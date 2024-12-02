تاجیکستان و افغانستان با امضای توافق‌نامه‌ای برای خرید برق در سال ۲۰۲۵، به تقویت همکاری‌های انرژی و تأمین نیازهای برق افغانستان پرداختند. این توافق که با همکاری مقامات دو کشور صورت گرفته، بخشی از تلاش‌ها برای گسترش روابط منطقه‌ای و بهبود زیرساخت‌های انرژی در افغانستان است.

به گزارش شرکت برشنا افغانستان (DABS)، این توافق‌نامه میان دکتر «عبدالبارع عمر»، مدیرعامل این شرکت، و «محمدعمر اسوزاده»، رئیس شرکت برق تاجیکستان، منعقد شده است.

شرکت برق تاجیکستان که مسئولیت تولید و صادرات برق این کشور را بر عهده دارد، بر اساس این توافق، بخشی از نیازهای برق افغانستان را تأمین خواهد کرد. افغانستان به واردات برق از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان وابسته است.