تلاش ترکیه برای افزایش تأمین انرژی سوریه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای
آلپ‌ارسلان بایراکتا، در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در ابوظبی، بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای از جمله افزایش تأمین انرژی به سوریه و ارتقای ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای برای دستیابی به اقتصاد کربن صفر تاکید کرد.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر / عکس: AA
13 ژانویه 2025

آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، روز دوشنبه، ١٣ ژانویه، در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) که در پایتخت امارات متحده عربی، ابوظبی، برگزار شد، به تشریح سیاست‌ها و اهداف انرژی ترکیه پرداخت.

بایراکتار در سخنرانی خود ضمن اشاره به سه برابر شدن تقاضای انرژی ترکیه در ٢٠ سال گذشته و ادامه این روند تا ٢٠ سال آینده، گفت: ترکیه در تلاش است تا همزمان با تامین افزایش تقاضا، مشکل وابستگی به منابع وارداتی را نیز حل کند.

سیاست‌گذاری خلاقانه

بایراکتار با اشاره به اینکه سیاست‌های جهانی در حوزه انرژی باید قطعی و سازگار باشند، افزود: برای اجرای مدل کسب‌وکار سازگار با دنیای مالی جدید، به راه‌حل‌های خلاقانه‌تری در زمینه سیاست‌گذاری نیاز داریم.

وی همچنین بر لزوم همکاری نزدیک‌تر در سطح منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: ایجاد یک شبکه قوی و مقاوم در فرآیند تحولی دوره جدید اهمیت بیشتری یافته است. برای این منظور، اتصال و ادغام منطقه‌ای نقش کلیدی خواهد داشت.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اشاره به اهمیت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ترکیه در تلاش است تا ارتباطات خود را با بازار کشورهای همسایه تا سه برابر افزایش دهد. در حال حاضر در تامین انرژی عراق نقشی اساسی داریم و برای ایجاد ثبات در منطقه و کشور، تامین انرژی به سوریه را نیز افزایش خواهیم داد.

هدف‌گذاری برای کربن صفر

بایراکتار همچنین به کشف ذخایر عناصر خاکی کمیاب در کشور اشاره کرد و اظهار داشت که این ذخایر برای ایجاد یک زنجیره تامین و زنجیره ارزش جدید ضروری خواهند بود.

وی بر اهمیت ایجاد یک سیستم انرژی دیجیتال‌شده‌تر و همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق تحول انرژی تاکید کرد و افزود: اساسا ما بر روی اضافه کردن انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و انرژی هسته‌ای به پرتفوی انرژی خود تمرکز داریم.

بایراکتار هدف ترکیه را تبدیل به اقتصادی با تولید کربن صفر دانست و افزود: انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند سه چالش اصلی را حل کنند. ترکیه تا سال ٢٠٣۵ قصد دارد ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی خود را از ٣٢ گیگاوات به ١٢٠ گیگاوات افزایش دهد و برای این هدف به سرمایه‌گذاری حدود ٨٠ میلیارد دلار نیاز دارد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه همچنین اظهار داشت: برای تحقق این اهداف به ایجاد شبکه‌ای مقاوم‌تر و قوی‌تر نیاز است که آن را «شبکه سبز» می‌نامیم. در واقع یک «شبکه ٢.٠» خواهیم ساخت. برای ایجاد این شبکه در دهه آینده، ترکیه به سرمایه‌گذاری حدود ٢٨ میلیارد دلار در بخش شبکه نیاز دارد.

بایراکتار در پایان به این نکته اشاره کرد که ترکیه قصد دارد انرژی هسته‌ای را به‌عنوان تکمیل‌کننده استراتژی انرژی خود به پرتفوی انرژی اضافه کند و برای دستیابی به این اهداف، نیاز به ایجاد محیط رقابتی برابر و جذب سرمایه به بازار انرژی دارد.

