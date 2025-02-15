رهبران کلیساهای قدس معروف به پاتریارک‌ها، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار کمک فوری بشردوستانه به غزه شدند.

آن‌ها اعلام کردند که فلسطینیان غزه از نسل‌ها پیش در این سرزمین زندگی کرده‌اند و نباید مجبور به ترک خانه‌های خود شوند، از ریشه‌هایشان جدا گردند و از میراث و دارایی‌هایشان در سرزمین خود محروم شوند.

در این بیانیه تأکید شده است که تراژدی غزه که در برابر چشمان جهانیان در حال وقوع است، مسئله‌ای مربوط به وجدان انسانی و چالشی برای ارزش‌های اخلاقی و دینی است.