ترکیه
2 دقیقه خواندن
کرواسی در راستای تقویت دفاع ملی، شش پهپاد «بایراکتار تی‌بی۲» خریداری می‌کند
دولت کرواسی خرید شش سیستم پهپادی «بایراکتار تی‌بی۲» از ترکیه را به ارزش ۹۵ میلیون دلار تأیید کرد. این تصمیم در جهت تقویت توان دفاعی کشور اتخاذ شده است.
کرواسی در راستای تقویت دفاع ملی، شش پهپاد «بایراکتار تی‌بی۲» خریداری می‌کند
پهپاد تی‌بی2 بایراکتار / عکس: AA
18 نوامبر 2024

دولت کرواسی از تصمیم خود برای خرید شش سیستم پهپادی «بایراکتار تی‌بی۲» (Bayraktar TB2) از ترکیه خبر داد. این تصمیم که شامل تخصیص بودجه برای وزارت دفاع است، در راستای تقویت توان دفاعی این کشور اتخاذ شده و بسته‌ای به ارزش ۹۵ میلیون دلار را در بر می‌گیرد.

علاوه بر تأیید خرید پهپادهای بایراکتار تی‌بی۲، مجوزهایی برای تأمین مالی نگهداری جنگنده‌های رافال و انجام اقدامات اولیه برای تهیه تانک‌های لئوپارد نیز صادر شده است.

بسته خریداری‌شده از ترکیه شامل شش پهپاد مجهز به دوربین‌های شناسایی الکترواپتیک، مرکز فرماندهی و کنترل، شبیه‌ساز آموزشی، ایستگاه‌های کنترل و پایش زمینی تجهیزات داده و قطعات یدکی کافی برای ۴۰۰۰ ساعت پرواز است. همچنین، این قرارداد شامل دو سال ضمانت یا تا سقف ۴۰۰۰ ساعت پرواز و آموزش نیروهای کرواسی در ترکیه می‌شود.

ایوان آنوشیچ، وزیر دفاع کرواسی، درباره خرید پهپادها اعلام کرد که این خرید به دلیل ضرورت و اهمیت آن برای نیروهای مسلح کرواسی در اولویت قرار گرفته است. به گفته او، این سیستم پهپادی قابلیت پوشش کامل قلمرو کرواسی را در نسخه‌های ثابت و متحرک فراهم می‌کند و در قالب یک مدل جامع، نیازهای عملیاتی و فنی کشور را پاسخ می‌دهد.

مطالب پیشنهادی

بر اساس این قرارداد، کارشناسان ترک به مدت دو سال برای ارائه پشتیبانی فنی در کرواسی مستقر خواهند بود و انتقال کامل تجهیزات نیز بر عهده ترکیه خواهد بود.

 

 

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us