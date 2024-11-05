وزیر صنعت و فناوری ترکیه اعلام کرد صادرات محصولات هایتک (فناوری پیشرفته) این کشور به ۱۰ میلیارد دلار نزدیک شده و هدف صادرات برای سال ۲۰۲۵ معادل ۱۱۷.۱ میلیارد دلار است.
محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، از نزدیکشدن صادرات محصولات فناوری پیشرفته کشور به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و بر رکورد بالای صادرات این محصولات در سالهای اخیر تأکید کرد. صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا در ۹ ماه اول سال جاری به ۷۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. درحالیکه صادرات این محصولات در سال گذشته به ۹۷.۳ میلیارد دلار رسیده بود.
رکوردشکنی ترکیه در صادرات محصولات با فناوری بالا
دادههای وبسایت «TÜİK» ترکیه و برنامه سالانه ریاستجمهوری ۲۰۲۵ نشان میدهد که ترکیه طی ۱۰ سال به هدف صادرات ۱۰۰ میلیارددلاری در بخش محصولات با فناوری متوسط و بالا دستیافته است. صادرات این محصولات در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۵۳.۱ میلیارد و ۶۰.۱ میلیارد دلار گزارش شده است و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز به ۷۷.۴ میلیارد و ۸۸.۷ میلیارد دلار افزایشیافته است.
وزیر صنعت و فناوری ترکیه به پیشرفتهای حاصلشده در زمینه سیاستهای اقتصادی کشور در ۲۲ سال اخیر اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که درآمد ملی از ۲۳۸ میلیارد دلار به ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است. با این رشد، ترکیه از رتبه هجدهم به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان در زمینه قدرت خرید تبدیل شده است. همچنین، افزایش اشتغال، تولید، تجارت و سطح فناوری در بخشهای صنعتی نیز موردتوجه قرار گرفته است.
بخشهای اولویتدار شامل شیمیایی، دارویی، دستگاههای پزشکی، ماشینآلات، تجهیزات الکتریکی، خودرو، الکترونیک و وسایل سیستم ریلی به عنوان حوزههای کلیدی برای رشد صادرات در نظر گرفته شده است. هدف این است که با تأمین فناوری و افزایش کیفیت محصولات، تولید با ارزشافزوده بالاتری ایجاد شود. این اقدام موجب افزایش اشتغال، تولید و صادرات خواهد شد.
تأکید بر تسریع تحولات ساختاری با سیاستهای صنعتی مبتنی بر تولید با ارزشافزوده بالا از دیگر اهداف این وزارتخانه به شمار میآید. هدفگذاری برای صادرات محصولات هایتک ترکیه در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۱۷.۱ میلیارد دلار تعیین شده است. انتظار میرود سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعت تولید ترکیه به ۴۴ درصد نزدیک شود.
در راستای تحقق این اهداف، ترکیه بهعنوان یک پایگاه تولید جهانی در نظر گرفته شده و تعداد مناطق صنعتی سازمانیافته از ۱۹۱ به ۳۶۲ افزایشیافته است. در حال حاضر، تقریباً ۱۱ هزار شرکت در ۱۰۴ پارک علم و فناوری در حال انجام پروژههای توسعه فناوری هستند.
برنامههای جدیدی نیز برای تبدیل صنعت تولید به یک صنعت با ارزشافزوده بالا و تمرکز بر تحولات سبز و دیجیتال در حال اجرا است. صادرات محصولات هایتک که بیش از نیمی از آن از صنعت هوافضا و دفاع تشکیل میشود، از ۹.۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. با راهاندازی برنامه «حرکت صنعتی مبتنی بر فناوری» که حمایتهای جامع از تحقیق و توسعه تا تولید انبوه را شامل میشود، ۱۰۲ میلیارد لیر سرمایهگذاری جذب شده است.
برنامه HIT-30 بهعنوان یکی از بزرگترین برنامههای تشویقی در تاریخ ترکیه معرفی شده و هدف آن افزایش جذب سرمایهگذاری در حوزه فناوری است. این برنامه شامل مشوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر پروژه، حمایتهای توسعه بازار و تأمین مالی با شرایط مناسب میشود.
در راستای حمایت از بخشهای کلیدی صنعت تولید، ۸ حوزه فناوری دیجیتال شامل دادههای کلان، اینترنت اشیا، فناوریهای رباتیک صنعتی و امنیت سایبری در نظر گرفته شده است.