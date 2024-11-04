منطقه‌
2 دقیقه خواندن
خط‌آهن مستقیم افغانستان-چین به بهره‌برداری رسید
خط‌آهن باربری افغانستان به چین با هدف تسهیل انتقال کالا، به‌طور رسمی افتتاح شد و اولین سفر آن با ۵۰ کانتینر به سمت بندر حیرتان آغاز شده است.
خط‌آهن مستقیم افغانستان-چین به بهره‌برداری رسید
خط آهن در منطقه شمالی اوکراین،دونتسک / عکس: AA
4 نوامبر 2024

خط‌آهن مستقیم باربری که افغانستان را به چین متصل می‌کند، به طور رسمی افتتاح شد. این خط‌آهن برای تسهیل انتقال کالاها بین دو کشور راه‌اندازی شده و از شهر نانتونگ در چین آغاز می‌شود و به بندر حیرتان در شمال افغانستان می‌رسد. مراسم افتتاحیه این خط‌آهن با حضور مقامات مربوطه و نمایندگان دو کشور برگزار شد. پس از این افتتاح، اولین سفر قطار باری به سمت بندر حیرتان آغاز شده و انتظار می‌رود محموله اولیه شامل ۵۰ کانتینر در عرض ۲۰ روز به مقصد برسد.

این پروژه می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کابل و پکن کمک کند. باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی افغانستان و چین، این خط‌آهن می‌تواند به‌عنوان یک دروازه برای ارتباطات تجاری و اقتصادی میان دو کشور عمل کند.

مطالب پیشنهادی

همچنین، این خط‌آهن بخشی از طرح دولت چین «یک کمربند یک جاده» است که هدف آن افزایش ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی است.

با افتتاح این خط‌آهن، دسترسی افغانستان به بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در چین، بهبود خواهد یافت و انتظار می‌رود این اقدام فرصت‌های جدیدی را برای تجار و تولیدکنندگان افغان ایجاد کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us