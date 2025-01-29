دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای فرمان اجرایی جدیدی، ارائه خدمات و حمایت مالی از تغییر جنسیت برای کودکان زیر ۱۹ سال را متوقف کرد. او تغییر جنسیت را «مخرب و غیرقابل بازگشت» خواند و تاکید کرد که برای مقابله با آن‌ها با کنگره همکاری خواهد کرد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که به والدین و کودکان این امکان را خواهد داد تا از پزشکانی که چنین جراحی‌هایی انجام می‌دهند، شکایت کنند. ترامپ روز سه‌شنبه در این زمینه گفت که سیاست ایالات متحده این است که هیچ‌گونه بودجه یا حمایتی برای آنچه که «تغییر جنسیت» یک کودک خوانده می‌شود، ارائه نشود.

او درمان‌های تغییر جنسیت را «مخرب و تغییر‌دهنده زندگی» توصیف کرد و تاکید کرد که باید از تخصیص منابع مالی فدرال به این‌گونه درمان‌ها جلوگیری شود.

این فرمان اجرایی جدید، سازمان‌های فدرال از‌جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی را موظف می‌کند که پوشش بیمه‌ای برای چنین درمان‌هایی را از برنامه‌های بیمه‌های فدرالی حذف کنند.

علاوه بر این، وزارت دادگستری ملزم به پیگیری اقدامات قانونی علیه این نوع خدمات و جراحی‌ها برای کودکان است و باید پیش‌نویس قوانینی را در این زمینه تهیه کند.