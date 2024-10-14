اخباری مبنی بر ازسرگیری فعالیت خطوط ریلی تهران - وان و تبریز - وان منتشر شده است. این پروژه‌ها که با هدف توسعه ناوگان ریلی و تقویت روابط اقتصادی و گردشگری بین ایران و ترکیه طراحی شده‌اند، به‌زودی عملیاتی خواهند شد. پس از چند سال توقف، این مسیرها دوباره فعال می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که هر هفته دو قطار در این مسیرها به حرکت درآیند.

قطارهای تهران - وان و تبریز - وان که در تیرماه ۱۳۹۸ برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه صنعت گردشگری راه‌اندازی شده بودند، به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی، شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی در سوریه و منطقه متوقف شدند. اما اکنون با بهبود شرایط، مذاکرات برای ازسرگیری مجدد آن‌ها در حال انجام است.

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن ایران، در این باره اعلام کرده است که جلسه‌ای با مقامات ترکیه‌ای برای راه‌اندازی مجدد قطارهای مسافری در مسیرهای تهران - وان و تبریز - وان برگزار خواهد شد.