تاجیکستان و افغانستان قرارداد خرید برق برای سال ۲۰۲۵ امضا کردند
تاجیکستان و افغانستان با امضای توافق‌نامه‌ای برای خرید برق در سال ۲۰۲۵، گامی در جهت تقویت همکاری‌های انرژی و تأمین نیازهای برق افغانستان برداشتند.
نیروگاه سیکل ترکیبی گاز طبیعی بورسا / AA
2 دسامبر 2024

تاجیکستان و افغانستان با امضای توافق‌نامه‌ای برای خرید برق در سال ۲۰۲۵، به تقویت همکاری‌های انرژی و تأمین نیازهای برق افغانستان پرداختند. این توافق که با همکاری مقامات دو کشور صورت گرفته، بخشی از تلاش‌ها برای گسترش روابط منطقه‌ای و بهبود زیرساخت‌های انرژی در افغانستان است.

به گزارش شرکت برشنا افغانستان (DABS)، این توافق‌نامه میان دکتر «عبدالبارع عمر»، مدیرعامل این شرکت، و «محمدعمر اسوزاده»، رئیس شرکت برق تاجیکستان، منعقد شده است.

شرکت برق تاجیکستان که مسئولیت تولید و صادرات برق این کشور را بر عهده دارد، بر اساس این توافق، بخشی از نیازهای برق افغانستان را تأمین خواهد کرد. افغانستان به واردات برق از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان وابسته است.

افغانستان سالانه به حدود ۶۰۰۰ گیگاوات ساعت برق نیاز دارد که حدود ۸۶ درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود. بخش عمده‌ای از این واردات از کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه تاجیکستان و ازبکستان، صورت می‌گیرد. این توافق‌نامه در ادامه همکاری‌های پیشین دو کشور است. در سال ۲۰۰۸، تاجیکستان و افغانستان توافقی کلی برای تأمین برق تا سال ۲۰۲۸ امضا کردند که هر سال با پروتکل‌های تکمیلی، حجم و قیمت برق برای سال آینده تعیین می‌شود.

بر اساس آمار، تاجیکستان در ده ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۲ میلیون دلار برق صادر کرده که بیش از ۸۰ درصد آن به افغانستان و مابقی به ازبکستان ارسال شده است. جزئیات مربوط به حجم و هزینه توافق جدید هنوز منتشر نشده است.

