به گزارش رسانههای فرانسوی، دادگاه شهر نانتر فرانسه روز جمعه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، دو جوان را که در جریان مسابقه بسکتبال بین دو تیم فرانسوی و اسرائیلی نانتر و هاپوئل هالون پرچم فلسطین را برافراشته بودند، به پرداخت جریمه ۵۱۸ دلاری و یک سال محرومیت از حضور در مسابقات ورزشی محکوم کرد.
دادگاه این دو جوان ۱۹ و ۲۱ ساله را به دلیل آنکه حضورشان در ورزشگاه و ورود به زمین میتوانست بر روند مسابقه تأثیر بگذارد، مجازات کرد.
ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند که یکی از این دو جوان پس از ورود به زمین مسابقه با پرچم فلسطین، توسط هواداران اسرائیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
این اولینبار نیست که طرفداران تیمهای ورزشی اسرائیلی در رقابتهای ورزشی به خشونت متوسل میشوند. در ماه نوامبر ۲۰۲۴، طرفداران باشگاه فوتبال اسرائیلی مکابی تل آویو در شهر آمستردام ضمن تخریب اموال عمومی و خصوصی، پرچمهای فلسطین را پایین کشیده و شعارهای ضد عربی سر دادند.