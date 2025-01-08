چین با توسعه چت‌بات‌های بومی و کاهش هزینه‌های مدل‌های زبانی بزرگ، می‌تواند بازار صنعت هوش مصنوعی را دستخوش تغییرات جدی کند. درحالی‌که غول‌های فناوری آمریکایی مانند اوپن‌ای‌آی (OpenAI)، گوگل و متا همچنان بازار جهانی را در اختیار دارند، شرکت‌های چینی نظیر بایدو، علی‌بابا و هواوی درحال‌توسعه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با قیمت‌های رقابتی هستند. آیا این رقابت می‌تواند معادلات صنعت هوش مصنوعی را تغییر دهد؟

شرکت‌های فناوری چین به‌ویژه بایدو، علی‌بابا و هواوی همچنان روی توسعه و به‌روزرسانی چت‌بات‌های خودکار می‌کنند. برخی شرکت‌ها همچون علی‌بابا در این میان، با کاهش هزینه‌ها، استراتژی‌های جدیدی را در پیش می‌گیرند که نشان‌دهنده تلاش این شرکت‌ها برای کاهش قیمت‌ها و جذب مشتریان بیشتر است.

ازآنجایی‌که چین در حال تقویت موقعیت خود با فناوری‌های مقرون به صرفه‌تر و منطبق با نیازهای داخلی است، این روند می‌تواند تهدیدی برای شرکت‌های آمریکایی نظیر اوپن‌ای‌آی و گوگل در بازار جهانی هوش مصنوعی باشد.

حرکت استراتژیک علی‌بابا در کاهش قیمت‌ها

علی‌بابا اخیراً در یک تصمیم استراتژیک اعلام کرد که هزینه چت‌بات هوش مصنوعیQwen خودش را تا ۸۵ درصد کاهش دهد. این چت‌بات که Tongyi Qianwenنام دارد از مدل‌های زبانی بزرگ است. شاید در نگاه اول، چنین تصمیمی تنها یک تغییر قیمت ساده به‌نظر برسد، اما به نظر می‌رسد این اقدام، بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای رقابت فناوری بین چین و آمریکا است.

در حالی که توجه جهانی معطوف به غول‌های فناوری آمریکایی همچون اوپن‌ای‌آی، گوگل و متا است، شرکت‌های فناوری چینی مانند بایدو، تنسنت و هواوی نیز روی توسعه فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی کار می‌کنند.

کاهش قیمت خدمات مدل‌های زبانی بزرگ علی‌بابا در شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های چینی در تلاش هستند هوش مصنوعی بیشتر در دسترس کاربران قرار بگیرند و استفاده از چنین ابزارهایی را برای کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان تسهیل می‌کنند.

چنین رویکردهایی می‌تواند به رشد سریع‌تر صنعت هوش مصنوعی در چین کمک کند. چین، کشوری که با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، بزرگترین بازار اینترنتی جهان را در اختیار دارد. باید دید آیا عرضه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسط شرکت‌های چینی با هزینه اشتراک‌ها پایین‌تر می‌تواند چالشی برای شرکت‌های فناوری آمریکایی با هزینه‌های اشتراک بالاتر ایجاد کند و این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار دهد؟

آیا کاهش هزینه چت‌بات‌ها در چین سلطه آمریکا را تهدید می‌کند؟

مدل‌های زبانی بزرگ نوعی از هوش مصنوعی هستند که بر اساس حجم وسیعی از داده‌های متنی آموزش داده شده و ابزارهای پیشرفته‌ای برای کاربردهای مختلف زندگی روزمره محسوب می‌شوند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین کاربردهای این مدل‌ها چت‌جی‌بی‌تی(ChatGPT) است که با ۲۰۰ میلیون کاربر هفتگی محبوب‌ترین چت‌بات هوش مصنوعی در جهان به شمار می‌رود. اما آیا محبوب‌ترین بودن به معنای قدرتمندترین بودن است؟

شاید تصور شود که ممنوعیت چت‌جی‌بی‌تی وجمنای (Gemini) در چین باعث عقب ماندن این کشور در رقابت شده است، اما در واقع، چین مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و مدل‌های جدیدی را توسعه داده است.

با وجود این محدودیت‌ها، تأیید بیش از ۱۰۰ مدل هوش مصنوعی داخلی توسط اداره فضای مجازی چین (CAC) تا اوایل ۲۰۲۴، بازار پررونق هوش مصنوعی در این کشور را برجسته می‌کند.

ظهور مدل‌های زبانی بزرگ چینی

مدل‌های زبانی چینی در سال ۲۰۲۳ به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند و چت‌بات Ernie Bot از بایدو یکی از اولین نمونه‌های آن بود.