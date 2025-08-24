روز شنبه ۲۳ آگوست، موافقان و مخالفان اسکان پناهجویان در نزدیکی هتل محل اسکان پناهجویان در شهرستان ساری در جنوب شرقی انگلستان درگیر شدند. پلیس برای جلوگیری از برخورد مستقیم دو گروه، فاصله امنیتی بین آنها برقرار کرد و چند نفر در جریان درگیریها بازداشت شدند. موافقان و مخالفان اسکان پناهجویان، با در دست داشتن پلاکاردهایی، شعار سر میدادند.
تنشها بین دو گروه بالا گرفت و معترضان ضد نژادپرستی هنگام عبور از شهر هارلی توسط برخی ساکنان مورد تمسخر قرار گرفتند. دو گروه در خیابان بونهورست، نزدیک هتل «فور پوینت بای شرایتون» که محل اسکان پناهجویان است، با یکدیگر روبهرو شدند و خطوط پلیس مانع از تماس مستقیم آنها شد.
پلیس تلاش کرد دو گروه را از هم جدا نگه دارد. در جریان درگیری دو گروه، معترضان میگفتند، «در برابر نژادپرستی بایستید» و طرف مقابل هم به این شعارها پاسخ میدادند.
در یک طرف، شعارهای ضد نژادپرستی و در حمایت از پناهندگان سر داده میشد و در طرف دیگر، شعارهای برعیه آن. یک گروه، پلاکاردهایی با پیام همبستگی در دست داشتند و از گروه مقابل میخواستند، خیابانها را ترک کنند و نژادپرست نباشند. درگیری بین دو گروه بالا گرفت و با دخالت پلیس و بازداشت عدهای همراه شد.