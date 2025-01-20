در پی توافق میان حماس و اسرائیل بر سر آتش‌بس طولانی‌مدت، هزاران فلسطینی آواره و خسته از جنگ، برای بازگشت به خانه‌های خود در سرزمین ویران‌شده فلسطین راهی شدند.

این آتش‌بس که با سه ساعت تاخیر روز یکشنبه آغاز شد. در این مدت، به گفته مقامات اسرائیلی، ارتش همچنان به بمباران غزه ادامه داد. سازمان دفاع مدنی فلسطین گزارش داد که در این حملات ۱۹ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

در منطقه شمالی جبالیا، صدها نفر در مسیرهای شنی به‌سوی محله‌های ویران‌شده خود حرکت می‌کردند. در خان‌یونس، نیز مردم با امید بازگشت به خانه‌هایشان، آغاز آتش‌بس را به فال نیک گرفتند.

وافی الحبیل، یکی از آوارگان خان‌یونس، می گوید: خیلی خوشحالم. می‌خواهم زمین و خاک غزه را ببوسم. دلتنگ غزه و عزیزانمان هستم.