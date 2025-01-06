رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، پس از جلسه کابینه در مجتمع ریاستجمهوری، تأکید کرد که ترکیه هیچگاه با تجزیه سوریه یا تغییر ساختار یکپارچه آن موافقت نخواهد کرد. اردوغان دراینخصوص گفت: ما با تجزیه سوریه و تغییر ساختار یکپارچه آن موافقت نخواهیم کرد. اگر در این زمینه تهدید یا خطری احساس کنیم، اقدامات لازم را به سرعت انجام خواهیم داد.
وی همچنین بر ادامه حمایت ترکیه از فلسطین و تلاشهای این کشور برای صلح در منطقه تأکید کرد و گفت: ما هر آنچه لازم باشد انجام میدهیم تا در غزه درهایی برای امید به صلح باز شود و تا رسیدن به نتیجه، به این تلاشها ادامه خواهیم داد.
اردوغان همچنین بر لزوم تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی با پایتخت قدس شرقی تأکید کرد و افزود: دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتخت قدس شرقی قطعاً برقرار خواهد شد.
وی در ادامه گفت: پس از ۶۱ سال ظلم رژیم بعث و ۱۳ سال کشتار در سوریه، همانطور که ایمان و صبر در سوریه رشد کرده، در فلسطین نیز خورشید عدالت ظلم را از بین خواهد برد.
اردوغان همچنین بر عزم راسخ ترکیه برای مقابله با تروریسم و دستیابی به هدف ترکیهای بدون تروریسم تأکید کرد و گفت: هیچگونه سازش و تسامحی در این مسیر وجود نخواهد داشت. وی هشدار داد که هرگونه اقدام تروریستی علیه کشور با واکنش قاطع و شدید روبهرو خواهد شد و افزود: امنیت ملی ترکیه به هیچ وجه قابل معامله نیست.
رئیسجمهور ترکیه همچنین گفت: همانطور که کسانی که به دنبال ایجاد کانتونیسم بودند را در چالههای خود دفن کردیم، اگر امروز نیز چنین نیتی در سر داشته باشند، بهای آن را چندبرابر خواهند پرداخت.
وی ادامه داد: آنهایی که انتخاب خود را به نفع تروریسم و خشونت میسازند، تنها یک سرنوشت خواهند داشت؛ دفن شدن با سلاحهایشان. صریحاً میگویم هیچ نیرویی نمیتواند مانع این امر شود.