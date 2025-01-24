سیاست
اسرائیل: کنترل مرز رفح به فلسطینی‌ها واگذار نخواهد شد
اسرائیل گزارش‌ها درباره واگذاری کنترل رفح به فلسطینی‌ها را رد کرد و اعلام کرد که عبور و مرور در این مرز تحت نظارت ارتش و سازمان اطلاعات اسرائیل خواهد بود.
گذرگاه مرزی رفح بین مصر و غزه / عکس: Reuters
24 ژانویه 2025

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌ها مبنی بر واگذاری کنترل گذرگاه رفح به دولت فلسطین را تکذیب و اعلام کرد که کنترل گذرگاه مرزی رفح به فلسطینی‌ها منتقل نخواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده است که عبور و مرور از مرز رفح تنها با مجوز ارتش و سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل امکان‌پذیر است.

همچنین، در متن بیانیه آمده است که نقش فلسطینی‌ها در این گذرگاه محدود به ثبت مهر ورود و خروج در پاسپورت‌ها خواهد بود و آنها هیچ نقشی فراتر از این نخواهند داشت.

در فاز اول آتش‌بس که شش هفته ادامه خواهد داشت، نیروهای اسرائیلی کنترل گذرگاه را در دست خواهند داشت.

مذاکرات برای فاز دوم آتش‌بس همچنان ادامه دارد و دولت ترامپ در حال بررسی جزئیات آن برای اجرایی کردن این فاز در مارس است.

