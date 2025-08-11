تلاش نوجوان فلسطینی در غزه برای تأمین غذای خانواده‌‌اش

جمال، نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی، در مناطق بحران‌زده غزه با حمل ۲۵ کیلوگرم آرد روی سر خود، جانش را به خطر انداخت تا بتواند برای خواهرهایش غذا تهیه کند؛ این تلاش نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و ایثار او در شرایط سخت است.