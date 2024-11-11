در پی حمله افراد مسلح به رستوران «لوس کانتاریتوس» در شهر کرتارو مکزیک، دستکم ۱۰ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
تصاویر ویدئویی دوربینهای مداربسته رستوران نشان میدهد که مهاجمان به طور تصادفی و با شلیکهای کور به افراد حاضر در محل حمله کردند.
مائوریسیو کوری، فرماندار شهر کرتارو، با تأیید این حادثه گفت: ما نمیتوانیم اجازه چنین اعمالی را بدهیم. وعده میدهم که عاملان این اقدام خونین به دست عدالت سپرده خواهند شد.
فرماندار کرتارو افزود: تلاش خواهد شد تا کیفیت زندگی مردم حفظ شود و از سرایت خشونتهای مشابه سایر مناطق مکزیک به این شهر جلوگیری به عمل آید.
کرتارو، مرکز ایالت کرتارو، با معماری استعماریاش بهعنوان یکی از شهرهای امنتر مکزیک به شمار میرود.
گفتنی است، باوجود تلاشهای زیاد برای مقابله با این باندها، مکزیک همچنان با بحران خشونتهای مرتبط با کارتلها و باندهای جنایتکار مواجه است که امنیت بسیاری از شهرها این کشور را تهدید میکند.