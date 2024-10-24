ترکیه
2 دقیقه خواندن
سازمان کشورهای ترک حمله تروریستی به توساش را محکوم کردند
سازمان کشورهای ترک حمله تروریستی به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) را محکوم کرد و ضمن تسلیت به دولت و مردم ترکیه، ابراز تأسف خود را از شهادت پنج نفر و زخمی شدن ۲۲ نفر در این حادثه اعلام کرد.
سازمان کشورهای ترک حمله تروریستی به توساش را محکوم کردند
پرچم دولت‌های ترک/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

سازمان کشورهای ترک، حمله تروریستی به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) را به‌شدت محکوم کرد. این سازمان با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حمله تروریستی و شهادت افراد بی‌گناه این ضایعه را به دولت و مردم ترکیه تسلیت گفت. همچنین، سازمان کشورهای ترک ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.

 در حمله تروریستی روز گذشته، ۲۳ اکتبر، به مجتمع این شرکت در منطقه قهرمان‌کازان آنکارا، ۵ تن به شهادت رسیده و ۲۲ نفر زخمی شدند.

مطالب پیشنهادی

 شرکت صنایع هوافضای ترکیه یک شرکت دولتی است که در زمینه طراحی، توسعه و تولید هواپیماها، بالگردها و سیستم‌های دفاعی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده است و به‌عنوان یکی از پیشروان صنعت هوافضا و دفاعی در ترکیه شناخته می‌شود. توساش در پروژه‌های مختلفی از جمله تولید جنگنده‌های ملی، هواپیماهای بدون سرنشین و سیستم‌های موشکی مشارکت دارد. هدف این شرکت تقویت خودکفایی ترکیه در حوزه‌های دفاعی و هوافضایی و ارتقای توانمندی‌های ملی است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us