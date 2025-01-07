نهاد قضایی کره‌جنوبی روز دوشنبه، ششم ژانویه، اعلام کرد که به دلیل چالش‌هایی مانند مقاومت سرویس امنیتی مجتمع ریاست‌جمهوری، تا پایان مهلت قانونی حکم دستگیری موفق به اجرای این حکم نشده‌اند.

بازرسان آژانس مبارزه با فساد نیز از روز گذشته درخواست تمدید مهلت حکم بازداشت و کمک پلیس در روند اجرای آن کرده‌اند.

دفتر تحقیقات فساد (CIO) در بیانیه‌ای که دوشنبه‌شب منتشر کرد، با اشاره به اینکه جزئیات مربوط به مدت اعتبار حکم قابل افشا نیست، اعلام کرد: ستاد مشترکی که برای چالش پیش‌رو تشکیل شده است، ساعاتی پیش دوباره درخواست تمدید حکم بازداشت را به دادگاه ناحیه غرب سئول ارائه کرد.

درحالی‌که هنوز دادگاه تصمیم خود را دراین‌خصوص اعلام نکرده است، معاون رئیس‌دفتر تحقیقات فساد احتمال رد این درخواست را بسیار کم دانسته است.

مقامات قضایی و امنیتی به دلیل وجود مشکلاتی از جمله ممانعت نیروهای امنیتی اطراف اقامتگاه از ورود به مجتمع ریاست‌جمهوری، درخواست زمان و کمک بیشتری کرده‌اند.

یک مقام پلیس که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است: ما گزینه دستگیری هر کدام از پرسنل سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری را در حین اجرای حکم دوم بررسی خواهیم کرد.

در شرایطی که تنها ۴۸ ساعت فرصت باقی‌مانده است تا حکم بازداشت جدیدی صادر شود یا یون سوک-یول آزاد شود، حزب اپوزیسیون کره‌جنوبی خواستار انحلال سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری شده است.