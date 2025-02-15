رهبران کلیساهای قدس معروف به پاتریارکها، با انتشار بیانیهای مشترک، خواستار کمک فوری بشردوستانه به غزه شدند.
آنها اعلام کردند که فلسطینیان غزه از نسلها پیش در این سرزمین زندگی کردهاند و نباید مجبور به ترک خانههای خود شوند، از ریشههایشان جدا گردند و از میراث و داراییهایشان در سرزمین خود محروم شوند.
در این بیانیه تأکید شده است که تراژدی غزه که در برابر چشمان جهانیان در حال وقوع است، مسئلهای مربوط به وجدان انسانی و چالشی برای ارزشهای اخلاقی و دینی است.
بیانیه میافزاید: پیشنهادهای مربوط به آوارهسازی اجباری جمعی، خطری جدی محسوب میشود و حملهای مستقیم به کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر است و به طور قاطع رد میشود.
همچنین تأکید شده که ارزشهای مسیحیت اجازه سکوت در برابر چنین نقضهایی را نمیدهند و از همه خواسته شده است که از رهبرانی که در برابر این اقدامات علیه مردم غزه ایستادگی میکنند، حمایت کنند.
آنها بر ضرورت ایجاد گذرگاههای امن بشردوستانه، بدون هیچگونه محدودیت و مانع، تأکید کرده و تصریح کردند: در این برهه حساس، ترک غزه به معنای ترک انسانیت ماست.