سیاست
3 دقیقه خواندن
نبرد میلیاردرها در انتخابات آمریکا؛ مارک کوبان در مقابل ایلان ماسک
کامالا هریس، که در نظرسنجی‌های اخیر از دونالد ترامپ عقب افتاده، با بهره‌گیری از حمایت مارک کوبان، میلیاردر مشهور، تلاش دارد تا در کارزار انتخاباتی خود پیشی بگیرد.
نبرد میلیاردرها در انتخابات آمریکا؛ مارک کوبان در مقابل ایلان ماسک
صحنه ورود مارک کوبان به کمپین تبلیغاتی کامالا هریس در دانشگاه ویسکانسین-لاکراس/ عکس: Reuters
18 اکتبر 2024

با افزایش حمایت‌های ایلان ماسک از دونالد ترامپ، کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، از میلیاردر مشهور، مارک کوبان، درخواست کمک کرده است. کوبان که پیش‌تر در انتخابات ۲۰۱۶ از هیلاری کلینتون و در ۲۰۲۰ از جو بایدن و هریس حمایت کرده بود، این بار نیز به حمایت از دموکرات‌ها پرداخته است.

کوبان که به اظهارنظرهای پیوسته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی معروف است، اخیراً در چندین رویداد در کنار هریس و همسرش، دوگ ام‌هوف، حضور یافته است. او روز پنج‌شنبه، ۱۷ اکتبر، در کارزار انتخاباتی ویسکانسین همراه با هریس بود و قرار است در رویدادهای دیگری در فینیکس و میشیگان نیز شرکت کند.

هریس که در نظرسنجی‌های اخیر از دونالد ترامپ عقب افتاده است، امیدوار است با حضور کوبان در کمپین انتخاباتی‌اش، بتواند از این وضعیت پیشی بگیرد. حامیان هریس معتقدند که حضور و حمایت کوبان، باتوجه‌به تأثیرگذاری‌اش بر جوانان، حتی از کمک مالی ارزشمندتر است.

مطالب پیشنهادی

بااین‌حال، برخی هنوز شکست کوبان در کمپین هیلاری کلینتون را به یاد دارند. در آن زمان، او با انتقادها و شوخی‌های تند و پیش‌پاافتاده علیه ترامپ، به یکی از چهره‌های رسانه‌ای تبدیل شده بود. او در سال ۲۰۱۶ با اظهارنظرهای توهین‌آمیز درباره ترامپ، از جمله شوخی با اندازه دست‌های او و ورشکستگی‌هایش، موردتوجه قرار گرفت.

روز پنج‌شنبه در لاکراس ویسکانسین، کوبان هشدار داد که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ باعث افزایش قیمت‌ها و نابودی کریسمس ۲۰۲۵ خواهد شد. او با حمله به سیاست‌های اقتصادی ترامپ، اعلام کرد که اقدامات او به زیان کارآفرینان است.

کوبان که در میان جوانان و به‌ویژه جامعه لاتین از محبوبیت زیادی برخوردار است، در نظرسنجی اخیر Equis Research، به‌عنوان محبوب‌ترین چهره زیر ۵۰ سال شناخته شد و توانست ۱۵ درصد بیشتر از ایلان ماسک آرا را به دست آورد.

این میلیاردر دموکرات با تمرکز بر کارزارهای انتخاباتی، سعی دارد در روزهای حساس انتخابات، جوانان و گروه‌های کلیدی رأی‌دهنده را به نفع هریس و دموکرات‌ها جلب کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us