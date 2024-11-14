در میان ثبت رکوردهای جدید در گرمایش زمین، امسال نیز مصرف سوخت‌های فسیلی ۳۳۰ میلیون تن (۳۰۰ میلیون متریک تن) دی‌اکسیدکربن بیشتر از سال قبل به هوا وارد کرده است.

بر اساس گزارش دانشمندان محیط‌زیست، جهان در سال جاری به انتشار ۴۱.۲ میلیارد تن (۳۷.۱ میلیارد متریک تن) از اصلی‌ترین گازهای محبوس‌کننده حرارت در اتمسفر نزدیک شده است که این میزان نسبت به سال ۲۰۲۳، ۰.۸ درصد افزایش یافته است. گزارش «پروژه جهانی کربن» که گروهی از دانشمندان انتشار گازهای آلوده‌کننده هوا را ارزیابی می‌کنند، در چندین گزارش سازمان ملل به کاهش ۴۲ درصدی انتشار گازهای آلاینده تا سال ۲۰۳۰ اشاره کرده و تأکید دارد که دستیابی به این هدف به تعهدات بین‌المللی نیازمند است.

در بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP29) که با حضور هزاران کارشناس، متخصص و فعال محیط‌زیست از سراسر جهان و سران ۲۰۰ کشور در آذربایجان برگزار می‌شود، داده‌های کارشناسی شده‌ای در مورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه شده است.

این گزارش‌ها هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند کنونی مصرف سوخت‌های فسیلی، طی شش سال، گرمایش جهانی از مرز ۱.۵ درجه سانتی‌گراد (۲.۷ درجه فارنهایت) فراتر خواهد رفت؛ مرزی که در توافق‌نامه ۲۰۱۵ پاریس بر روی آن توافق شده است. یکی از نویسندگان این گزارش، استیون سیچ، اظهار داشت که هم‌اکنون دمای کره زمین به ۱.۳ درجه سانتی‌گراد (۲.۳ درجه فارنهایت) رسیده است.

مایک اوسولیوان، متخصص محیط‌زیست از دانشگاه اکستر و دیگر نویسنده این گزارش در COP29 باکو، گفت: اقدامات جهانی ما برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کافی نیست. باید دیدگاه خود را فراتر از محدوده‌های متداول ارتقا دهیم و وابستگی به منافع سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم.