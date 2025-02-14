کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که اسرائیل باید به توافق آتشبس با لبنان پایبند باشد، فوراً تخریب خانهها را متوقف کند، امنیت غیرنظامیان بازگشته به خانههایشان را تضمین کند و نیروهای نظامی خود را به طور کامل از جنوب لبنان خارج سازد.
آنها اظهار داشتند: ما عمیقاً نگران تأثیر درگیریها بر غیرنظامیان در لبنان هستیم. در ۶۰ روز پس از آغاز آتشبس، دستکم ۵۷ غیرنظامی کشته و ۲۶۰ ساختمان ویران شده است.
توافق آتشبس که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شد، اسرائیل را ملزم میکرد تا ظرف ۶۰ روز نیروهای خود را به طور کامل از جنوب لبنان خارج کند. با این حال، نیروهای اسرائیلی همچنان در منطقه باقی ماندهاند و به هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب خانهها، نابودی محصولات کشاورزی و زیرساختها با استفاده از تانکها، بولدوزرها و تسلیحات سنگین ادامه دادهاند.
با پایان مهلت اولیه برای خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵، غیرنظامیان لبنانی که قصد بازگشت به خانههای خود را داشتند، با تیراندازی سربازان اسرائیلی مواجه شدند که در نتیجه آن ۲۴ نفر کشته و ۱۲۰ نفر زخمی شدند.
حتی پس از تعیین مهلت جدید برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۵، درگیریهای خشونتآمیز ادامه یافته است، به طوری که تنها در چهار روز گذشته، دستکم دو غیرنظامی دیگر کشته و ۸۰ نفر زخمی شدهاند.
کشتن غیرقانونی افراد در هر شرایطی ممنوع است و قوانین بینالمللی این را تأیید میکنند. همچنین، تخریب اموال و کشتن افراد آواره غیرقانونی است. آوارگان حق دارند با امنیت و احترام به خانههایشان برگردند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند: ما از ادامه کشتار غیرنظامیان و تخریب سیستماتیک خانهها، زمینهای کشاورزی و سایر زیرساختهای حیاتی در جنوب لبنان، آن هم در دوره آتشبس، ابراز تأسف میکنیم.
حملات اسرائیل، بحران انسانی در جنوب لبنان را تشدید کرده و بازگشت آوارگان را با موانع جدی روبهرو کرده است. این اقدامات، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و باید فوراً متوقف شود. آنها از اسرائیل خواستند فوراً محدودیتهای اعمالشده بر آزادی رفتوآمد شهروندان لبنانی را لغو کرده و امکان بازگشت آنها به تمامی شهرها و روستاهای جنوب لبنان را فراهم کند.
آنها همچنین درباره خطرات ناشی از مهمات منفجرنشده، استفاده از فسفر سفید و تلهگذاری خانهها ابراز نگرانی کردند؛ اقداماتی که باعث شده است مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی حتی پس از پایان درگیریها، برای مدت طولانی غیرقابل سکونت باشند.
کارشناسان هشدار دادند: ما خواستار خروج فوری و کامل نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق اشغالی لبنان و توقف هرگونه نقض آتشبس هستیم. احترام به قوانین بینالمللی، حفاظت از غیرنظامیان و تضمین بازگشت امن آوارگان، همراه با جبران خسارت املاکی که دیگر قابل بازسازی نیستند، ضروری است.
کارشناسان پیشتر نگرانیهای خود را درباره نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه اعلام کرده بودند. این موارد شامل کشتار غیرنظامیان، تخریب گسترده خانهها، زیرساختهای آب و فاضلاب، اراضی کشاورزی، اماکن تاریخی و مذهبی، آوارگی اجباری، اختلال در خدمات درمانی و آموزشی، از بین رفتن معیشت مردم و آسیبهای زیستمحیطی بوده است.