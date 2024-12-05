ترکیه و عراق در جریان اولین نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری (JETCO) در استانبول، پروتکل همکاری دوجانبه‌ای را امضا کردند. در این نشست اعلام شد که حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به ۳۰ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد.

این نشست که با حضور «عمر بولات» وزیر تجارت ترکیه و «اثیر داوود سلمان الغریری» وزیر تجارت عراق برگزار شد، به موضوعات متنوعی از جمله تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پروژه‌های توسعه‌ای و خدمات پیمانکاری اختصاص داشت.

وزیر تجارت ترکیه در این نشست با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی و تاریخی دو کشور، عراق را شریکی استراتژیک برای ترکیه توصیف کرد. وی تأکید کرد که ترکیه دروازه عراق به اروپا و عراق نیز مسیر اصلی ترکیه به خاورمیانه و خلیج است. بولات همچنین گفت: سال گذشته صادرات ترکیه به عراق به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسید و مجموع حجم تجارت دوجانبه دو کشور ۲۰ میلیارد دلار بود. وی افزود: رهبران دو کشور در سفر رئیس‌جمهور ترکیه به بغداد در آوریل امسال، هدف ۳۰ میلیارد دلار تجارت دوجانبه را تعیین کردند.

بولات با اشاره به سفر اخیر خود به بغداد و بصره همراه با هیئتی ۱۵۰ نفره از مدیران تجاری و پیمانکاری، این نشست را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور دانست. وی گفت: پروتکل کمیته مشترک اقتصادی و تجاری، بازتاب توافقات سازنده‌ای است که در زمینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری متقابل، همکاری در پروژه مسیر توسعه و خدمات صنعتی و پیمانکاری حاصل شده است.