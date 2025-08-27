جنگنده ملی ترکیه، کاآن، توجه رسانههای آمریکایی را به خود جلب کرده است. در تحلیلی که مجله National Interest منتشر کرد، ویژگیهای فنی این هواپیمای نسل پنجم مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که ترکیه با کاآن به چهارمین کشوری تبدیل خواهد شد که قادر به تولید هواپیمای جنگنده نسل پنجم است.
در این تحلیل، ویژگیهای بدنه و بالها، جایگاه داخلی تسلیحات و قابلیت کاآن برای مخفیکاری مورد توجه قرار گرفته و اشاره شده است که این ویژگیها ریسک شناسایی این هواپیما توسط رادار را کاهش میدهد.
کاآن همچنین با هواپیماهای جنگنده آمریکایی اف-۳۵ و روسی سو-۵۷ مقایسه شده و توانایی رزمی پشتیبانیشده با هوش مصنوعی این جنگنده ملی نیز برجسته شده است.
همچنین بر استقلال فزاینده صنایع دفاعی ترکیه و نقش کاآن در ایجاد خودکفایی نظامی کشور تأکید شده است.
رسانه دولتی آر تی روسیه نیز به پروژههای ناو جنگی ترکیه توجه نشان داد و در شبکههای اجتماعی خود نوشت: خطاب به کسانی که جا ماندهاند؛ ترکیه در حال تولید نسل جدیدی از کشتیهای جنگی است که یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر جهان خواهد بود. جزئیات این پروژه نیز در گزارش این رسانه خلاصه شده است.