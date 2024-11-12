مراد کوروم، وزیر محیطزیست، مدیریت شهری و تغییرات اقلیمی، ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری، و محمد شیمشک، وزیر دارایی و خزانهداری ترکیه در رأس هیئتی بلندپایه به باکو سفر کردهاند تا در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ۲۹) شرکت کنند. آنها امروز دوازدهم نوامبر، در مراسم افتتاح غرفه ترکیه در این کنفرانس حضور یافتند.وزرای ترکیه در این مراسم، با تأکید بر حضور قدرتمند جمهوری ترکیه در کاپ۲۹، بر اهمیت اقدامات این کشور در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و اولویت قرارگرفتن این مسئله در تصمیمات دولت ترکیه تأکید کردند.رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه نیز با هواپیمای اختصاصی نهاد ریاستجمهوری وارد باکو، پایتخت آذربایجان شد. او را هاکان فیدان، وزیر امور خارجه؛ آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی؛ آکیف چاغاتای قلیچ، مشاور رئیسجمهور در امور سیاست خارجی و امنیت؛ فخرالدین آلتون، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه همراهی کردند.مراد کوروم دراینخصوص گفت: این نشست به دلیل میزبانی کشور دوست و برادرمان، آذربایجان، برای ما اهمیت دو چندانی دارد. حضور قوی ما در اینجا نشان میدهد که آذربایجان را تنها نگذاشتهایم. در این کنفرانس تلاش خواهیم کرد پروژه زباله صفر (Zero Waste) به مدیریت خانم امینه اردوغان را بهخوبی به اطلاع شرکتکنندگان برسانیم.کوروم با اشاره به برگزاری یک کنفرانس جانبی با موضوع تأمین مالی پروژههای زیستمحیطی گفت: ما به همراه وزارت اقتصاد به تلاش خود برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژههایمان ادامه میدهیم و در اینجا برای جذب سرمایهگذاریهای مناسب در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی کوشش خواهیم کرد.مراد کوروم پس از مصاحبه با خبرنگاران، به بازدید از بخشهای مختلف غرفه ترکیه پرداخت و با مسئولان مربوطه به تبادل نظر نشست.نشست کاپ۲۹ بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در زمینه تغییرات اقلیمی هر ساله با حضور رهبران کشورها، نمایندگان سازمانهای بینالمللی، نهادهای غیردولتی و کارشناسان محیطزیست برگزار میشود. هدف اصلی این نشستها ارزیابی و تقویت اقدامات جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است.در بیست و نهمین دوره این نشست در باکو، انتظار میرود به موضوعاتی نظیر پیگیری تعهدات نشستهای قبلی، حمایت مالی از کشورهای درحالتوسعه، اقدامات سازگاری و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی، پیشرفت در فناوریهای سبز، و تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی پرداخته شود.باتوجهبه اهمیت تغییرات اقلیمی و افزایش نگرانیها درباره آینده زمین، انتظار میرود کاپ۲۹ تأثیرات مثبتی بر سیاستهای اقلیمی جهانی داشته باشد.