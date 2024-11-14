محمد یونس که رهبری یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد گفت: کشورهایی که کمترین مسئولیت را در قبال گرمایش جهانی دارند، باید به ارائه کمک برای سازگاری و مقابله با پیامدهای آن بپردازند.

رهبر موقت بنگلادش به‌شدت از کشمکش‌ها برای تأمین مالی بحران‌های تغییرات اقلیمی انتقاد کرده و آن را تحقیرآمیز خواند. وی افزود: فکر می‌کنم این مسئله برای کشورهای درحال‌توسعه بسیار تحقیرآمیز است که برای حل مشکلی که دیگران برایشان ایجاد کرده‌اند، درخواست تأمین مالی و دریافت پول داشته باشند.

یونس با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی نباید مانند یک بازار ماهی قلمداد شود، افزود: چرا باید ما را مجبور کنند که اینجا بیاییم و برای درخواست پول مذاکره کنیم؟

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که انتشار کربن در سال جاری افزایش یافته است و باتوجه‌به وضعیت هشدارآمیز گرمایش زمین، نیاز به اقدامات فوری برای تحقق وعده‌های اقلیمی به‌شدت احساس می‌شود.

این بدین معناست که به‌جای هدف‌گذاری برای سال ۲۰۵۰، برای دستیابی به اهداف توافق پاریس مبنی بر محدودکردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، باید از امروز به فکر دستیابی به صفر مطلق انتشار دی‌اکسیدکربن تا سال ۲۰۳۰ باشیم.

یالچین رفیع‌اف، مذاکره‌کننده ارشد آذربایجان در کاپ۲۹، با تأکید بر اینکه زمان برای رسیدگی به بحران‌های اقلیمی در حال اتمام است و رئیس‌جمهور آذربایجان،الهام علی‌اف نیز بر آن تأکید دارند، گفت: ما باید فوراً اقدام کنیم؛ هنوز امید برای حفظ دمای جهانی در محدوده ۱.۵ درجه سانتی‌گراد وجود دارد و این بستگی به یک توافق جامع بر سر تأمین مالی دارد.

بر اساس گزارش‌ها، مذاکره‌کنندگان همچنان با چالش‌های بزرگی برای دستیابی به توافق روبه‌رو هستند. بااین‌حال، بسیاری از مسائل اختلافی همچنان در پیش‌نویس جدیدی که روز چهارشنبه منتشر شد، باقی‌مانده و بدون حل به نظر می‌رسد.