رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، پس از جلسه کابینه در مجتمع ریاست‌جمهوری، تأکید کرد که ترکیه هیچ‌گاه با تجزیه سوریه یا تغییر ساختار یکپارچه آن موافقت نخواهد کرد. اردوغان دراین‌خصوص گفت: ما با تجزیه سوریه و تغییر ساختار یکپارچه آن موافقت نخواهیم کرد. اگر در این زمینه تهدید یا خطری احساس کنیم، اقدامات لازم را به سرعت انجام خواهیم داد.

وی همچنین بر ادامه حمایت ترکیه از فلسطین و تلاش‌های این کشور برای صلح در منطقه تأکید کرد و گفت: ما هر آنچه لازم باشد انجام می‌دهیم تا در غزه درهایی برای امید به صلح باز شود و تا رسیدن به نتیجه، به این تلاش‌ها ادامه خواهیم داد.

اردوغان همچنین بر لزوم تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی با پایتخت قدس شرقی تأکید کرد و افزود: دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتخت قدس شرقی قطعاً برقرار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: پس از ۶۱ سال ظلم رژیم بعث و ۱۳ سال کشتار در سوریه، همان‌طور که ایمان و صبر در سوریه رشد کرده، در فلسطین نیز خورشید عدالت ظلم را از بین خواهد برد.