظیر بایدو، علی‌بابا و هواوی درحال‌توسعه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با قیمت‌های رقابتی هستند. آیا این رقابت می‌تواند معادلات صنعت هوش مصنوعی را تغییر دهد؟

شرکت‌های فناوری چین به‌ویژه بایدو، علی‌بابا و هواوی همچنان روی توسعه و به‌روزرسانی چت‌بات‌های خودکار می‌کنند. برخی شرکت‌ها همچون علی‌بابا در این میان، با کاهش هزینه‌ها، استراتژی‌های جدیدی را در پیش می‌گیرند که نشان‌دهنده تلاش این شرکت‌ها برای کاهش قیمت‌ها و جذب مشتریان بیشتر است.

ازآنجایی‌که چین در حال تقویت موقعیت خود با فناوری‌های مقرون به صرفه‌تر و منطبق با نیازهای داخلی است، این روند می‌تواند تهدیدی برای شرکت‌های آمریکایی نظیر اوپن‌ای‌آی و گوگل در بازار جهانی هوش مصنوعی باشد.

حرکت استراتژیک علی‌بابا در کاهش قیمت‌ها

علی‌بابا اخیراً در یک تصمیم استراتژیک اعلام کرد که هزینه چت‌بات هوش مصنوعیQwen  خودش را تا ۸۵ درصد کاهش دهد. این چت‌بات که  Tongyi Qianwenنام دارد از مدل‌های زبانی بزرگ است. شاید در نگاه اول، چنین تصمیمی تنها یک تغییر قیمت ساده به‌نظر برسد، اما به نظر می‌رسد این اقدام، بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای رقابت فناوری بین چین و آمریکا است.

در حالی که توجه جهانی معطوف به غول‌های فناوری آمریکایی همچون اوپن‌ای‌آی، گوگل و متا است، شرکت‌های فناوری چینی مانند بایدو، تنسنت و هواوی نیز روی توسعه فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی کار می‌کنند.

کاهش قیمت خدمات مدل‌های زبانی بزرگ علی‌بابا در شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های چینی در تلاش هستند هوش مصنوعی بیشتر در دسترس کاربران قرار بگیرند و استفاده از چنین ابزارهایی را برای کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان تسهیل می‌کنند.

چنین رویکردهایی می‌تواند به رشد سریع‌تر صنعت هوش مصنوعی در چین کمک کند. چین، کشوری که با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، بزرگترین بازار اینترنتی جهان را در اختیار دارد. باید دید آیا عرضه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسط شرکت‌های چینی با هزینه اشتراک‌ها پایین‌تر می‌تواند چالشی برای شرکت‌های فناوری آمریکایی با هزینه‌های اشتراک بالاتر ایجاد کند و این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار دهد؟

آیا کاهش هزینه چت‌بات‌ها در چین سلطه آمریکا را تهدید می‌کند؟

مدل‌های زبانی بزرگ نوعی از هوش مصنوعی هستند که بر اساس حجم وسیعی از داده‌های متنی آموزش داده شده و ابزارهای پیشرفته‌ای برای کاربردهای مختلف زندگی روزمره محسوب می‌شوند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین کاربردهای این مدل‌ها چت‌جی‌بی‌تی(ChatGPT) است که با ۲۰۰ میلیون کاربر هفتگی محبوب‌ترین چت‌بات هوش مصنوعی در جهان به شمار می‌رود. اما آیا محبوب‌ترین بودن به معنای قدرتمندترین بودن است؟

شاید تصور شود که ممنوعیت چت‌جی‌بی‌تی وجمنای (Gemini) در چین باعث عقب ماندن این کشور در رقابت شده است، اما در واقع، چین مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و مدل‌های جدیدی را توسعه داده است.

با وجود این محدودیت‌ها، تأیید بیش از ۱۰۰ مدل هوش مصنوعی داخلی توسط اداره فضای مجازی چین (CAC) تا اوایل ۲۰۲۴، بازار پررونق هوش مصنوعی در این کشور را برجسته می‌کند.

ظهور مدل‌های زبانی بزرگ چینی

مدل‌های زبانی چینی در سال ۲۰۲۳ به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند و چت‌بات Ernie Bot  از بایدو یکی از اولین نمونه‌های آن بود.

مطالب پیشنهادی

این چت‌بات در ابتدا با انتقادات زیادی روبه‌رو شد، اما بایدو به بهبود و توسعه آن ادامه داد. اکنون Ernie Bot  با ۳۰۰ میلیون کاربر یعنی رقمی حدود دو برابر جمعیت آلمان، در زمینه درک اصطلاحات، گویش‌ها و ظرافت‌های فرهنگی زبان چینی عملکرد خوبی دارد.

یکی از نمونه‌های دقت این مدل، اصلاح اشتباه چت‌جی‌بی‌تی درباره زادگاه لیو سی‌سین، نویسنده کتاب «مسئله سه‌جسمی» (که به یک سریال پرطرفدار در نتفلیکس تبدیل شد) است.

Ernie 4.0، نسخه جدید این چت‌بات، به عنوان رقیبی برایGPT-4  مطرح شده و پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه استدلال و درک زبان ارائه داده است.

مدیرعامل بایدو، در مصاحبه‌ای با نشریه تایم گفت: بایدو یک شرکت هوش مصنوعی با زیرساخت اینترنتی قوی است، بنابراین ما کاربران و داده‌های زیادی داریم که به ما امکان می‌دهد مدل‌های خود را با سرعت بیشتری بهبود دهیم.

رقابت گسترده شرکت‌های چینی در حوزه هوش مصنوعی

علی‌بابا نیز با مدل زبانی بزرگ Tongyi Qianwen نسخه‌های متعددی را توسعه داده است که شامل نسخه‌های متن‌باز و متمرکز بر کسب‌وکار می‌شود. این مدل‌ها به شرکت‌ها اجازه می‌دهند محتوا تولید کنند، مسائل ریاضی حل کنند و حتی برخی از آنها را به صورت دانلود آزاد در دسترس قرار می‌دهند.

اما صنعت مدل‌های زبانی بزرگ چین تنها به بایدو و علی‌بابا محدود نمی‌شود. چین در سال‌های اخیر میزبان مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌های هوش مصنوعی متعددی توسعه داده است که نیازهای متنوعی را در صنایع مختلف برآورده می‌کنند.

برای مثال، مدل زبانی بزرگ Hunyuan شرکت تنسنت که در اکوسیستم وی‌چت ادغام شده، قابلیت پردازش زبان چینی و استدلال منطقی پیشرفته را دارد. همچنین مدل هوش مصنوعی Pangu شرکت هواوی نیز روی کاربردهای صنعتی خاص در زمینه‌های دولتی، مالی، تولید، معدن و هواشناسی تمرکز دارد. مدل هواشناسی Pangu  می‌تواند مسیر طوفان را در ۱۰ ثانیه پیش‌بینی کند، در حالی که قبلاً این فرآیند ۴ تا ۵ ساعت طول می‌کشید.

یکی دیگر از این مدل‌های هوش مصنوعی، Doubao متعلق به بایت‌دنس (مالک تیک‌تاک) است که در مقایسه با سایر مدل‌ها، هزینه‌ای بسیار پایین‌تر دارد و امکان تولید محتوای صوتی و کدها را برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند.

یک استاد دانشگاه تسینگ‌هوا در این زمینه می‌گوید: مدل‌های برتر هوش مصنوعی چین به سطح GPT-3.5  رسیده‌اند و فاصله آنها با GPT-4 در حال کاهش است.

استراتژی قیمت‌گذاری در رقابت چین و آمریکا

کاهش چشمگیر قیمت مدل زبانی بزرگ Tongyi Qianwen  از سوی علی‌بابا، می‌تواند نشان‌دهنده استراتژی این شرکت در توسعه استفاده از هوش مصنوعی در میان کاربران و کسب‌وکارها باشد.

این اقدام بخشی از روند گسترده‌تر شرکت‌های چینی برای در دسترس قرار دادن فناوری‌های پیشرفته برای عموم مردم است.

این در حالی است که برخی شرکت‌های فناوری آمریکایی از جمله اوپن‌ای‌آی، عمدتاً روی توسعه مدل‌های هوش مصنوعی دارای حق اشتراک پولی تمرکز دارند. محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی اغلب شرکت‌های آمریکایی برای بازارهای پریمیوم طراحی شده‌اند و معمولاً  دسترسی کسب‌وکارهای کوچک را محدود می‌کنند.

شرکت‌های چینی با تمرکز بر قیمت‌های مناسب می‌توانند در بازارهای نوظهور جایگاه خوبی پیدا کنند و مشتریان حساس به قیمت را در سطح جهانی جذب کنند. اما چالش اصلی آن‌ها این است که باید هزینه‌های خود را کنترل کنند و همزمان بازارهای جدید را گسترش دهند.

