سیاست
1 دقیقه خواندن
وزیر امور خارجه یونان: ترکیه بازیگری مؤثر در سوریه و منطقه است
وزیر امور خارجه یونان با اشاره به نقش کلیدی ترکیه در تحولات منطقه، بر اولویت‌های کشورش در سوریه و اهمیت بهبود روابط دوجانبه آتن و آنکارا برای تقویت امنیت و ثبات تأکید کرد.
یورگوس یراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان / عکس: AA
31 دسامبر 2024

یورگوس یراپتریتیس، وزیر امور خارجه یونان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی یونان (AMNA) اعلام کرد که یونان اولویت‌های مشخصی دررابطه‌با سوریه دارد. این اولویت‌ها شامل حمایت از اقلیت یونانی ساکن در سوریه، مدیریت و کاهش جریان پناهندگان سوریه‌ای به یونان، و فراهم‌کردن شرایط برای بازگشت داوطلبانه پناهندگانی است که در حال حاضر در یونان اقامت دارند.

یراپتریتیس با اشاره به تحولات اخیر سوریه، تأکید کرد که ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط نزدیک با سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه، به‌عنوان یک بازیگر کلیدی و مؤثر در منطقه شناخته می‌شود.

پیشرفت در روابط ترکیه و یونان

یورگوس یراپتریتیس، از بهبود روابط میان آتن و آنکارا در یک سال و نیم گذشته گفت و بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه برای تقویت امنیت و رفاه در منطقه تأکید کرد. وی افزود: این همکاری‌ها می‌تواند به نفع هر دو کشور باشد و صلح و ثبات را برای مردم یونان و ترکیه به ارمغان آورد.

اکسپلور
