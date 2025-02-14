کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که اسرائیل باید به توافق آتش‌بس با لبنان پایبند باشد، فوراً تخریب خانه‌ها را متوقف کند، امنیت غیرنظامیان بازگشته به خانه‌هایشان را تضمین کند و نیروهای نظامی خود را به طور کامل از جنوب لبنان خارج سازد.

آنها اظهار داشتند: ما عمیقاً نگران تأثیر درگیری‌ها بر غیرنظامیان در لبنان هستیم. در ۶۰ روز پس از آغاز آتش‌بس، دست‌کم ۵۷ غیرنظامی کشته و ۲۶۰ ساختمان ویران شده است.

توافق آتش‌بس که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شد، اسرائیل را ملزم می‌کرد تا ظرف ۶۰ روز نیروهای خود را به طور کامل از جنوب لبنان خارج کند. با این حال، نیروهای اسرائیلی همچنان در منطقه باقی مانده‌اند و به هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب خانه‌ها، نابودی محصولات کشاورزی و زیرساخت‌ها با استفاده از تانک‌ها، بولدوزرها و تسلیحات سنگین ادامه داده‌اند.

با پایان مهلت اولیه برای خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵، غیرنظامیان لبنانی که قصد بازگشت به خانه‌های خود را داشتند، با تیراندازی سربازان اسرائیلی مواجه شدند که در نتیجه آن ۲۴ نفر کشته و ۱۲۰ نفر زخمی شدند.

حتی پس از تعیین مهلت جدید برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۵، درگیری‌های خشونت‌آمیز ادامه یافته است، به طوری که تنها در چهار روز گذشته، دست‌کم دو غیرنظامی دیگر کشته و ۸۰ نفر زخمی شده‌اند.

کشتن غیرقانونی افراد در هر شرایطی ممنوع است و قوانین بین‌المللی این را تأیید می‌کنند. همچنین، تخریب اموال و کشتن افراد آواره غیرقانونی است. آوارگان حق دارند با امنیت و احترام به خانه‌هایشان برگردند.