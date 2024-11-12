بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM)، مجموع صادرات ترکیه در بازه ژانویه تا اکتبر امسال، با رشدی ۳.۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲۱۶ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۳۰۵ هزار دلار رسیده است. از این میان، صنعت خودروسازی با افزایش ۶.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به صادراتی به ارزش ۳۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون و ۷۹ هزار دلار دست یافته است.

در ماه اکتبر ۲۰۲۴، صادرات خودروسازی ترکیه با رشد ۱۶.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۹۲۸ هزار دلار رسید و برای اولین‌بار صادرات این بخش در ده‌ماهه اول سال از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور کرد. در مدت مشابه سال گذشته، صادرات خودرو به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۱۷۷ هزار دلار ثبت شده بود.

اروپا؛ مقصد اصلی صادرات خودروسازی ترکیه

در ده‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴، کشورهای اروپایی به‌عنوان مقصد اصلی صادرات خودروی ترکیه محسوب شده و با وارداتی به ارزش ۲۵ میلیارد و ۳۰۶ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار، ۸۳ درصد از صادرات این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

آلمان با ۴ میلیارد دلار، بریتانیا با ۳.۵ میلیارد دلار، فرانسه با ۳.۴ میلیارد دلار، ایتالیا با ۲.۷ میلیارد دلار و اسپانیا با ۲ میلیارد دلار، به ترتیب بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی خودروی ترکیه در اروپا بوده‌اند. همچنین از نظر رشد ارزشی صادرات، بریتانیا با افزایشی به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار، در صدر جدول قرار دارد.

در میان کشورهای اروپایی، صربستان با رشدی ۹۷.۹ درصدی در صادرات خودروی ترکیه نسبت به سال گذشته، بیشترین نرخ رشد را ثبت کرده است. پس از آن ایسلند با ۴۳ درصد، نروژ با ۳۹ درصد، رومانی با ۳۷.۶ درصد و بلاروس با ۳۳.۲ درصد قرار دارند.