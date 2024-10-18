با افزایش حمایت‌های ایلان ماسک از دونالد ترامپ، کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، از میلیاردر مشهور، مارک کوبان، درخواست کمک کرده است. کوبان که پیش‌تر در انتخابات ۲۰۱۶ از هیلاری کلینتون و در ۲۰۲۰ از جو بایدن و هریس حمایت کرده بود، این بار نیز به حمایت از دموکرات‌ها پرداخته است.

کوبان که به اظهارنظرهای پیوسته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی معروف است، اخیراً در چندین رویداد در کنار هریس و همسرش، دوگ ام‌هوف، حضور یافته است. او روز پنج‌شنبه، ۱۷ اکتبر، در کارزار انتخاباتی ویسکانسین همراه با هریس بود و قرار است در رویدادهای دیگری در فینیکس و میشیگان نیز شرکت کند.

هریس که در نظرسنجی‌های اخیر از دونالد ترامپ عقب افتاده است، امیدوار است با حضور کوبان در کمپین انتخاباتی‌اش، بتواند از این وضعیت پیشی بگیرد. حامیان هریس معتقدند که حضور و حمایت کوبان، باتوجه‌به تأثیرگذاری‌اش بر جوانان، حتی از کمک مالی ارزشمندتر است.