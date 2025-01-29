سیاست
2 دقیقه خواندن
ترامپ ارائه خدمات تغییر جنسیت به افراد زیر ۱۹ سال را ممنوع کرد
رئیس‌جمهور آمریکا با امضای فرمان اجرایی جدید، تغییر جنسیت برای افراد زیر ۱۹ سال را محدود کرد و حمایت مالی دولتی از این اقدامات را متوقف ساخت.
ترامپ ارائه خدمات تغییر جنسیت به افراد زیر ۱۹ سال را ممنوع کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن / عکس: Reuters
29 ژانویه 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای فرمان اجرایی جدیدی، ارائه خدمات و حمایت مالی از تغییر جنسیت برای کودکان زیر ۱۹ سال را متوقف کرد. او تغییر جنسیت را «مخرب و غیرقابل بازگشت» خواند و تاکید کرد که برای مقابله با آن‌ها با کنگره همکاری خواهد کرد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که به والدین و کودکان این امکان را خواهد داد تا از پزشکانی که چنین جراحی‌هایی انجام می‌دهند، شکایت کنند. ترامپ روز سه‌شنبه در این زمینه گفت که سیاست ایالات متحده این است که هیچ‌گونه بودجه یا حمایتی برای آنچه که «تغییر جنسیت» یک کودک خوانده می‌شود، ارائه نشود.

او درمان‌های تغییر جنسیت را «مخرب و تغییر‌دهنده زندگی» توصیف کرد و تاکید کرد که باید از تخصیص منابع مالی فدرال به این‌گونه درمان‌ها جلوگیری شود.

این فرمان اجرایی جدید، سازمان‌های فدرال از‌جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی را موظف می‌کند که پوشش بیمه‌ای برای چنین درمان‌هایی را از برنامه‌های بیمه‌های فدرالی حذف کنند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری ملزم به پیگیری اقدامات قانونی علیه این نوع خدمات و جراحی‌ها برای کودکان است و باید پیش‌نویس قوانینی را در این زمینه تهیه کند.

مطالب پیشنهادی

ترامپ همچنین افزود که با کنگره همکاری خواهد کرد تا قانونی تصویب شود که به کودکان و والدین آن‌ها این حق را بدهد تا از پزشکانی که جراحی‌های تغییر جنسیت انجام می‌دهند، شکایت کنند.

او هفته گذشته در مجمع جهانی اقتصاد (اجلاس داووس) اعلام کرده بود که چنین جراحی‌هایی «بسیار نادر» خواهد بود.

این فرمان در ادامه فرمان اجرایی دیگری صادر شد که ترامپ تحت عنوان «دفاع از زنان در برابر افراط‌گرایی ایدئولوژی جنسیتی و بازگرداندن حقیقت زیست‌شناختی به دولت فدرال» امضا کرده بود.

این فرمان، دولت فدرال را ملزم می‌کند که تنها دو جنسیت زن و مرد را به رسمیت بشناسد که در زمان لقاح تعیین می‌شوند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us