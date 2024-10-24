سازمان کشورهای ترک، حمله تروریستی به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) را بهشدت محکوم کرد. این سازمان با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حمله تروریستی و شهادت افراد بیگناه این ضایعه را به دولت و مردم ترکیه تسلیت گفت. همچنین، سازمان کشورهای ترک ضمن ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیدگان، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.
در حمله تروریستی روز گذشته، ۲۳ اکتبر، به مجتمع این شرکت در منطقه قهرمانکازان آنکارا، ۵ تن به شهادت رسیده و ۲۲ نفر زخمی شدند.
شرکت صنایع هوافضای ترکیه یک شرکت دولتی است که در زمینه طراحی، توسعه و تولید هواپیماها، بالگردها و سیستمهای دفاعی فعالیت میکند. این شرکت در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده است و بهعنوان یکی از پیشروان صنعت هوافضا و دفاعی در ترکیه شناخته میشود. توساش در پروژههای مختلفی از جمله تولید جنگندههای ملی، هواپیماهای بدون سرنشین و سیستمهای موشکی مشارکت دارد. هدف این شرکت تقویت خودکفایی ترکیه در حوزههای دفاعی و هوافضایی و ارتقای توانمندیهای ملی است.