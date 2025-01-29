اعتراضات مردمی در جمهوری دموکراتیک کنگو علیه جنبش شورشی «۲۳ مارس» (M23) و حمایت ادعایی رواندا از این گروه به اوج خود رسیده است. هزاران معترض در کینشاسا پایتخت این کشور، به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت شدند.

آن‌ها با سردادن شعارهایی مانند «دخالت رواندا را متوقف کنید» و «حاکمیت ما باید حفظ شود» خشم خود را از مداخله خارجی در بحران شرق کشور ابراز کردند.

همزمان با این اعتراضات، گروهی از معترضان خشمگین به سفارت فرانسه در کینشاسا حمله کردند و بخش‌هایی از آن را به آتش کشیدند. اقدامی که به گفته ناظران، ناشی از نارضایتی مردم از سکوت غرب در برابر تحولات خونبار شرق کنگو است.

درگیری‌های اخیر میان ارتش کنگو و شورشیان ۲۳ مارس باعث آوارگی صدها هزار نفر شده است. این گروه که پیشروی خود را در مناطق شرقی این کشور افزایش داده، شهر گوما، مرکز ایالت شمال کیوو را محاصره کرده است. بر اساس گزارش‌ها، زیرساخت‌های حیاتی مانند آب و برق در این منطقه به‌شدت آسیب دیده و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است.