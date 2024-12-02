تراکنش‌های ماهانه صرافی‌های رمزارزی در ایران به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم ساماندهی این بازار و توسعه ریال دیجیتال به‌منظور تقویت سیستم مالی کشور تأکید کرد.

«محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، درباره وضعیت بازار رمزارزها در ایران، تعداد تراکنش‌های ماهانه صرافی‌های رمزارزی و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار و گسترش ریال دیجیتال صحبت کرد.

تراکنش‌های ماهانه رمزارزی در ایران به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید

تراکنش‌های ماهانه در صرافی‌های رمزارزی ایران به حجم قابل‌توجهی رسیده است. در حال حاضر، این تراکنش‌ها به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان‌دهنده رشد سریع و گسترده این بازار در ایران است. ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تراکنش در صرافی‌ها انجام می‌شود که گویای فعالیت گسترده این بازار در ایران است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که باتوجه‌به ابعاد وسیع و پیچیدگی‌های این حوزه، لزوم قاعده‌مند کردن و ساماندهی آن بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ازآنجاکه رمزارزها می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر ثبات مالی ایران داشته باشند، بانک مرکزی نیازمند نظارت دقیق و تنظیم مقررات متناسب با شرایط موجود است. این نظارت به‌منظور جلوگیری از ایجاد ریسک‌های سیستماتیک و حفظ امنیت مالی کشور ضروری است.

یکی از موضوعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، تلاش‌ها برای توسعه و گسترش ریال دیجیتال در ایران بود. ریال دیجیتال به‌عنوان یک ابزار جدید مالی می‌تواند به بهبود کارایی سیستم‌های پرداخت کمک کرده و در شرایط تحریمی از ارزهای دیجیتال ملی استفاده بهینه‌تری به عمل آورد. این پروژه که در جزیره کیش به‌صورت آزمایشی فعال شده است، در حال حاضر یکی از اولویت‌های بانک مرکزی برای توسعه زیرساخت‌های پولی کشور به شمار می‌آید.