دریاسالار زکی آکترک، مشاور مطبوعاتی و روابط بینالمللی وزارت دفاع ترکیه، در نشست مطبوعاتی ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۱۹۸ تروریست در مناطق عملیاتی شمال عراق و سوریه از پای درآمدهاند.
او ضمن تبریک روز ۲۹ اکتبر؛ صد و یکمین سالروز عید جمهوریت ترکیه، به تشریح موفقیتهای نیروهای مسلح ترکیه پرداخت و تأکید کرد که از آغاز سالجاری تاکنون شمار تروریستهای از پای درآمده در مناطق مختلف، از جمله شمال عراق و سوریه، به ۲ هزار و ۴۱۹ تن رسیده است.
آکترک همچنین ضمن اشاره به موفقیتهای نیروهای امنیتی و مرزی در جلوگیری از ورود غیرقانونی به خاک ترکیه، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۵ هزار و ۲۴ مهاجر غیرقانونی در حین تلاش برای ورود به کشور شناسایی و دستگیر شدهاند که از این تعداد یک تن عضو گروههای تروریستی بوده است.
لازم به ذکر است که پس از حمله تروریستی ۲۳ اکتبر به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) در آنکارا، دهها موضع تروریستها در شمال عراق و سوریه توسط نیروهای مسلح کشور منهدم شدند.