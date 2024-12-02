تراکنشهای ماهانه صرافیهای رمزارزی در ایران به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. رئیسکل بانک مرکزی بر لزوم ساماندهی این بازار و توسعه ریال دیجیتال بهمنظور تقویت سیستم مالی کشور تأکید کرد.
«محمدرضا فرزین» رئیسکل بانک مرکزی ایران در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت، درباره وضعیت بازار رمزارزها در ایران، تعداد تراکنشهای ماهانه صرافیهای رمزارزی و همچنین برنامههای بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار و گسترش ریال دیجیتال صحبت کرد.
تراکنشهای ماهانه رمزارزی در ایران به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید
تراکنشهای ماهانه در صرافیهای رمزارزی ایران به حجم قابلتوجهی رسیده است. در حال حاضر، این تراکنشها به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نشاندهنده رشد سریع و گسترده این بازار در ایران است. ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تراکنش در صرافیها انجام میشود که گویای فعالیت گسترده این بازار در ایران است.
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که باتوجهبه ابعاد وسیع و پیچیدگیهای این حوزه، لزوم قاعدهمند کردن و ساماندهی آن بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود. ازآنجاکه رمزارزها میتوانند تأثیرات قابلتوجهی بر ثبات مالی ایران داشته باشند، بانک مرکزی نیازمند نظارت دقیق و تنظیم مقررات متناسب با شرایط موجود است. این نظارت بهمنظور جلوگیری از ایجاد ریسکهای سیستماتیک و حفظ امنیت مالی کشور ضروری است.
یکی از موضوعاتی که رئیسکل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، تلاشها برای توسعه و گسترش ریال دیجیتال در ایران بود. ریال دیجیتال بهعنوان یک ابزار جدید مالی میتواند به بهبود کارایی سیستمهای پرداخت کمک کرده و در شرایط تحریمی از ارزهای دیجیتال ملی استفاده بهینهتری به عمل آورد. این پروژه که در جزیره کیش بهصورت آزمایشی فعال شده است، در حال حاضر یکی از اولویتهای بانک مرکزی برای توسعه زیرساختهای پولی کشور به شمار میآید.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین به لزوم توجه به تغییرات سریع در فناوریهای نوین از جمله استفاده از هوش مصنوعی در سیستمهای بانکی اشاره کرد. استفاده از این فناوریها میتواند به تسهیل فعالیتهای بانکی و مالی کمک کند و از طرف دیگر، تهدیدات امنیتی مانند حملات سایبری را کاهش دهد. این در حالی است که بانک مرکزی ایران در تلاش است تا با استفاده از فناوریهای جدید، سیستمهای بانکی کشور را مقاومتر کرده و بهبود دهد.
فعالیت بیش از ۲۱۸ کارگزار رمزارز در ایران نشاندهنده رشد چشمگیر این صنعت است که در حال حاضر در بستر نظارت و توجه خاص بانک مرکزی قرار دارد. این سازمان بهمنظور کاهش ریسکها و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این بازار، در حال تنظیم مقررات و قوانین جدید برای رمزارزها و سایر ابزارهای دیجیتال است.
با توجه به سرعت رشد و توسعه بازار رمزارزها، بانک مرکزی ایران بهطورجدی در حال بررسی تأثیرات این فناوری بر پول ملی و اقتصاد کشور است. برنامهریزیها و سیاستهای جدید برای این حوزه بهمنظور جلوگیری از هرگونه ریسک مالی و ارتقا سطح ثبات اقتصادی و مالی کشور در دست انجام است.
در مجموع، سیاستهای بانک مرکزی در راستای نظارت و قاعدهمند کردن بازار رمزارزها و توسعه ریال دیجیتال، علاوه بر مقابله با تهدیدات موجود، میتواند به توسعه سیستمهای مالی و پرداختی در کشور کمک کند. این اقدامات در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور و تقویت زیرساختهای بانکی، بهویژه در شرایط تحریمی، از اهمیت بالایی برخوردار است.