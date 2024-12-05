ترکیه
3 دقیقه خواندن
نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری ترکیه و عراق؛ هدف‌گذاری برای ۳۰ میلیارد دلار تجارت
ترکیه و عراق با برگزاری اولین نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری، پروتکل همکاری دوجانبه‌ای امضا کردند. حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری ترکیه و عراق؛ هدف‌گذاری برای ۳۰ میلیارد دلار تجارت
اولین نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری / AA
5 دسامبر 2024

ترکیه و عراق در جریان اولین نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری (JETCO) در استانبول، پروتکل همکاری دوجانبه‌ای را امضا کردند. در این نشست اعلام شد که حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به ۳۰ میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد.

این نشست که با حضور «عمر بولات» وزیر تجارت ترکیه و «اثیر داوود سلمان الغریری» وزیر تجارت عراق برگزار شد، به موضوعات متنوعی از جمله تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پروژه‌های توسعه‌ای و خدمات پیمانکاری اختصاص داشت.

وزیر تجارت ترکیه در این نشست با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی و تاریخی دو کشور، عراق را شریکی استراتژیک برای ترکیه توصیف کرد. وی تأکید کرد که ترکیه دروازه عراق به اروپا و عراق نیز مسیر اصلی ترکیه به خاورمیانه و خلیج است. بولات همچنین گفت: سال گذشته صادرات ترکیه به عراق به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسید و مجموع حجم تجارت دوجانبه دو کشور ۲۰ میلیارد دلار بود. وی افزود: رهبران دو کشور در سفر رئیس‌جمهور ترکیه به بغداد در آوریل امسال، هدف ۳۰ میلیارد دلار تجارت دوجانبه را تعیین کردند.

بولات با اشاره به سفر اخیر خود به بغداد و بصره همراه با هیئتی ۱۵۰ نفره از مدیران تجاری و پیمانکاری، این نشست را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور دانست. وی گفت: پروتکل کمیته مشترک اقتصادی و تجاری، بازتاب توافقات سازنده‌ای است که در زمینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری متقابل، همکاری در پروژه مسیر توسعه و خدمات صنعتی و پیمانکاری حاصل شده است.

مطالب پیشنهادی

در این نشست، مدیران ارشد بخش خصوصی دو کشور نیز حضور داشتند و نقش فعالی در گفتگوهای اقتصادی ایفا کردند. بولات ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی، خاطرنشان کرد که ترکیه آماده است با توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در عراق، نقش کلیدی خود را در این کشور تقویت کند.

وزیر تجارت عراق نیز با اشاره به آغاز یک دوره جدید در کشورش، از وجود فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در عراق خبر داد و از بخش خصوصی ترکیه دعوت کرد تا حضوری فعال در این بازار داشته باشند. وی تأکید کرد که دولت عراق آماده ارائه تمام تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران ترک است و گفت: ما خواهان توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور هستیم و می‌خواهیم این روابط در سطحی بی‌سابقه گسترش یابد.

عراق سومین شریک بزرگ صادراتی ترکیه و دومین شریک بزرگ وارداتی این کشور است. عراق یکی از مهم‌ترین مقاصد پروژه‌های پیمانکاری ترکیه است و تا کنون ۱۱۱۱ پروژه به ارزش ۳۵ میلیارد دلار توسط شرکت‌های ترک در این کشور اجرا شده است.

نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجارینقطه عطفی در روابط اقتصادی ترکیه و عراق محسوب می‌شود و دو کشور امیدوارند که با اجرای پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های متقابل، حجم تجارت دوجانبه در سال‌های آتی به سطحی جدید دست یابد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us