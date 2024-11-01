آک‌ترک همچنین ضمن اشاره به موفقیت‌های نیروهای امنیتی و مرزی در جلوگیری از ورود غیرقانونی به خاک ترکیه، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۵ هزار و ۲۴ مهاجر غیرقانونی در حین تلاش برای ورود به کشور شناسایی و دستگیر شده‌اند که از این تعداد یک تن عضو گروه‌های تروریستی بوده است.

لازم به ذکر است که پس از حمله تروریستی ۲۳ اکتبر به شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) در آنکارا، ده‌ها موضع تروریست‌ها در شمال عراق و سوریه توسط نیروهای مسلح کشور منهدم شدند.