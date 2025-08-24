محمد جهانشاهی، مدیر منابع آب شهرستان کرج اعلام کرد سطح آبهای زیرزمینی در استان البرز سالانه حدود یک متر کاهش مییابد و فرونشست زمین در برخی مناطق استان تا ۲۹ سانتیمتر اندازهگیری شده است. این در حالی است که استاندارد جهانی فرونشست سالانه تنها دو میلیمتر است.
جهانشاهی در گفتوگو با رسانههای رسمی ایران، با بیان اینکه فرونشست مرحله پایانی افت آبخوانهاست و زمانی رخ میدهد که آبخوان دیگر قابلیت احیا ندارد، افزود: افت سالانه آبخوانها در البرز به حدود یک متر میرسد و در برخی مناطق کرج، فردیس و ساوجبلاغ فرونشست زمین به ۲۹ سانتیمتر رسیده است. وی این وضعیت را بسیار نگرانکننده توصیف کرد و هشدار داد ادامه این روند میتواند زیرساختهای شهری را در معرض خطر جدی قرار دهد.
جهانشاهی بر ضرورت کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی، مدیریت مصرف و توجه به بازچرخانی آبهای خاکستری تأکید کرد و گفت: اجرای این اقدامات میتواند از تشدید فرونشست جلوگیری کند.
این در حالی است که قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز با اشاره به وضعیت تالاب صالحیه پس از گذشت دو ماه از فصل گرم و کمآبی تابستان امسال میگوید این تالاب شرایط مناسبی ندارد و دیگر آبرسانی به آن انجام نمیشود.
محمدپور تاکید میکند با توجه به محدودیت منابع آبی در تهران، قزوین و کرج، برای تالاب سهمی از آب در نظر گرفته نشده و عملاً خشک شده است. وی افزود گردوغبار ناشی از خشکی تالاب میتواند بخشهای وسیعی از کرج و حتی تهران را تحت تأثیر قرار دهد و با وزش باد و طوفان، شدت این پدیده افزایش خواهد یافت.