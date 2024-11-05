وزیر صنعت و فناوری ترکیه اعلام کرد صادرات محصولات های‌تک (فناوری پیشرفته) این کشور به ۱۰ میلیارد دلار نزدیک شده و هدف صادرات برای سال ۲۰۲۵ معادل ۱۱۷.۱ میلیارد دلار است.

محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، از نزدیک‌شدن صادرات محصولات فناوری پیشرفته کشور به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و بر رکورد بالای صادرات این محصولات در سال‌های اخیر تأکید کرد. صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا در ۹ ماه اول سال جاری به ۷۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. درحالی‌که صادرات این محصولات در سال گذشته به ۹۷.۳ میلیارد دلار رسیده بود.

رکوردشکنی ترکیه در صادرات محصولات با فناوری بالا

داده‌های وب‌سایت «TÜİK» ترکیه و برنامه سالانه ریاست‌جمهوری ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ترکیه طی ۱۰ سال به هدف صادرات ۱۰۰ میلیارددلاری در بخش محصولات با فناوری متوسط و بالا دست‌یافته است. صادرات این محصولات در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۵۳.۱ میلیارد و ۶۰.۱ میلیارد دلار گزارش شده است و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز به ۷۷.۴ میلیارد و ۸۸.۷ میلیارد دلار افزایش‌یافته است.

وزیر صنعت و فناوری ترکیه به پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه سیاست‌های اقتصادی کشور در ۲۲ سال اخیر اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که درآمد ملی از ۲۳۸ میلیارد دلار به ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است. با این رشد، ترکیه از رتبه هجدهم به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان در زمینه قدرت خرید تبدیل شده است. همچنین، افزایش اشتغال، تولید، تجارت و سطح فناوری در بخش‌های صنعتی نیز موردتوجه قرار گرفته است.

بخش‌های اولویت‌دار شامل شیمیایی، دارویی، دستگاه‌های پزشکی، ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، خودرو، الکترونیک و وسایل سیستم ریلی به عنوان حوزه‌های کلیدی برای رشد صادرات در نظر گرفته شده است. هدف این است که با تأمین فناوری و افزایش کیفیت محصولات، تولید با ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد شود. این اقدام موجب افزایش اشتغال، تولید و صادرات خواهد شد.