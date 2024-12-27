ترکیه
2 دقیقه خواندن
آزمایش موفقیت‌آمیز پرتاب موشک بومی با پهپاد بایراکتار
آزمایش پرتاب موشک بالستیک سوپرسونیک (İHA-122) محصول شرکت راکتسان با موفقیت از سوی پهپاد آکینجی انجام شد. این آزمایش که با همکاری شرکت‌های راکتسان و بایکار صورت گرفت، با دقت کامل به هدف خود اصابت کرد.
آزمایش موفقیت‌آمیز پرتاب موشک بومی با پهپاد بایراکتار
رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان یک پهپاد را امضا می کند. / عکس : AP
27 دسامبر 2024

پهپاد هجومی بایراکتار آکینجی که به طور بومی و ملی توسط شرکت بایکار ترکیه توسعه یافته، آزمایش پرتاب موشک بالستیک مافوق‌صوت یا سوپرسونیک (İHA-122) را با موفقیت انجام داد. این موشک که توسط راکتسان طراحی و ساخته شده، در این آزمایش به هدف خود با دقت کامل اصابت کرد. بر روی موشک تست شده پیامی با مضمون «سلام بر TCG   Anadolu » حک شده بود.

مراد آکینجی، مدیرعامل شرکت راکتسان، در پستی که در رابطه ‌با این موضوع در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: در آزمایش پرتاب انجام‌شده از پهپاد آکینجی، موشک بالستیک سوپرسونیک (İHA-122) با دقت کامل به هدف خود اصابت کرد. ما به همکاری برای توسعه فناوری‌های ملی و مستقل ادامه خواهیم داد.

مطالب پیشنهادی

سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت‌مدیره شرکت بایکار، لحظات آزمایش این موشک را از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. وی در توضیح ویدئو به دو زبان ترکی و انگلیسی نوشت: «آزمایش پرتاب موشک سوپر‌سونیک (İHA-122) با هدایت جستجوگر تلویزیونی.»

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us