وزارت امور خارجه عربستان سعودی صبح روز چهارشنبه، پنجم فوریه، طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد غزه، اعلام کرد که پادشاهی عربستان سعودی موضع خود را در قبال مسئله غزه به‌طور واضح و صریح و به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه تفسیر اشتباهی در آن امکان‌پذیر نباشد، در بیانیه خود در افتتاحیه سال اول دوره نهم شورای مشورتی در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ تاکید کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان سعودی در‌خصوص تاسیس دولت فلسطینی، موضعی راسخ و ثابت دارد و هیچ مذاکره‌ای در مورد آن نخواهد داشت.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی افزود: مخالفت قاطع با هرگونه تهاجم به‌حقوق مشروع مردم فلسطین، چه از طریق سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیلی، چه از طریق الحاق اراضی فلسطینی یا تلاش برای اخراج مردم فلسطین از سرزمین خود هستیم.