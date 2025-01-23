پس از ده سال توقف، پروازها بین استانبول، پایتخت تجاری ترکیه و بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی دوباره آغاز می‌شود. این اقدام با هدف تقویت روابط تجاری و فرهنگی بین دو کشور و ایجاد فرصت‌های جدید در زمینه همکاری‌های اقتصادی صورت گرفته است.

مرتضی کارانفیل، رئیس هیئت روابط اقتصادی خارجی ترکیه و لیبی اعلام کرد که خطوط هوایی ترکیه سه پرواز در هفته در این مسیر انجام خواهد داد. این پروازها می‌تواند راه‌های جدیدی برای تجارت و همکاری‌های دوجانبه باز کند.

وی افزود: لیبی دروازه‌ای استراتژیک به آفریقاست و روابط عمیق و ریشه‌دار میان کشورهای ما زمینه‌ساز همکاری‌های اقتصادی خواهد بود.

کارانفیل همچنین تاکید کرد که ترکیه از موقعیت استراتژیک خود بهره‌برداری کرده و صنعت هوانوردی را تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای حمل‌و‌نقل نمی‌داند، بلکه آن را پلی برای تسهیل تبادل فرهنگی بین کشورها می‌داند. وی اضافه کرد: موقعیت ترکیه این امکان را فراهم می‌کند تا بتواند به یکی از بازیگران اصلی در هوانوردی جهانی تبدیل شود.