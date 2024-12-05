ترکیه و عراق در جریان اولین نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری (JETCO) در استانبول، پروتکل همکاری دوجانبهای را امضا کردند. در این نشست اعلام شد که حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و هدفگذاری برای افزایش این رقم به ۳۰ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد.
این نشست که با حضور «عمر بولات» وزیر تجارت ترکیه و «اثیر داوود سلمان الغریری» وزیر تجارت عراق برگزار شد، به موضوعات متنوعی از جمله تجارت دوجانبه، سرمایهگذاریهای مشترک، پروژههای توسعهای و خدمات پیمانکاری اختصاص داشت.
وزیر تجارت ترکیه در این نشست با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی و تاریخی دو کشور، عراق را شریکی استراتژیک برای ترکیه توصیف کرد. وی تأکید کرد که ترکیه دروازه عراق به اروپا و عراق نیز مسیر اصلی ترکیه به خاورمیانه و خلیج است. بولات همچنین گفت: سال گذشته صادرات ترکیه به عراق به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسید و مجموع حجم تجارت دوجانبه دو کشور ۲۰ میلیارد دلار بود. وی افزود: رهبران دو کشور در سفر رئیسجمهور ترکیه به بغداد در آوریل امسال، هدف ۳۰ میلیارد دلار تجارت دوجانبه را تعیین کردند.
بولات با اشاره به سفر اخیر خود به بغداد و بصره همراه با هیئتی ۱۵۰ نفره از مدیران تجاری و پیمانکاری، این نشست را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور دانست. وی گفت: پروتکل کمیته مشترک اقتصادی و تجاری، بازتاب توافقات سازندهای است که در زمینههایی همچون سرمایهگذاری متقابل، همکاری در پروژه مسیر توسعه و خدمات صنعتی و پیمانکاری حاصل شده است.
در این نشست، مدیران ارشد بخش خصوصی دو کشور نیز حضور داشتند و نقش فعالی در گفتگوهای اقتصادی ایفا کردند. بولات ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی، خاطرنشان کرد که ترکیه آماده است با توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی در عراق، نقش کلیدی خود را در این کشور تقویت کند.
وزیر تجارت عراق نیز با اشاره به آغاز یک دوره جدید در کشورش، از وجود فرصتهای گسترده سرمایهگذاری در عراق خبر داد و از بخش خصوصی ترکیه دعوت کرد تا حضوری فعال در این بازار داشته باشند. وی تأکید کرد که دولت عراق آماده ارائه تمام تسهیلات لازم برای سرمایهگذاران ترک است و گفت: ما خواهان توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور هستیم و میخواهیم این روابط در سطحی بیسابقه گسترش یابد.
عراق سومین شریک بزرگ صادراتی ترکیه و دومین شریک بزرگ وارداتی این کشور است. عراق یکی از مهمترین مقاصد پروژههای پیمانکاری ترکیه است و تا کنون ۱۱۱۱ پروژه به ارزش ۳۵ میلیارد دلار توسط شرکتهای ترک در این کشور اجرا شده است.
نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجارینقطه عطفی در روابط اقتصادی ترکیه و عراق محسوب میشود و دو کشور امیدوارند که با اجرای پروژههای مشترک و سرمایهگذاریهای متقابل، حجم تجارت دوجانبه در سالهای آتی به سطحی جدید دست یابد.