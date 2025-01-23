پس از وقفهای ۱۳ساله، خطوط هوایی «ترکیش ایرلاینز» ترکیه پروازهای خود به سوریه را از سر گرفت. امروز، پنجشنبه، ٢٣ ژانویه، اولین پرواز این خطوط از فرودگاه استانبول به فرودگاه بینالمللی دمشق انجام شد.این هواپیما با کد پرواز ۰۸۴۶ TK از فرودگاه استانبول به پرواز درآمد. در مجموع ۳۴۹ مسافر پس از انجام مراحل کنترل بلیت و پاسپورت برای سفر به فرودگاه بینالمللی دمشق سوار هواپیما شدند. هواپیمای ترکیش ایرلاینز ساعت ۰۰: ۹ صبح از فرودگاه استانبول به پرواز درآمد. این اولین پرواز میان استانبول و دمشق از اول آوریل ۲۰۱۲ است که به دلیل بحران سوریه متوقف شده بود.پیشتر بلال اکشی، مدیرکل خطوط هوایی ترکیه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که این شرکت پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. وی همچنین توضیح داده بود که این پروازها از ۲۳ ژانویه بهصورت سه بار در هفته انجام خواهند شد.براساس اطلاعات موجود در وبسایت شرکت خطوط هوایی ترکیه، پروازها در روزهای سهشنبه، پنجشنبه و یکشنبه انجام میشوند. پروازهای خروجی از فرودگاه استانبول ساعت ۰۰: ۹صبح به وقت محلی حرکت میکنند و پروازهای بازگشتی نیز در همان روزها ساعت ۰۰ : ۱۳به وقت محلی از دمشق انجام خواهند شد.