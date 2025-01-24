دفتر نخست‌وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌ها مبنی بر واگذاری کنترل گذرگاه رفح به دولت فلسطین را تکذیب و اعلام کرد که کنترل گذرگاه مرزی رفح به فلسطینی‌ها منتقل نخواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده است که عبور و مرور از مرز رفح تنها با مجوز ارتش و سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل امکان‌پذیر است.

همچنین، در متن بیانیه آمده است که نقش فلسطینی‌ها در این گذرگاه محدود به ثبت مهر ورود و خروج در پاسپورت‌ها خواهد بود و آنها هیچ نقشی فراتر از این نخواهند داشت.