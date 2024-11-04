خط‌آهن مستقیم باربری که افغانستان را به چین متصل می‌کند، به طور رسمی افتتاح شد. این خط‌آهن برای تسهیل انتقال کالاها بین دو کشور راه‌اندازی شده و از شهر نانتونگ در چین آغاز می‌شود و به بندر حیرتان در شمال افغانستان می‌رسد. مراسم افتتاحیه این خط‌آهن با حضور مقامات مربوطه و نمایندگان دو کشور برگزار شد. پس از این افتتاح، اولین سفر قطار باری به سمت بندر حیرتان آغاز شده و انتظار می‌رود محموله اولیه شامل ۵۰ کانتینر در عرض ۲۰ روز به مقصد برسد.

این پروژه می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کابل و پکن کمک کند. باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی افغانستان و چین، این خط‌آهن می‌تواند به‌عنوان یک دروازه برای ارتباطات تجاری و اقتصادی میان دو کشور عمل کند.