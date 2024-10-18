با افزایش حمایتهای ایلان ماسک از دونالد ترامپ، کامالا هریس، نامزد دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، از میلیاردر مشهور، مارک کوبان، درخواست کمک کرده است. کوبان که پیشتر در انتخابات ۲۰۱۶ از هیلاری کلینتون و در ۲۰۲۰ از جو بایدن و هریس حمایت کرده بود، این بار نیز به حمایت از دموکراتها پرداخته است.
کوبان که به اظهارنظرهای پیوسته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی معروف است، اخیراً در چندین رویداد در کنار هریس و همسرش، دوگ امهوف، حضور یافته است. او روز پنجشنبه، ۱۷ اکتبر، در کارزار انتخاباتی ویسکانسین همراه با هریس بود و قرار است در رویدادهای دیگری در فینیکس و میشیگان نیز شرکت کند.
هریس که در نظرسنجیهای اخیر از دونالد ترامپ عقب افتاده است، امیدوار است با حضور کوبان در کمپین انتخاباتیاش، بتواند از این وضعیت پیشی بگیرد. حامیان هریس معتقدند که حضور و حمایت کوبان، باتوجهبه تأثیرگذاریاش بر جوانان، حتی از کمک مالی ارزشمندتر است.
بااینحال، برخی هنوز شکست کوبان در کمپین هیلاری کلینتون را به یاد دارند. در آن زمان، او با انتقادها و شوخیهای تند و پیشپاافتاده علیه ترامپ، به یکی از چهرههای رسانهای تبدیل شده بود. او در سال ۲۰۱۶ با اظهارنظرهای توهینآمیز درباره ترامپ، از جمله شوخی با اندازه دستهای او و ورشکستگیهایش، موردتوجه قرار گرفت.
روز پنجشنبه در لاکراس ویسکانسین، کوبان هشدار داد که سیاستهای تعرفهای ترامپ باعث افزایش قیمتها و نابودی کریسمس ۲۰۲۵ خواهد شد. او با حمله به سیاستهای اقتصادی ترامپ، اعلام کرد که اقدامات او به زیان کارآفرینان است.
کوبان که در میان جوانان و بهویژه جامعه لاتین از محبوبیت زیادی برخوردار است، در نظرسنجی اخیر Equis Research، بهعنوان محبوبترین چهره زیر ۵۰ سال شناخته شد و توانست ۱۵ درصد بیشتر از ایلان ماسک آرا را به دست آورد.
این میلیاردر دموکرات با تمرکز بر کارزارهای انتخاباتی، سعی دارد در روزهای حساس انتخابات، جوانان و گروههای کلیدی رأیدهنده را به نفع هریس و دموکراتها جلب کند.