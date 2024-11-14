محمد یونس که رهبری یکی از آسیبپذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد گفت: کشورهایی که کمترین مسئولیت را در قبال گرمایش جهانی دارند، باید به ارائه کمک برای سازگاری و مقابله با پیامدهای آن بپردازند.
رهبر موقت بنگلادش بهشدت از کشمکشها برای تأمین مالی بحرانهای تغییرات اقلیمی انتقاد کرده و آن را تحقیرآمیز خواند. وی افزود: فکر میکنم این مسئله برای کشورهای درحالتوسعه بسیار تحقیرآمیز است که برای حل مشکلی که دیگران برایشان ایجاد کردهاند، درخواست تأمین مالی و دریافت پول داشته باشند.
یونس با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی نباید مانند یک بازار ماهی قلمداد شود، افزود: چرا باید ما را مجبور کنند که اینجا بیاییم و برای درخواست پول مذاکره کنیم؟
گزارشهای جدید نشان میدهند که انتشار کربن در سال جاری افزایش یافته است و باتوجهبه وضعیت هشدارآمیز گرمایش زمین، نیاز به اقدامات فوری برای تحقق وعدههای اقلیمی بهشدت احساس میشود.
این بدین معناست که بهجای هدفگذاری برای سال ۲۰۵۰، برای دستیابی به اهداف توافق پاریس مبنی بر محدودکردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد، باید از امروز به فکر دستیابی به صفر مطلق انتشار دیاکسیدکربن تا سال ۲۰۳۰ باشیم.
یالچین رفیعاف، مذاکرهکننده ارشد آذربایجان در کاپ۲۹، با تأکید بر اینکه زمان برای رسیدگی به بحرانهای اقلیمی در حال اتمام است و رئیسجمهور آذربایجان،الهام علیاف نیز بر آن تأکید دارند، گفت: ما باید فوراً اقدام کنیم؛ هنوز امید برای حفظ دمای جهانی در محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد وجود دارد و این بستگی به یک توافق جامع بر سر تأمین مالی دارد.
بر اساس گزارشها، مذاکرهکنندگان همچنان با چالشهای بزرگی برای دستیابی به توافق روبهرو هستند. بااینحال، بسیاری از مسائل اختلافی همچنان در پیشنویس جدیدی که روز چهارشنبه منتشر شد، باقیمانده و بدون حل به نظر میرسد.
کشورهای درحالتوسعه خواستار تأمین بودجه ۱.۳ تریلیون دلاری هستند که در حال حاضر تنها یکدهم آن توسط کشورهای خاصی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن پرداخت میشود.
کشورهایی که تاکنون مبالغی در این زمینه پرداخت کردهاند، تمایلی به افزایش میزان پرداختهای خود ندارند و از دیگر کشورها مانند چین و کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج میخواهند به جمع آنها بپیوندند. کشورهای توسعهیافته معتقدند که برای افزایش پرداختیها باید از بودجه عمومی خود استفاده کنند که در موقعیت کنونی و تحتفشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی، ناممکن به نظر میرسد.
کشورهای توسعهیافته خواستار مشارکتبخش خصوصی هستند، اما کارشناسان آن را آرزویی دستنیافتنی میدانند.
دبی هیلیئر، مسئول سیاستگذاری جهانی تغییرات اقلیمی در سازمان Mercy Corps، گفت: کشورهای توسعهیافته همیشه دوست دارند بخش خصوصی را بهعنوان منبع نامحدود پول ببینند. وی افزود: برای کشورهای درحالتوسعه که با بدهیهای سنگین دستوپنجه نرم میکنند، کمکها باید بهصورت کمکهای بلاعوض و نه وام باشد.
فیلیپ دیویس، نخستوزیر باهاماس، دراینخصوص اظهار داشت: کشورهای کوچک جزیرهای ۱۸ برابر بیشتر از آنچه که در طرح کمکهای مالی اقلیمی دریافت کردهاند، برای بازپرداخت بدهیها هزینه کردهاند.
دیویس افزود: جهان توانسته است جنگها را تأمین مالی کند و برای مقابله با پاندمیها بسیج شود؛ اما وقتی صحبت از مقابله با بحرانهای عمیقتری چون بقای ملتها است، چرا همان تلاشها دیده نمیشود؟
تمامی این اظهارنظرها نارضایتی اکثر کشورهای درحالتوسعه را نشان میدهد که برای کمک به مقابله با بحرانهای اقلیمی و انتقال به انرژیهای پاکتر، درخواست مبلغ بیشتری از کشورهای ثروتمند دارند.