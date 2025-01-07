نهاد قضایی کرهجنوبی روز دوشنبه، ششم ژانویه، اعلام کرد که به دلیل چالشهایی مانند مقاومت سرویس امنیتی مجتمع ریاستجمهوری، تا پایان مهلت قانونی حکم دستگیری موفق به اجرای این حکم نشدهاند.
بازرسان آژانس مبارزه با فساد نیز از روز گذشته درخواست تمدید مهلت حکم بازداشت و کمک پلیس در روند اجرای آن کردهاند.
دفتر تحقیقات فساد (CIO) در بیانیهای که دوشنبهشب منتشر کرد، با اشاره به اینکه جزئیات مربوط به مدت اعتبار حکم قابل افشا نیست، اعلام کرد: ستاد مشترکی که برای چالش پیشرو تشکیل شده است، ساعاتی پیش دوباره درخواست تمدید حکم بازداشت را به دادگاه ناحیه غرب سئول ارائه کرد.
درحالیکه هنوز دادگاه تصمیم خود را دراینخصوص اعلام نکرده است، معاون رئیسدفتر تحقیقات فساد احتمال رد این درخواست را بسیار کم دانسته است.
مقامات قضایی و امنیتی به دلیل وجود مشکلاتی از جمله ممانعت نیروهای امنیتی اطراف اقامتگاه از ورود به مجتمع ریاستجمهوری، درخواست زمان و کمک بیشتری کردهاند.
یک مقام پلیس که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است: ما گزینه دستگیری هر کدام از پرسنل سرویس امنیتی ریاستجمهوری را در حین اجرای حکم دوم بررسی خواهیم کرد.
در شرایطی که تنها ۴۸ ساعت فرصت باقیمانده است تا حکم بازداشت جدیدی صادر شود یا یون سوک-یول آزاد شود، حزب اپوزیسیون کرهجنوبی خواستار انحلال سرویس امنیتی ریاستجمهوری شده است.
بحران سیاسی و پیچیدگیهای اجرای حکم
درحالیکه تلاشها برای اجرای حکم بازداشت یون سوک - یول، همچنان ادامه دارد، بحران سیاسی این کشور بهشدت پیچیدهتر شده است.
علاوه بر بررسی وضعیت دستگیری یون، تیم مشترک تحقیقاتی در حال پیگیری مقامات ارشد نظامی است که در پس طرح اعلام حکومتنظامی قرار داشتهاند.
واحد ویژه دادستانی کرهجنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که فرمانده اطلاعات دفاعی، مون سانگ - هو، به اتهام نقش اساسی در شورش و سوءاستفاده از قدرت متهم شده است.
درصورتیکه یون سوک - یول در اتهامات وارده مجرم شناخته شود، ممکن است با مجازاتهای سنگینی از جمله زندان یا حتی مجازات اعدام روبهرو شود.
از طرفی اطرافیان و وکلای او بارها اعلام کردهاند که حکم بازداشت وی غیرقانونی و فاقد مشروعیت است و آنها قصد دارند اقدامات قانونی بیشتری علیه این حکم انجام دهند. این اظهارات نشان میدهد که وضعیت حقوقی رئیسجمهور استیضاحشده به طور فزایندهای پیچیده شده است.