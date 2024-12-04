علم‌وفناوری
3 min read
کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال در ترکیه؛ بازار ۱.۲ میلیارد دلاری با ۴۰ میلیون گیمر
دومین کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال در ترکیه آغاز شد و معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه از رشد بازار ۱.۲ میلیارد دلاری با ۴۰ میلیون گیمر فعال در این کشور خبر داد.
کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال در ترکیه؛ بازار ۱.۲ میلیارد دلاری با ۴۰ میلیون گیمر
کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال در ترکیه / AA
4 دسامبر 2024

دومین کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال در ترکیه آغاز شد و معاون وزیر حمل‌ونقل ترکیه از رشد بازار بازی‌های دیجیتال به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار و ۴۰ میلیون گیمر فعال در این کشور خبر داد. این رویداد بر تأثیر بازی‌های دیجیتال در زمینه‌های مختلف مانند آموزش و سلامت تمرکز دارد.

این کنگره با حضور مقامات دولتی و فعالان صنعت بازی در سالن کنفرانس سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات (BTK) برگزار شد. این رویداد که به همت این سازمان، دانشگاه آنکارا و انجمن امنیت اطلاعات و کودکان برگزار می‌شود، بر تأثیر مثبت و منفی بازی‌های دیجیتال و نقش آن‌ها در جامعه و صنعت تأکید دارد.

در مراسم افتتاحیه، «عمر فاتح سایان» معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که طبق داده‌های سال ۲۰۲۳، ترکیه با ۴۰ میلیون گیمر فعال در بازی‌های دیجیتال، بازار بازی‌های دیجیتال خود را به حجم ۱.۲ میلیارد دلار رسانده است. وی همچنین گفت: ترکیه به مرکز توسعه بازی‌های موبایل در اروپا تبدیل شده است، ما با رشد سالانه ۳۶ درصد سریع‌ترین بازار در حال رشد بازی‌های دیجیتال در اروپا هستیم.

وی در ادامه افزود که بازی‌های دیجیتال نه‌تنها در زمینه سرگرمی بلکه در حوزه‌های مختلفی همچون آموزش، سلامت و روان‌شناسی نیز جایگاه مهمی پیدا کرده‌اند. وی اشاره کرد که بازار جهانی بازی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۱۸۷.۷ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تعداد گیمران دیجیتال جهانی تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۷۹ میلیارد نفر برسد.

مطالب پیشنهادی

وی افزود که مسئولان باید از سوءاستفاده‌های دیجیتال جلوگیری کنند و تأکید کرد که هیچ‌گونه محتوای مخربی نباید به ذهن‌های بی‌گناه کودکان و جوانان برسد.

در این کنگره، رئیس سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیز به اهمیت بازی‌های دیجیتال در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی اشاره کرد و توضیح داد که این بخش به‌عنوان یک صنعت در حال رشد، فرصت‌های اقتصادی و کسب‌وکار جدیدی را ایجاد می‌کند. او همچنین بر اهمیت آگاه‌سازی خانواده‌ها و کودکان در زمینه استفاده ایمن از بازی‌های دیجیتال تأکید کرد و گفت که در راستای این هدف، وب‌سایت و پلتفرم «بازی ایمن» به‌روز رسانی شده است تا کودکان و خانواده‌ها بتوانند تجربه‌های دیجیتال سالمی داشته باشند.

معاون رئیس سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات  نیز اشاره کرد که بازی‌های دیجیتال علاوه بر سرگرمی، ابزاری برای یادگیری، پیوند اجتماعی و تعامل میان‌فرهنگی هستند و تأکید کرد که این رسانه تأثیر زیادی در جوامع دارد و مسئولیت‌های زیادی بر دوش دست‌اندرکاران آن قرار دارد.

کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال با ارائه پنل‌ها و سخنرانی‌ها در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۴ به کار خود پایان خواهد داد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us