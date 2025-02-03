به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دادگاه شهر نانتر فرانسه روز جمعه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، دو جوان را که در جریان مسابقه بسکتبال بین دو تیم فرانسوی و اسرائیلی نانتر و هاپوئل هالون پرچم فلسطین را برافراشته بودند، به پرداخت جریمه ۵۱۸ دلاری و یک سال محرومیت از حضور در مسابقات ورزشی محکوم کرد.

دادگاه این دو جوان ۱۹ و ۲۱ ساله را به دلیل آنکه حضورشان در ورزشگاه و ورود به زمین می‌توانست بر روند مسابقه تأثیر بگذارد، مجازات کرد.