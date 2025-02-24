بر اساس ایمیلی که به کارکنان آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) ارسال شده، از ساعت ۵۹: ۲۳ یکشنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، تمامی کارکنان رسمی این آژانس، به‌جز افراد تعیین‌شده برای انجام مسولیت‌های کلیدی و حیاتی، مدیریت ارشد یا مدیران برنامه‌های ویژه، در سطح جهانی به مرخصی اداری فرستاده شده‌اند.

آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، یک سازمان دولتی آمریکایی است که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و وظیفه آن ارائه کمک‌های اقتصادی، توسعه‌ای و بشردوستانه به کشورهای دیگر است.

این آژانس در پروژه‌هایی مانند مبارزه با فقر، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی فعالیت می‌کند. این سازمان، به‌طور مستقل عمل می‌کند اما تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و نقش مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد.