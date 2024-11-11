در پی حمله افراد مسلح به رستوران «لوس کانتاریتوس» در شهر کرتارو مکزیک، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

تصاویر ویدئویی دوربین‌های مداربسته رستوران نشان می‌دهد که مهاجمان به طور تصادفی و با شلیک‌های کور به افراد حاضر در محل حمله کردند.

مائوریسیو کوری، فرماندار شهر کرتارو، با تأیید این حادثه گفت: ما نمی‌توانیم اجازه چنین اعمالی را بدهیم. وعده می‌دهم که عاملان این اقدام خونین به دست عدالت سپرده خواهند شد.