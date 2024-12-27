پهپاد هجومی بایراکتار آکینجی که به طور بومی و ملی توسط شرکت بایکار ترکیه توسعه یافته، آزمایش پرتاب موشک بالستیک مافوقصوت یا سوپرسونیک (İHA-122) را با موفقیت انجام داد. این موشک که توسط راکتسان طراحی و ساخته شده، در این آزمایش به هدف خود با دقت کامل اصابت کرد. بر روی موشک تست شده پیامی با مضمون «سلام بر TCG Anadolu » حک شده بود.
مراد آکینجی، مدیرعامل شرکت راکتسان، در پستی که در رابطه با این موضوع در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: در آزمایش پرتاب انجامشده از پهپاد آکینجی، موشک بالستیک سوپرسونیک (İHA-122) با دقت کامل به هدف خود اصابت کرد. ما به همکاری برای توسعه فناوریهای ملی و مستقل ادامه خواهیم داد.
سلجوق بایراکتار، رئیس هیئتمدیره شرکت بایکار، لحظات آزمایش این موشک را از طریق شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشت. وی در توضیح ویدئو به دو زبان ترکی و انگلیسی نوشت: «آزمایش پرتاب موشک سوپرسونیک (İHA-122) با هدایت جستجوگر تلویزیونی.»