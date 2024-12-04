دومین کنگره بین‌المللی بازی‌های دیجیتال در ترکیه آغاز شد و معاون وزیر حمل‌ونقل ترکیه از رشد بازار بازی‌های دیجیتال به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار و ۴۰ میلیون گیمر فعال در این کشور خبر داد. این رویداد بر تأثیر بازی‌های دیجیتال در زمینه‌های مختلف مانند آموزش و سلامت تمرکز دارد.

این کنگره با حضور مقامات دولتی و فعالان صنعت بازی در سالن کنفرانس سازمان تنظیم مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات (BTK) برگزار شد. این رویداد که به همت این سازمان، دانشگاه آنکارا و انجمن امنیت اطلاعات و کودکان برگزار می‌شود، بر تأثیر مثبت و منفی بازی‌های دیجیتال و نقش آن‌ها در جامعه و صنعت تأکید دارد.

در مراسم افتتاحیه، «عمر فاتح سایان» معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که طبق داده‌های سال ۲۰۲۳، ترکیه با ۴۰ میلیون گیمر فعال در بازی‌های دیجیتال، بازار بازی‌های دیجیتال خود را به حجم ۱.۲ میلیارد دلار رسانده است. وی همچنین گفت: ترکیه به مرکز توسعه بازی‌های موبایل در اروپا تبدیل شده است، ما با رشد سالانه ۳۶ درصد سریع‌ترین بازار در حال رشد بازی‌های دیجیتال در اروپا هستیم.

وی در ادامه افزود که بازی‌های دیجیتال نه‌تنها در زمینه سرگرمی بلکه در حوزه‌های مختلفی همچون آموزش، سلامت و روان‌شناسی نیز جایگاه مهمی پیدا کرده‌اند. وی اشاره کرد که بازار جهانی بازی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۱۸۷.۷ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تعداد گیمران دیجیتال جهانی تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳.۷۹ میلیارد نفر برسد.