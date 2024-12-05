قرن ۲۱ دوران اعتراضات عظیم جهانی بوده است.
در سال ۲۰۰۹، جنبش سبز در ایران بزرگترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۹۷۹(۱۳۵۷) را به راه انداخت، زمانی که هزاران نفر برای درخواست برگزاری انتخابات شفافتر و معتبرتر به خیابانها آمدند.
در خاورمیانه، بهار عربی در سال ۲۰۱۱ موجب سقوط رژیمهای استبدادی شد. در سال ۲۰۱۴، جنبش «چتر» علیه دولت هنگکنگ به اعتراض برخاست تا شفافیت و دموکراسی بخواهد.
ایالات متحده نیز شاهد برخی از جنبشهای بزرگ اخیر بوده است، مانند «اشغال والاستریت» و «جان سیاهپوستان اهمیت دارد» که نحوه تفکر ما در مورد نابرابری و نژادپرستی را تغییر دادند. در ماههای اخیر، دانشآموزان در سراسر ایالات متحده برای اعتراض به جنگ علیه غزه گرد هم آمدند.
آیا این اعتراضات تأثیر داشتند؟ آیا فعالیتهای اجتماعی منجر به سیاستهای جدیدی شد که دنیای بهتری ایجاد کرد؟ پاسخ چندوجهی است.
نتایج مختلط
قطعاً جنبشهایی وجود دارند که به بالاترین آرزوهای خود دست یافتهاند. بهار عربی به طور بنیادین سیاست برخی از کشورها را تغییر داد.
تظاهرات به حکومت رئیسجمهور زینالعابدین بن علی در تونس و همچنین به دوران تصدی دو نخستوزیر مصر پایان داد. در سوی دیگر طیف، جنبشهایی ظاهراً زودگذرتر بودند.
در ایالات متحده، جنبش «اشغال والاستریت» سالها تیتر اصلی رسانهها بود، اما نتوانست نابرابری اقتصادی را کاهش دهد و حتی از رشد سیاستهای ناسیونالیستی در آمریکا جلوگیری کند.
به نظر میرسد که بسیاری از جنبشهای اخیر به سرنوشت «اشغال والاستریت» دچار شدهاند. آنها بیشتر شبیه «اشغال والاستریت» هستند تا بهار عربی که موجب سرنگونی بن علی شد. آنها آمدند، پیام خود را رساندند، و سپس محو شدند.
قدرت اعتراضات گذشته
دلیل این موضوع این است که اعتراضات امروزی با آنچه در نسلهای گذشته شاهد بودیم، تفاوت زیادی دارد. به طور سنتی، جنبشها سعی میکردند با جلب حمایت یک گروه بزرگ از مردم تأثیرگذار شوند و سپس از این حمایت برای ایجاد سازمانهای اجتماعی و سیاسی استفاده کنند تا برای تغییر در ساختارهای حکومتی مبارزه کنند
اما امروز، جنبشهای اجتماعی بیشتر به نتایج گپها و بحثهای آنلاین و گروههای کوچک فعالان دیجیتال وابستهاند. جنبشهای مدرن «شبکههای اجتماعی» اغلب فاقد منابع و ثبات لازم برای مبارزه طولانیمدت و پیروزیهای سیاسی پایدار هستند.
جنبش حقوق مدنی آمریکا را بهعنوانمثال در نظر بگیرید. برخی از مورخان میگویند که نخستین گروههای مدافع حقوق سیاهپوستان بعد از جنگ داخلی، زمانی که ایالتهای جنوبی رژیمهای سختگیرانه تفکیک نژادی را اجرا میکردند، شکل گرفتند. همچنین به تأسیس انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان در سال ۱۹۰۹ اشاره میشود.
بعضی دیگر ممکن است به نسل مارتین لوتر کینگ و بیارد راستین در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی اشاره کرده و آن را کنند. فارغ از اینکه چطور به جنبش حقوق مدنی نگاه کنیم، واضح است که یک جامعه گسترده به هم پیوست تا سازمانهایی سیاسی بسازد که توانستند اعتراضات برگزار کنند، با دولت لابیگری کنند و شکایتهای قانونی ثبت نمایند.
انجمن NAACP میلیونها دلار از حامیانش جمعآوری کرد، صدها شعبه در سراسر کشور راهاندازی کرد و بیوقفه با تفکیک نژادی در دادگاهها مبارزه کرد. درک این که تلاشهای چند دههای به پیروزیهای بزرگی مانند قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ منجر شد که نژادپرستی قانونی را در ایالات متحده پایان داد، آسان است.
مقایسه با دوران کنونی
میتوانیم جنبش حقوق مدنی گذشته را با معروفترین جنبش امروزی برای عدالت نژادی، یعنی جنبش «جان سیاهپوستان اهمیت دارد: BLM» مقایسه کنیم. این جنبش در سال ۲۰۱۴ راهاندازی شد و به یک نماد برای مبارزه با نژادپرستی در ایالات متحده تبدیل گردید.
پس از قتل جورج فلوید به دست پلیس در سال ۲۰۲۰، سازماندهندگان جنبش BLM میلیونها نفر را به خیابانها کشاندند تا با خشونت پلیس و نژادپرستی ضد سیاهپوستی مقابله کنند.
برخلاف جنبشهای قبلی حقوق مدنی، جنبش BLM توسط یک ائتلاف بزرگ از سیاهپوستان و متحدان سفیدپوست رهبری نمیشد. بلکه این جنبش از توییتر آغاز شد. سه فعال، آلیسیا گارزا، پاتریس کِلورس و اوپال تومتی، عبارت «جان سیاهپوستان اهمیت دارد» را در فضاهای آنلاین معرفی کردند و قتلهایی مانند مایکل براون و ساندرا بلاند توجه زیادی را به این گروه کوچک جلب کرد.
بعد از محبوبیت یافتن BLM، شعبههای محلی تأسیس شدند، اما این شعبات کوچک بودند و بهعنوان گروههای حقوقی یا سازمانهای لابیگری ثبت نشده و فعالیت نمیکردند.
جالب اینجاست که پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که تأثیر جنبش BLM عمدتاً فرهنگی بوده است. من همراه با همکاران پژوهشیام مقالهای در نشریه مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا (PNAS) منتشر کردیم که نشان داد پس از موجهای اعتراضات BLM، بحثهای ضدنژادپرستی افزایش یافته است.
در مقابل، پژوهشگران اشاره کردهاند که اعتراضات BLM نتوانست منجر به کاهش بودجه پلیس شود. تحلیلی که توسط متیس اِبینگهاوس، ناتان بیلی و جیکوب روبل در نشریه جامعهشناسی Social Problems منتشر شد، نشان داد که در بسیاری از شهرها بودجه پلیس افزایش یافته است که آنها این موضوع را نشانهای از واکنش منفی تند تعبیر میکنند.
میتوانیم بپرسیم که آیا پویایی مشابهی امروز در ایالات متحده و سایر کشورها در حال وقوع است، جایی که مردم علیه جنگ در غزه اعتراض کردهاند. مانند BLM، این اعتراضات بهسرعت گسترش یافت؛ زیرا توسط رسانههای اجتماعی تقویت شدند؛ ولی بسیار دشوار است که بتوانیم از تغییر سیاست دولت برای اقدامات آنان بگوییم.
گمان میکنم که تأثیر محدود این جنبش را میتوان به این موضوع نسبت داد که فاقد رهبری متمرکزی است که بتواند برای حمایت از اهداف خود پول و آرا را بسیج کند و به انرژی رسانههای اجتماعی متکی است.
اعتراضات غزه همچنین در سیاست داخلی ایالات متحده درگیر شده است؛ زیرا آنها توسط ادعاهای ضد یهودیت و اتهامزنی در این مورد در دانشگاهها و سرکوب اداری فعالان دانشجویی و هیئتعلمی منحرف شدهاند.
متأسفانه، بحثهای کافی درباره بحران انسانی ناشی از جنگ وجود ندارد.
کوتاهی در رسیدن به اهداف
جنبش BLM یک مورد منحصربهفرد نیست. اکنون جنبشهای زیادی در قرن بیست و یکم شکلگرفتهاند، مانند بهار عربی یا جنبش سبز در ایران که بهعنوان ایدههای امیدوارکننده در اینترنت شروع شدند و در رسانههای اجتماعی شعلهور شدند.
آینده اعتراض بستگی به این دارد که فعالان چقدر میتوانند به این محیط سریعاً در حال تغییر واکنش نشان دهند و استراتژیهای جدیدی را ابتکار کنند.
این جنبشها قدرتمند بودند و میلیونها نفر را الهام بخشیدند. اما آنها اغلب بسیار کمتر از آنچه امیدوارترین حامیان آنها تصور میکردند، عمل کردند. دلیل اصلی این است که مردم رسانههای اجتماعی را بیش از حد ارزیابی میکنند و نیاز به سازماندهی و استراتژی بلندمدت را دستکم میگیرند.
توییتر ممکن است به شما کمک کند که بهسرعت با میلیونها نفر ارتباط برقرار کنید و آنها را برای یک روز به اعتراض دعوت کنید، اما این ابزار برای ساختن یک جامعه از افرادی که کارهای سخت و طولانیمدت مانند لابیگری با کنگره، ثبتنام رأیدهندگان و پیگیری مسائل در بلندمدت را انجام دهند، مناسب نیست.
با گذشت زمان، و ارزیابی میراث این جنبشها، میتوانیم پیروزیهای آنها را ارج نهیم و برای جبران و اصلاح ضعفهایشان تلاش کنیم.
میتوانیم به دنبال درک ناپایداری جنبشهای مبتنی بر اجتماعی باشیم و همچنین میتوانیم به دنبال درک چگونگی پاسخ دولتها به این نوع اعتراضها باشیم.
بهعنوانمثال، دولت ایران با افزایش سرمایهگذاری در نظارت دیجیتال، به مختل کردن جنبشهای مبتنی بر اینترنت ادامه داده است. آینده اعتراض به این بستگی دارد که فعالان چقدر خوب بتوانند به این محیط در حال تغییر سریع پاسخ دهند و استراتژیهای جدیدی را ابتکار کنند.