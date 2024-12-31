یورگوس یراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی یونان (AMNA) اعلام کرد که یونان اولویت‌های مشخصی دررابطه‌با سوریه دارد. این اولویت‌ها شامل حمایت از اقلیت یونانی ساکن در سوریه، مدیریت و کاهش جریان پناهندگان سوریه‌ای به یونان، و فراهم‌کردن شرایط برای بازگشت داوطلبانه پناهندگانی است که در حال حاضر در یونان اقامت دارند.

یراپتریتیس با اشاره به تحولات اخیر سوریه، تأکید کرد که ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط نزدیک با سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌عنوان یک بازیگر کلیدی و مؤثر در منطقه شناخته می‌شود.