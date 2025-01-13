آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، روز دوشنبه، ١٣ ژانویه، در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) که در پایتخت امارات متحده عربی، ابوظبی، برگزار شد، به تشریح سیاست‌ها و اهداف انرژی ترکیه پرداخت.

بایراکتار در سخنرانی خود ضمن اشاره به سه برابر شدن تقاضای انرژی ترکیه در ٢٠ سال گذشته و ادامه این روند تا ٢٠ سال آینده، گفت: ترکیه در تلاش است تا همزمان با تامین افزایش تقاضا، مشکل وابستگی به منابع وارداتی را نیز حل کند.

سیاست‌گذاری خلاقانه

بایراکتار با اشاره به اینکه سیاست‌های جهانی در حوزه انرژی باید قطعی و سازگار باشند، افزود: برای اجرای مدل کسب‌وکار سازگار با دنیای مالی جدید، به راه‌حل‌های خلاقانه‌تری در زمینه سیاست‌گذاری نیاز داریم.

وی همچنین بر لزوم همکاری نزدیک‌تر در سطح منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: ایجاد یک شبکه قوی و مقاوم در فرآیند تحولی دوره جدید اهمیت بیشتری یافته است. برای این منظور، اتصال و ادغام منطقه‌ای نقش کلیدی خواهد داشت.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به اهمیت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ترکیه در تلاش است تا ارتباطات خود را با بازار کشورهای همسایه تا سه برابر افزایش دهد. در حال حاضر در تامین انرژی عراق نقشی اساسی داریم و برای ایجاد ثبات در منطقه و کشور، تامین انرژی به سوریه را نیز افزایش خواهیم داد.