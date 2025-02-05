وزارت امور خارجه عربستان سعودی صبح روز چهارشنبه، پنجم فوریه، طی بیانیهای در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد غزه، اعلام کرد که پادشاهی عربستان سعودی موضع خود را در قبال مسئله غزه بهطور واضح و صریح و بهگونهای که هیچگونه تفسیر اشتباهی در آن امکانپذیر نباشد، در بیانیه خود در افتتاحیه سال اول دوره نهم شورای مشورتی در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ تاکید کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان سعودی درخصوص تاسیس دولت فلسطینی، موضعی راسخ و ثابت دارد و هیچ مذاکرهای در مورد آن نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی افزود: مخالفت قاطع با هرگونه تهاجم بهحقوق مشروع مردم فلسطین، چه از طریق سیاستهای شهرکسازی اسرائیلی، چه از طریق الحاق اراضی فلسطینی یا تلاش برای اخراج مردم فلسطین از سرزمین خود هستیم.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که ولیعهد عربستان سعودی چندی پیش تاکید کرده بود که پادشاهی عربستان سعودی از تلاشهای خود برای ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل با پایتختی قدس شرقی دست نخواهد کشید و عربستان هیچ روابط دیپلماتیکی با اسرائیل بدون تحقق این امر برقرار نخواهد کرد و این موضع ثابت را در نشست غیرعادی سران کشورهای عربی-اسلامی که در ریاض در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، ابراز کرده بود.
لازم به یادآوریست، ولیعهد عربستان سعودی در این نشست بر ادامه تلاشها برای تاسیس دولت فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی و درخواست برای پایان اشغالگری اسرائیل بر اراضی فلسطینی تاکید کرده و از کشورهای حامی صلح خواسته بود که به رسمیت شناختن دولت فلسطین ادامه دهند.