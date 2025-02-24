بر اساس ایمیلی که به کارکنان آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) ارسال شده، از ساعت ۵۹: ۲۳ یکشنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، تمامی کارکنان رسمی این آژانس، بهجز افراد تعیینشده برای انجام مسولیتهای کلیدی و حیاتی، مدیریت ارشد یا مدیران برنامههای ویژه، در سطح جهانی به مرخصی اداری فرستاده شدهاند.
آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده، یک سازمان دولتی آمریکایی است که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و وظیفه آن ارائه کمکهای اقتصادی، توسعهای و بشردوستانه به کشورهای دیگر است.
این آژانس در پروژههایی مانند مبارزه با فقر، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی فعالیت میکند. این سازمان، بهطور مستقل عمل میکند اما تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و نقش مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد.
این سازمان اعلام کرده که در صورت تمایل کارکنان، برنامهای برای بازگشت آنها به کشورشان در نظر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره روند اجرایی این تصمیم قرار است در ایمیلهای بعدی به کارکنان اطلاعرسانی شود.
این اقدام در پی پیشنهادهای ایلان ماسک که ریاست دپارتمان بهرهوری دولت (DOGE) را بر عهده دارد، انجام شده و به توقف عملیات آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده در داخل و خارج از آمریکا منجر شده است.
این تصمیم باعث اختلال گسترده در برنامههای کمکرسانی جهانی میشود و سازمانهای غیردولتی و نهادهایی که از بودجه این آژانس استفاده میکردند را تحتتاثیر قرار میدهد.