قرن ۲۱ دوران اعتراضات عظیم جهانی بوده است.

در سال ۲۰۰۹، جنبش سبز در ایران بزرگ‌ترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۹۷۹(۱۳۵۷) را به راه انداخت، زمانی که هزاران نفر برای درخواست برگزاری انتخابات شفاف‌تر و معتبرتر به خیابان‌ها آمدند.

در خاورمیانه، بهار عربی در سال ۲۰۱۱ موجب سقوط رژیم‌های استبدادی شد. در سال ۲۰۱۴، جنبش «چتر» علیه دولت هنگ‌کنگ به اعتراض برخاست تا شفافیت و دموکراسی بخواهد.

ایالات متحده نیز شاهد برخی از جنبش‌های بزرگ اخیر بوده است، مانند «اشغال وال‌استریت» و «جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد» که نحوه تفکر ما در مورد نابرابری و نژادپرستی را تغییر دادند. در ماه‌های اخیر، دانش‌آموزان در سراسر ایالات متحده برای اعتراض به جنگ علیه غزه گرد هم آمدند.

آیا این اعتراضات تأثیر داشتند؟ آیا فعالیت‌های اجتماعی منجر به سیاست‌های جدیدی شد که دنیای بهتری ایجاد کرد؟ پاسخ چندوجهی است.

نتایج مختلط

قطعاً جنبش‌هایی وجود دارند که به بالاترین آرزوهای خود دست یافته‌اند. بهار عربی به طور بنیادین سیاست برخی از کشورها را تغییر داد.

تظاهرات به حکومت رئیس‌جمهور زین‌العابدین بن علی در تونس و همچنین به دوران تصدی دو نخست‌وزیر مصر پایان داد. در سوی دیگر طیف، جنبش‌هایی ظاهراً زودگذرتر بودند.

در ایالات متحده، جنبش «اشغال وال‌استریت» سال‌ها تیتر اصلی رسانه‌ها بود، اما نتوانست نابرابری اقتصادی را کاهش دهد و حتی از رشد سیاست‌های ناسیونالیستی در آمریکا جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد که بسیاری از جنبش‌های اخیر به سرنوشت «اشغال وال‌استریت» دچار شده‌اند. آن‌ها بیشتر شبیه «اشغال وال‌استریت» هستند تا بهار عربی که موجب سرنگونی بن علی شد. آن‌ها آمدند، پیام خود را رساندند، و سپس محو شدند.

قدرت اعتراضات گذشته

دلیل این موضوع این است که اعتراضات امروزی با آنچه در نسل‌های گذشته شاهد بودیم، تفاوت زیادی دارد. به طور سنتی، جنبش‌ها سعی می‌کردند با جلب حمایت یک گروه بزرگ از مردم تأثیرگذار شوند و سپس از این حمایت برای ایجاد سازمان‌های اجتماعی و سیاسی استفاده کنند تا برای تغییر در ساختارهای حکومتی مبارزه کنند

اما امروز، جنبش‌های اجتماعی بیشتر به نتایج گپ‌ها و بحث‌های آنلاین و گروه‌های کوچک فعالان دیجیتال وابسته‌اند. جنبش‌های مدرن «شبکه‌های اجتماعی» اغلب فاقد منابع و ثبات لازم برای مبارزه طولانی‌مدت و پیروزی‌های سیاسی پایدار هستند.

جنبش حقوق مدنی آمریکا را به‌عنوان‌مثال در نظر بگیرید. برخی از مورخان می‌گویند که نخستین گروه‌های مدافع حقوق سیاه‌پوستان بعد از جنگ داخلی، زمانی که ایالت‌های جنوبی رژیم‌های سخت‌گیرانه تفکیک نژادی را اجرا می‌کردند، شکل گرفتند. همچنین به تأسیس انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان در سال ۱۹۰۹ اشاره می‌شود.

بعضی دیگر ممکن است به نسل مارتین لوتر کینگ و بیارد راستین در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی اشاره کرده و آن را کنند. فارغ از اینکه چطور به جنبش حقوق مدنی نگاه کنیم، واضح است که یک جامعه گسترده به هم پیوست تا سازمان‌هایی سیاسی بسازد که توانستند اعتراضات برگزار کنند، با دولت لابی‌گری کنند و شکایت‌های قانونی ثبت نمایند.

انجمن NAACP میلیون‌ها دلار از حامیانش جمع‌آوری کرد، صدها شعبه در سراسر کشور راه‌اندازی کرد و بی‌وقفه با تفکیک نژادی در دادگاه‌ها مبارزه کرد. درک این که تلاش‌های چند دهه‌ای به پیروزی‌های بزرگی مانند قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ منجر شد که نژادپرستی قانونی را در ایالات متحده پایان داد، آسان است.

مقایسه با دوران کنونی

می‌توانیم جنبش حقوق مدنی گذشته را با معروف‌ترین جنبش امروزی برای عدالت نژادی، یعنی جنبش «جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد: BLM» مقایسه کنیم. این جنبش در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد و به یک نماد برای مبارزه با نژادپرستی در ایالات متحده تبدیل گردید.