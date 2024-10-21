ترکیه
ترکیه با حضور ۳۴۶ شرکت، پس از ایتالیا و اسپانیا، سومین شرکت‌کننده بزرگ در نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی سیال (SIAL ۲۰۲۴) در پاریس است.
غرفه ترکیه در بزرگ‌ترین نمایشگاه غذا و نوشیدنی جهان پاریس / عکس: AA
21 اکتبر 2024

نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی سیال (SIAL ۲۰۲۴) که به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه غذا و نوشیدنی جهان شناخته می‌شود در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز به کار کرد. این رویداد که امسال شصتمین دوره آن برگزار می‌شود میزبان ۷۵۰۰ شرکت از ۱۳۰ کشور می‌باشد که در زمینه توزیع، واردات و صادرات، خدمات و صنایع غذایی فعالیت می‌کنند.

ترکیه با ۳۴۶ شرکت، پس از ایتالیا و اسپانیا، به‌عنوان سومین شرکت‌کننده بزرگ خارجی در این نمایشگاه حضور دارد. شرکت‌های ترک با حمایت اتاق بازرگانی استانبول در فضایی به وسعت ۸ هزار مترمربع در ۹ سالن تخصصی محصولات خود را معرفی می‌کنند.

این دوره از نمایشگاه سیال رکورد جدیدی برای ترکیه به همراه داشته و ۲۹۴ شرکت از ۳۷ استان و ۵۲ شرکت با غرفه‌های مستقل در آن شرکت کرده‌اند.

در سیال ۲۰۲۴، محصولات متنوعی شامل گوشت، لبنیات، مواد غذایی منجمد، دریایی، نوشیدنی‌ها، خدمات کترینگ و تنقلات، همچنین میوه و سبزیجات به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین، سه سالن به غذاهای محلی و تجربیات خاص برای علاقه‌مندان به صنعت غذا اختصاص یافته است.

این نمایشگاه فرصتی مناسب برای برقراری ارتباطات تجاری و توسعه همکاری‌ها بین تولیدکنندگان و خریداران جهانی فراهم می‌آورد و با حضور ۸ هزار خریدار جهانی به مرکز تبادل ایده‌ها و فرصت‌های جدید برای صنعت غذا تبدیل شده است.

 

 

 

