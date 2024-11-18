دولت کرواسی از تصمیم خود برای خرید شش سیستم پهپادی «بایراکتار تیبی۲» (Bayraktar TB2) از ترکیه خبر داد. این تصمیم که شامل تخصیص بودجه برای وزارت دفاع است، در راستای تقویت توان دفاعی این کشور اتخاذ شده و بستهای به ارزش ۹۵ میلیون دلار را در بر میگیرد.
علاوه بر تأیید خرید پهپادهای بایراکتار تیبی۲، مجوزهایی برای تأمین مالی نگهداری جنگندههای رافال و انجام اقدامات اولیه برای تهیه تانکهای لئوپارد نیز صادر شده است.
بسته خریداریشده از ترکیه شامل شش پهپاد مجهز به دوربینهای شناسایی الکترواپتیک، مرکز فرماندهی و کنترل، شبیهساز آموزشی، ایستگاههای کنترل و پایش زمینی تجهیزات داده و قطعات یدکی کافی برای ۴۰۰۰ ساعت پرواز است. همچنین، این قرارداد شامل دو سال ضمانت یا تا سقف ۴۰۰۰ ساعت پرواز و آموزش نیروهای کرواسی در ترکیه میشود.
ایوان آنوشیچ، وزیر دفاع کرواسی، درباره خرید پهپادها اعلام کرد که این خرید به دلیل ضرورت و اهمیت آن برای نیروهای مسلح کرواسی در اولویت قرار گرفته است. به گفته او، این سیستم پهپادی قابلیت پوشش کامل قلمرو کرواسی را در نسخههای ثابت و متحرک فراهم میکند و در قالب یک مدل جامع، نیازهای عملیاتی و فنی کشور را پاسخ میدهد.
بر اساس این قرارداد، کارشناسان ترک به مدت دو سال برای ارائه پشتیبانی فنی در کرواسی مستقر خواهند بود و انتقال کامل تجهیزات نیز بر عهده ترکیه خواهد بود.