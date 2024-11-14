سیاست
رکوردشکنی گرمایش زمین؛ افزایش دی اکسید کربن در جو جهان
با وجود هشدارهای مکرر دانشمندان و تعیین اهداف بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن، امسال نیز شاهد افزایش ۰.۸ درصدی انتشار دی‌اکسیدکربن از سوخت‌های فسیلی هستیم.
نیروگاه ذغال‌سنگ نیدراسوم آلمان / عکس: AP
14 نوامبر 2024

در میان ثبت رکوردهای جدید در گرمایش زمین، امسال نیز مصرف سوخت‌های فسیلی ۳۳۰ میلیون تن (۳۰۰ میلیون متریک تن) دی‌اکسیدکربن بیشتر از سال قبل به هوا وارد کرده است.

بر اساس گزارش دانشمندان محیط‌زیست، جهان در سال جاری به انتشار ۴۱.۲ میلیارد تن (۳۷.۱ میلیارد متریک تن) از اصلی‌ترین گازهای محبوس‌کننده حرارت در اتمسفر نزدیک شده است که این میزان نسبت به سال ۲۰۲۳، ۰.۸ درصد افزایش یافته است. گزارش «پروژه جهانی کربن» که گروهی از دانشمندان انتشار گازهای آلوده‌کننده هوا را ارزیابی می‌کنند، در چندین گزارش سازمان ملل به کاهش ۴۲ درصدی انتشار گازهای آلاینده تا سال ۲۰۳۰ اشاره کرده و تأکید دارد که دستیابی به این هدف به تعهدات بین‌المللی نیازمند است.

در بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP29) که با حضور هزاران کارشناس، متخصص و فعال محیط‌زیست از سراسر جهان و سران ۲۰۰ کشور در آذربایجان برگزار می‌شود، داده‌های کارشناسی شده‌ای در مورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه شده است.

این گزارش‌ها هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند کنونی مصرف سوخت‌های فسیلی، طی شش سال، گرمایش جهانی از مرز ۱.۵ درجه سانتی‌گراد (۲.۷ درجه فارنهایت) فراتر خواهد رفت؛ مرزی که در توافق‌نامه ۲۰۱۵ پاریس بر روی آن توافق شده است. یکی از نویسندگان این گزارش، استیون سیچ، اظهار داشت که هم‌اکنون دمای کره زمین به ۱.۳ درجه سانتی‌گراد (۲.۳ درجه فارنهایت) رسیده است.

مایک اوسولیوان، متخصص محیط‌زیست از دانشگاه اکستر و دیگر نویسنده این گزارش در COP29 باکو، گفت: اقدامات جهانی ما برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کافی نیست. باید دیدگاه خود را فراتر از محدوده‌های متداول ارتقا دهیم و وابستگی به منافع سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم.

او اضافه کرد که این داده‌ها بر اساس اطلاعات گزارش‌شده از کشورهای ثروتمند و صنعت نفت آنها است و ارقام پیش‌بینی شده دو ماه آخر سال جاری را نیز شامل می‌شود. این گزارش همچنین ارقام انتشار گازهای آلاینده توسط چهار تولیدکننده اصلی کربن یعنی چین، ایالات متحده، هند و اروپا را ارائه می‌دهد.

افزایش مداوم انتشار کربن عمدتاً ناشی از کشورهای درحال‌توسعه و چین است. چین با سهم ۳۲ درصدی از انتشار جهانی، بزرگ‌ترین آلوده‌کننده کربن در جهان به شمار می‌رود، هرچند که بر اساس پروژه جهانی کربن، انتشار آن نسبت به سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۲ درصد و آلودگی ناشی از زغال‌سنگ نیز ۰.۳ درصد افزایش داشته است. هند نیز با سهم ۸ درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای و رشد ۴.۶ درصدی، در جایگاه اول افزایش آلایندگی قرار دارد.

در سوی دیگر، انتشار کربن در ایالات متحده و اتحادیه اروپا عمدتاً به دلیل کاهش مصرف زغال‌سنگ و نفت و همچنین تولید سیمان کاهش یافته است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۰.۶ درصدی، مسئول ۱۳ درصد از انتشار دی‌اکسیدکربن جهان بوده و از سال ۱۹۵۰، بیست ویک درصد از انتشار جهانی را به خود اختصاص داده است که این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا دی‌اکسیدکربن برای قرن‌ها در اتمسفر باقی می‌ماند.

اوسولیوان با اشاره به کاهش پایدار انتشار گازهای گلخانه‌ای در بیست و دو کشور، گفت: بزرگ‌ترین کاهش‌های انتشار در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ در کشورهای ایالات متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیا و اوکراین بوده است.

محمد ادو، بنیان‌گذار  پاور شیفت آفریکا (PowerShift Africa)، معتقد است که صنایع بزرگ وابسته به سوخت‌های فسیلی در برابر سیاست‌های کاهشی مقاومت می‌کنند و با کند کردن روند تغییر، منافع کسب‌وکار خود را طولانی می‌کنند. به همین دلیل، این صنایع برای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ هزینه کرده‌اند.

