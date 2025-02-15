سیاست
2 دقیقه خواندن
رهبران کلیساهای قدس از جامعه جهانی خواستند با طرح آواره‌سازی اجباری غزه مقابله شود
رهبران کلیساهای قدس با محکوم کردن طرح رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر آواره‌سازی اجباری مردم غزه، جامعه جهانی را به مقابله با این پیشنهادها فراخواندند و آن را حمله‌ای مستقیم به حقوق اساسی بشر دانستند.
رهبران کلیساهای قدس از جامعه جهانی خواستند با طرح آواره‌سازی اجباری غزه مقابله شود
نمایی از شهر قدس از بالای کوه زیتون / عکس: AA
15 فوریه 2025

رهبران کلیساهای قدس معروف به پاتریارک‌ها، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار کمک فوری بشردوستانه به غزه شدند.

آن‌ها اعلام کردند که فلسطینیان غزه از نسل‌ها پیش در این سرزمین زندگی کرده‌اند و نباید مجبور به ترک خانه‌های خود شوند، از ریشه‌هایشان جدا گردند و از میراث و دارایی‌هایشان در سرزمین خود محروم شوند.

در این بیانیه تأکید شده است که تراژدی غزه که در برابر چشمان جهانیان در حال وقوع است، مسئله‌ای مربوط به وجدان انسانی و چالشی برای ارزش‌های اخلاقی و دینی است.

مطالب پیشنهادی

بیانیه می‌افزاید: پیشنهادهای مربوط به آواره‌سازی اجباری جمعی، خطری جدی محسوب می‌شود و حمله‌ای مستقیم به کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر است و به طور قاطع رد می‌شود.

همچنین تأکید شده که ارزش‌های مسیحیت اجازه سکوت در برابر چنین نقض‌هایی را نمی‌دهند و از همه خواسته شده است که از رهبرانی که در برابر این اقدامات علیه مردم غزه ایستادگی می‌کنند، حمایت کنند.

آن‌ها بر ضرورت ایجاد گذرگاه‌های امن بشردوستانه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و مانع، تأکید کرده و تصریح کردند: در این برهه حساس، ترک غزه به معنای ترک انسانیت ماست.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us