پایان ١۵ ماه آوارگی؛ بازگشت فلسطینیان به خانه‌های خود در غزه
هزاران فلسطینی در غزه، پس از حدود ۱۵ ماه حمله و اشغال شهرهایشان توسط اسرائیل که موجب آوارگی اکثریت جمعیت این منطقه شده بود، با حمل چادر، لباس و وسایل شخصی خود به خانه‌های ویران‌شده‌اشان بازمی‌گردند.
شکرگزاری ساکنین محله تل السلطان در غزه از بازگشت به خانه‌های ویران شده خود / عکس: AA
20 ژانویه 2025

در پی توافق میان حماس و اسرائیل بر سر آتش‌بس طولانی‌مدت، هزاران فلسطینی آواره و خسته از جنگ، برای بازگشت به خانه‌های خود در سرزمین ویران‌شده فلسطین راهی شدند.

این آتش‌بس که با سه ساعت تاخیر روز یکشنبه آغاز شد. در این مدت، به گفته مقامات اسرائیلی، ارتش همچنان به بمباران غزه ادامه داد. سازمان دفاع مدنی فلسطین گزارش داد که در این حملات ۱۹ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

در منطقه شمالی جبالیا، صدها نفر در مسیرهای شنی به‌سوی محله‌های ویران‌شده خود حرکت می‌کردند. در خان‌یونس، نیز مردم با امید بازگشت به خانه‌هایشان، آغاز آتش‌بس را به فال نیک گرفتند.

وافی الحبیل، یکی از آوارگان خان‌یونس، می گوید: خیلی خوشحالم. می‌خواهم زمین و خاک غزه را ببوسم. دلتنگ غزه و عزیزانمان هستم.

در مرحله نخست این آتش‌بس که ۴۲ روز به طول خواهد انجامید، حدود ۱۹۰۰  فلسطینی زندانی با ۳۳ گروگان اسرائیلی تبادل خواهند شد. این آتش‌بس برای فراهم‌کردن زمینه پایان دائمی جنگ تنظیم شده، اما مرحله دوم آن هنوز قطعی نشده است.

ماها عبد، زن ۲۷ ساله‌ای از رفح که از جنگ و آوارگی به ستوه آمده است، می‌گوید: بس است؛ دیگر با احساسات ما بازی نکنید، ما خسته‌ایم.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی تلویزیونی روز شنبه، مرحله نخست آتش‌بس را «موقت» توصیف کرد و اشاره کرد که اسرائیل با حمایت ایالات متحده، در صورت لزوم حملات خود را از سر خواهد گرفت.

