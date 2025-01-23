پس از ده سال توقف، پروازها بین استانبول، پایتخت تجاری ترکیه و بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی دوباره آغاز میشود. این اقدام با هدف تقویت روابط تجاری و فرهنگی بین دو کشور و ایجاد فرصتهای جدید در زمینه همکاریهای اقتصادی صورت گرفته است.
مرتضی کارانفیل، رئیس هیئت روابط اقتصادی خارجی ترکیه و لیبی اعلام کرد که خطوط هوایی ترکیه سه پرواز در هفته در این مسیر انجام خواهد داد. این پروازها میتواند راههای جدیدی برای تجارت و همکاریهای دوجانبه باز کند.
وی افزود: لیبی دروازهای استراتژیک به آفریقاست و روابط عمیق و ریشهدار میان کشورهای ما زمینهساز همکاریهای اقتصادی خواهد بود.
کارانفیل همچنین تاکید کرد که ترکیه از موقعیت استراتژیک خود بهرهبرداری کرده و صنعت هوانوردی را تنها بهعنوان وسیلهای برای حملونقل نمیداند، بلکه آن را پلی برای تسهیل تبادل فرهنگی بین کشورها میداند. وی اضافه کرد: موقعیت ترکیه این امکان را فراهم میکند تا بتواند به یکی از بازیگران اصلی در هوانوردی جهانی تبدیل شود.
کارانفیل همچنین به نقش حیاتی لیبی در توسعه منطقهای اشاره کرد و آمادگی ترکیه برای به اشتراکگذاری تخصص خود در زمینههای مختلف ازجمله زیرساختها، بهداشت و انرژی را اعلام کرد. وی اضافه کرد: آفریقا به سمت پیشتازی در رشد اقتصادی جهانی در قرن آینده حرکت میکند و ترکیه آماده است دانش خود را در حوزههای زیرساخت، بهداشت و انرژی با لیبی به اشتراک بگذارد.
از سرگیری پروازها میتواند فرصتهای جدیدی برای صادرکنندگان ترکیه فراهم کند، زیرساختهای لجستیک را تقویت کرده و حضور شرکتهای ترکیهای را در منطقه گسترش دهد. کارانفیل افزود که بهدنبال این پروازها، مذاکراتی با صندوق بازسازی لیبی و سایر نهادهای دولتی برگزار شده است.
او در پایان اعلام کرد که به زودی یک فروم تجاری با حضور هیئتهای تجاری ترکیه در لیبی برگزار خواهد شد و هدف این است که با مقامات لیبی همکاری کنند تا پروژههای زیرساختی و توسعه کشور پس از بحران را پشتیبانی کنند.