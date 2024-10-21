نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی سیال (SIAL ۲۰۲۴) که به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه غذا و نوشیدنی جهان شناخته می‌شود در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز به کار کرد. این رویداد که امسال شصتمین دوره آن برگزار می‌شود میزبان ۷۵۰۰ شرکت از ۱۳۰ کشور می‌باشد که در زمینه توزیع، واردات و صادرات، خدمات و صنایع غذایی فعالیت می‌کنند.

ترکیه با ۳۴۶ شرکت، پس از ایتالیا و اسپانیا، به‌عنوان سومین شرکت‌کننده بزرگ خارجی در این نمایشگاه حضور دارد. شرکت‌های ترک با حمایت اتاق بازرگانی استانبول در فضایی به وسعت ۸ هزار مترمربع در ۹ سالن تخصصی محصولات خود را معرفی می‌کنند.

این دوره از نمایشگاه سیال رکورد جدیدی برای ترکیه به همراه داشته و ۲۹۴ شرکت از ۳۷ استان و ۵۲ شرکت با غرفه‌های مستقل در آن شرکت کرده‌اند.

در سیال ۲۰۲۴، محصولات متنوعی شامل گوشت، لبنیات، مواد غذایی منجمد، دریایی، نوشیدنی‌ها، خدمات کترینگ و تنقلات، همچنین میوه و سبزیجات به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین، سه سالن به غذاهای محلی و تجربیات خاص برای علاقه‌مندان به صنعت غذا اختصاص یافته است.